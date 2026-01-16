Perú

Penal Lurigancho: Hallan celulares, televisores y conexiones clandestinas en celdas

Un operativo sorpresa liderado por las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Justicia reveló el hallazgo de un celular, libretas con números telefónicos y tomacorrientes clandestinos en el pabellón 4 del centro penitenciario ubicado en SJL

La noche del jueves 15 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ejecutó una intervención sorpresa en el pabellón 4 del penal de Lurigancho, una de las cárceles con mayor población en Perú.

El operativo, que involucró a más de 80 agentes entre el Grupo de Operaciones Especiales y personal de seguridad penitenciaria, se enfocó en la búsqueda de elementos que faciliten la extorsión y las comunicaciones prohibidas dentro del centro de reclusión.

La requisa abarcó los tres pisos del pabellón, cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes. Los internos, más de 650 personas, fueron trasladados al patio para su revisión corporal conforme a los protocolos establecidos.

La intervención fue liderada por el ministro Walter Martínez Laura y el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, quienes supervisaron el despliegue junto al director de seguridad penitenciaria.

Entre los hallazgos principales se reportó un celular escondido, tres libretas con anotaciones de números telefónicos y varios tomacorrientes adaptados para conexiones eléctricas clandestinas.

Estos dispositivos suelen emplearse para mantener contacto con el exterior, lo que alimenta el fenómeno de extorsión y la organización de delitos desde el interior del penal.

Además, fueron incautados otros objetos no autorizados, como televisores, ventiladores, equipos de sonido, parlantes, radios y reproductores de DVD portátil. El operativo también permitió identificar extensiones eléctricas y una imagen de la denominada Santa Muerte, lo que refleja la compleja vida interna en Lurigancho.

Seguridad penitenciaria

Durante los últimos seis meses, la gestión de la máxima autoridad penitenciaria ha desplegado 4.100 requisas, con la incautación de 950 celulares y más de 1.500 objetos punzocortantes, cifras que ilustran la magnitud del desafío de controlar el ingreso y uso de elementos prohibidos.

El INPE redobla esfuerzos para debilitar la influencia de organizaciones criminales y contribuir a la seguridad ciudadana.

El ministro Martínez Laura afirmó que “los penales dejarán de ser escuelas del delito” y destacó las acciones para separar a los líderes de organizaciones criminales de los internos primarios.

Estas personas están siendo trasladadas a penales de máxima seguridad como Ancón I, Challapalca y Cochamarca. La estrategia busca reducir la capacidad de coordinación delictiva desde el encierro.

La operación contó con la presencia de un agente de la Unidad Canina Kayser, especializado en detección de drogas, lo que permitió un control exhaustivo de los espacios intervenidos. Las requisas continuarán en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, con el objetivo de mantener la autoridad y reforzar la vigilancia en los centros penitenciarios.

En paralelo, el miércoles 14 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó 1.800 efectivos para operativos masivos de control territorial y migratorio en varios distritos de Lima Metropolitana, bajo la supervisión de los ministros del Interior y de Defensa.

Estas acciones buscan complementar el trabajo penitenciario, reforzando la seguridad ciudadana y previniendo actividades ilícitas en zonas estratégicas de la capital.

