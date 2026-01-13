Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: Intentos de suicidio en Perú aumentaron más de 500 % en los últimos cinco años

Un total de 1 millón 076 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos durante el año 2023. (Foto: Andina)

La salud mental en el Perú se encuentra en su punto histórico más crítico. Según registros del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Minsa), el país registró más de 4 mil intentos de suicidio solo durante el año 2025, la cifra más alta de la historia del país desde el año 2016, cuando se inicia el proceso de registro de este tipo de casos a nivel nacional.

Los datos del registro también revelan que solo en los últimos cinco años, la cantidad de intentos de suicidio ha incrementado y el Perú pasó de registrar 672 casos en el año 2020 hasta alcanzar el 503.13 % más casos en 2025 si se hace una comparación entre las cifras anuales de ambos periodos.

Además, el registro oficial del Ministerio de Salud revela la existencia de grupos de ciudadanos más vulnerables o que concentran la mayoría de los casos registrados de intentos de suicidio.

Intentos de suicidio en Perú aumentaron más de 500 % en los últimos cinco años. (Foto: CDC-Minsa)

Mujeres son más vulnerables a intentos de suicidio

El CDC-Minsa señala que el grupo de mujeres con edades entre los 15 y 19 años acumula el 31.61 % de los casos, seguido por el grupo entre los 20 y 24 años, con 25.18 % de registros. En el tercer lugar se ubica el grupo de entre 25 y 29 años, con el 12.3 % de casos.

Por el lado de los hombres, las cifras indican que los adolescentes entre 15 y 19 años son los más vulnerables y concentran el 25.73 % de registros, mientras que el grupo entre los 20 y 24 años acumula el 24.01 % de los casos del año 2025. En tercer lugar, se encuentra el grupo de hombres entre los 25 y 29 años, con el 15.54 % de casos reportados.

Ningún rango de edad está exento en este registro, ni siquiera menores de entre 10 y 14 años, aunque las realidades para los niños y las niñas son muy diferentes en este rango. Mientras que las mujeres presentan un registro de 11.64 % de intentos de suicidio, los hombres de esta edad representan un 4.32 % de los casos.

Intentos de suicidio en Perú aumentaron más de 500 % en los últimos cinco años. (Foto: CDC-Minsa)

En general, según el Ministerio de Salud, en el Perú las mujeres representan el 71.43 % de los casos de intento de suicidio registrados solo en el año 2025, mientras que los hombres representan un 28.57 % de todos los casos en el mismo periodo.

Lima: la región con más intentos de suicidio

En un comparativo entre todas las regiones del Perú, Lima lidera las estadísticas con un registro de 1559 intentos suicidas, seguida por Cusco en segundo lugar con 274, Cajamarca con 240 casos, Junín con 234 y Arequipa con 211 cierra el top de las cinco regiones con más intentos de suicidio a nivel nacional.

En el otro lado de la tabla, las regiones con menos intentos de suicidio registrados son Madre de Dios (4), Tumbes (8), Apurimac (15), Áncash (30), y Ucayali (33).

Canales de atención para salud mental

En Perú existen diversos servicios gratuitos destinados a brindar apoyo y orientación en salud mental, con especial atención en la prevención del suicidio. El Ministerio de Salud (Minsa) dispone de la Línea 113, opción 5, donde psicólogos ofrecen atención telefónica confidencial a personas en crisis emocionales o con pensamientos suicidas. Este canal está disponible las 24 horas, todos los días del año.

El Ministerio de Salud (Minsa) dispone de la Línea 113, opción 5, donde psicólogos ofrecen atención telefónica confidencial a personas en crisis emocionales o con pensamientos suicidas. (Foto: Minsa)

Además, los Centros de Salud Mental Comunitarios, presentes en diferentes regiones del país, proporcionan atención presencial sin costo para quienes requieren evaluación, consejería o seguimiento especializado. Las personas pueden acercarse directamente a estos centros o ser derivadas desde establecimientos de salud de primer nivel.

El Minsa también impulsa campañas informativas y programas de capacitación para identificar signos de alerta en la población, facilitando el acceso temprano a servicios de intervención.