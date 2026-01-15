María Pía Copello realiza ‘Caravana del amor’ para celebrar 20 años de matrimonio con Samuel Dyer: “yo lo fleché”

La popular presentadora llevó el aniversario a otro nivel al recorrer Miraflores y San Isidro en una camioneta decorada con fotos familiares, desatando alegría entre vecinos y dejando mensajes llenos de humor y cariño para Samuel Dyer (Instagram)

María Pía Copello convirtió su aniversario número veinte en un espectáculo público que rápidamente captó la atención en redes sociales y espacios de entretenimiento.

La conductora e influencer decidió salir a las calles de Miraflores y San Isidro para expresar, a viva voz, su celebración junto a Samuel Dyer, empresario y padre de sus hijos. El gesto, acompañado de música significativa y recuerdos visuales de su historia personal, generó reacciones entre peatones y seguidores digitales.

La artista aprovechó la ocasión para rememorar el inicio de su relación, compartir anécdotas íntimas y reafirmar la vigencia de un vínculo que se mantiene desde 2006.

Una caravana sentimental que recorrió Lima

La conductora salió a las calles limeñas con su camioneta decorada con recuerdos personales y música de boda, celebrando dos décadas de amor frente a peatones sorprendidos. (Instagram)

La celebración tomó forma de recorrido urbano cuando María Pía Copello decidió subirse a su camioneta y avanzar por diversas calles de distritos emblemáticos de la capital. Desde el interior del vehículo, sacó parte del cuerpo por el techo corredizo para anunciar a los transeúntes que cumplía veinte años de casada.

El automóvil estaba cubierto con fotografías que retrataban distintas etapas de su vida junto a Samuel Dyer, imágenes que describió como fragmentos esenciales de su historia personal.

Durante el trayecto, la presentadora se dirigió a desconocidos con frases espontáneas cargadas de humor y emoción. “Señor, mi aniversario es hoy, son veinte años. Usted se imagina ese aguante”, se le escuchó decir, provocando sorpresa y sonrisas entre quienes presenciaron la escena.

La música también tuvo un rol central en la experiencia. Copello reprodujo a alto volumen la canción que acompañó su boda, reforzando el carácter simbólico del momento. “Tenemos nuestra canción de amor con la que nos casamos”, expresó mientras avanzaba por la ciudad. El video del recorrido fue compartido en sus plataformas digitales con una pregunta directa a sus seguidores: “¿Creen que le guste mi sorpresa?”. La publicación se viralizó en pocas horas y multiplicó los comentarios de apoyo y curiosidad por la reacción del empresario.

Recuerdos del inicio de una relación duradera

La influencer aprovechó el festejo para contar el origen de su historia amorosa, desde el primer encuentro casual hasta la decisión de formar una familia estable. (Instagram)

En medio del recorrido, María Pía Copello aprovechó para narrar cómo conoció a quien se convirtió en su esposo. Contó que un amigo en común fue quien los presentó y que el primer encuentro ocurrió en su propia casa. Lejos de idealizar ese inicio, relató que el interés no fue inmediato. “Si quieren que sea sincera, al principio ni me interesó”, comentó con tono ligero, dirigiéndose directamente a Samuel Dyer y pidiéndole no molestarse por la confesión. Acto seguido, invirtió el relato romántico tradicional al afirmar: “Yo lo fleché a Samuel”.

La influencer recordó también la edad que tenía cuando inició esa etapa de su vida. “¿Se dan cuenta qué jovencita era? Tenía veintiocho abriles nada más”, mencionó mientras observaba las fotografías adheridas al vehículo. Esa reflexión dio paso a comentarios sobre el paso del tiempo, el crecimiento familiar y la permanencia del afecto. “Habré perdido unas latitas, pero el amor está intacto”, dijo en otro momento del video.

Copello y Dyer contrajeron matrimonio el 14 de enero de 2006 y desde entonces han mostrado públicamente una relación estable. Fruto de esa unión nacieron sus tres hijos, siendo el mayor Samuel Dyer Jr., quien actualmente tiene dieciocho años.

Aunque la renovación de votos fue postergada por falta de tiempo, la conductora destacó que la fecha no pasó desapercibida y que la celebración simboliza la fortaleza del vínculo construido.

Expectativa por la respuesta de Samuel Dyer

Entre agradecimientos y bromas, Copello dejó ver su ilusión por la respuesta de Dyer, mientras bautizaba el recorrido como la caravana del amor. (Instagram)

A lo largo de la caravana, la presentadora manifestó su expectativa por conocer qué sorpresa podría estar preparando su esposo. “Qué locura me estará preparando él. Me muero, me dan ganas de saber”, expresó con evidente entusiasmo. Ese intercambio unilateral con la audiencia reforzó la idea de un aniversario vivido como experiencia compartida con el público. Copello agradeció los mensajes de buenos deseos que recibió durante el recorrido y bautizó el trayecto como “la caravana del amor”, una denominación que repitió en varias ocasiones.

El tono festivo se mantuvo hasta el final del recorrido, cuando la influencer se despidió de quienes la acompañaron virtualmente. “Gracias por haberme acompañado en la caravana del amor. Esta ruta tiene para largo, igual que nuestro amor”, señaló antes de cerrar la transmisión.

Incluso bromeó con la posibilidad de repetir la experiencia en futuras celebraciones, mencionando que los treinta años de matrimonio no parecen lejanos. La espontaneidad del gesto y la exposición pública del festejo reforzaron su imagen cercana y su disposición a compartir aspectos personales con sus seguidores.