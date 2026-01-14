Perú

Lista actualizada de los países a los que los peruanos pueden viajar sin visa todo este 2026

Las recientes negociaciones diplomáticas han facilitado la entrada de nacionales peruanos a países de América, Europa, Asia y África, abriendo nuevas oportunidades de conectividad internacional

Más de 70 países permiten
Más de 70 países permiten a los ciudadanos peruanos ingresar sin visa, facilitando el turismo y la conectividad internacional. (Infobae)

Viajar al extranjero sin tener que gestionar una visa representa una ventaja significativa para quienes poseen pasaporte peruano. Más de 70 destinos permiten actualmente el ingreso de ciudadanos de Perú sin requerir este documento, lo que amplía las oportunidades de conectividad y turismo internacional.

El reciente levantamiento de restricciones en naciones clave y los acuerdos bilaterales han generado expectativas entre quienes planean viajes fuera del país. El listado actualizado incluye naciones de América, Europa, Asia y África, y confirma el impacto de las negociaciones diplomáticas en la movilidad global de los peruanos.

Los nacionales de Perú pueden acceder a varios países sudamericanos únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI), resultado de los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN) y tratados bilaterales.

Un grupo de ciudadanos nacionales
Un grupo de ciudadanos nacionales y extranjeros camina al interior del aeropuerto Jorge Chávez con dirección a una de las salidas. (Andina)

Bolivia, Colombia y Ecuador permiten el ingreso solo con el DNI, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay también han eliminado la exigencia de pasaporte para los turistas peruanos. Esta facilidad se extiende gracias a la colaboración regional y la integración suramericana, lo que facilita la circulación de personas.

En el Caribe y Centroamérica, Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago figuran en el listado de naciones que permiten el ingreso de peruanos únicamente presentando el pasaporte, sin trámite de visa.

Europa amplía accesos

El escenario europeo ha experimentado ampliaciones en la admisión de turistas peruanos. Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania admiten ahora a visitantes peruanos portando únicamente el pasaporte.

En un mundo donde la
En un mundo donde la movilidad es crucial, el pasaporte peruano ha ganado importancia. Se ha destacado en el ranking global de pasaportes, escalando posiciones significativas en la última década. (Composición: Infobae)

El Reino Unido eliminó el requisito de visado a partir del 9 de noviembre de 2022, marcando uno de los acuerdos más recientes y relevantes.

Asia

La región asiática incluye destinos como Brunéi, Corea del Sur, Emiratos árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

Respecto a Japón, de acuerdo a información de la embajada de ese país, el ingreso sin visa para ciudadanos peruanos únicamente será posible portando pasaporte electrónico, diferencia clave frente a otros países de la lista.

Opciones en África

El acceso sin visado a Botsuana, Marruecos y Sudáfrica refuerza la presencia de alternativas para ciudadanos peruanos en el continente africano, de acuerdo con el reporte de Andina.

¿Qué es una visa y quién verifica la exigencia?

Una visa es el documento oficial que autoriza la entrada a un país extranjero. Corresponde al propio viajero confirmar si su destino exige visa, verificando la normativa vigente y consultando fuentes oficiales como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que mantiene actualizados los listados de requisitos.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay han eliminado la exigencia de pasaporte para turistas peruanos, promoviendo la integración regional.(Foto: Composición/EFE)

Procesamiento de visas

En contraste con la apertura de fronteras en diversos destinos, Estados Unidos ha endurecido recientemente su política migratoria. AFP y Reuters reportaron que el gobierno estadounidense pausó el procesamiento de visas de inmigrante para setenta y cinco países, entre los que figuran Rusia, Brasil, Irán, Afganistán, Somalia, Nigeria y Tailandia. Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, la decisión se comunicó mediante la plataforma X, enlazando a una nota de Fox News sobre la vigencia de la medida. No se ha establecido un plazo para la reanudación de los trámites.

El Departamento de Estado indicó que estas restricciones se fundamentan en proclamaciones presidenciales y disposiciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con el objetivo de reforzar los controles de ingreso y responder a riesgos identificados para la seguridad nacional. Reuters mencionó que la medida se produce dentro de una política de mayor control migratorio desarrollada por el presidente Donald Trump desde enero.

“Estados Unidos congela todo el procesamiento de visas para 75 países, incluidos Somalia, Rusia e Irán”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt según lo recogido por AFP. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aclaró a Reuters que la autoridad estadounidense evalúa la idoneidad de los inmigrantes, considerando si podrían representar una carga pública para el país.

