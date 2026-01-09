Alerta de Senamhi por lluvias este 9 y 10 de enero en la costa del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la llegada de lluvias de ligera a moderada intensidad desde el viernes 9 hasta el sábado 10 de enero en la costa, el centro y el sur del país, con especial atención en la región de Lima. Una alarma que sonó alrededor de la 1:00 p.m. que sorprendió a varios usuarios.

No solo se esperan lluvias de diversa intensidad en Lima, sino también en otras áreas de la costa central y sur. El Senamhi hizo hincapié en la necesidad de acatar las indicaciones emitidas por las autoridades competentes y subrayó la importancia de no exponerse en zonas donde históricamente se producen desbordes.

La alerta emitida por la entidad coincide con la declaratoria de emergencia dispuesta por el Gobierno en 20 regiones del país.

Alerta de Senamhi por lluvias este 9 y 10 de enero| Andina

Regiones con mayor riesgo de precipitaciones

Los episodios de lluvias más intensos se prevén en los siguientes departamentos:

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Áncash

Ica

Lima (incluida Lima Metropolitana)

Las lluvias estivales han tomado por sorpresa a los habitantes de la costa peruana, alterando la rutina de ciudades como Lima en pleno inicio de año. Foto: Senamhi

Causas de las precipitaciones pronosticadas

Las precipitaciones previstas obedecen al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, según lo señalado en los avisos meteorológicos N.° 003 y N.° 005 sobre lluvias en la sierra. Esta situación se ve reforzada por el aumento de la humedad, producto de vientos provenientes del norte.

Estas condiciones crearían un ambiente propicio para la formación de lluvias, que podrían presentarse sobre todo durante el atardecer, la noche y la madrugada. A pesar de este escenario, se espera que predominen periodos de brillo solar, en especial hacia el mediodía.

Estado de emergencia por 60 días

El Gobierno decretó el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país debido al peligro inminente por intensas precipitaciones. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días y permitirá ejecutar acciones inmediatas de prevención.

La disposición abarca distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. El objetivo es reducir el riesgo existente y mitigar el impacto en sectores como la agricultura y la ganadería.

Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa norte pese a ausencia de El Niño Coster. (Foto: Agencia Andina)

Según lo establecido, los gobiernos regionales y locales deberán coordinar sus acciones con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otras entidades públicas y privadas.

El decreto señala que todas las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con el evento que motivó la declaratoria y que su financiamiento se efectuará con el presupuesto institucional de los organismos involucrados, sin asignar recursos adicionales al tesoro público.

Mochila de emergencia

Ante el pronóstico de lluvias intensas y la posibilidad de deslizamientos, las autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencia con artículos básicos:

Agua potable

Alimentos no perecibles

Linterna y pilas de repuesto

Radio a pilas

Botiquín de primeros auxilios

Documentos personales (DNI, carnet de seguros, entre otros)

Ropa de abrigo

Mascarillas y gel antibacterial