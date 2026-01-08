Perú

Bono de escolaridad 2026: Ciudadanos recibirán este beneficio si cumplen estos requisitos

Tener hijos en edad escolar es el requerimiento básico que deben cumplir todos los trabajadores que recibirán este beneficio económico

Guardar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió los criterios que deben cumplir los trabajadores del sector público para acceder al bono de escolaridad 2026. Este apoyo económico busca aliviar la carga de las familias al inicio del año escolar.

La medida alcanza a quienes, al 31 de enero de 2026, figuren como trabajadores activos en la planilla del Estado y no hayan recibido otros beneficios similares en el mismo periodo fiscal. El monto establecido es de S/ 400, según lo dispuesto por el MEF desde hace varios años en decretos supremos previos.

Un proyecto de ley busca
Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Sin embargo, aparecer en planilla no es el único requisito para acceder al bono. También se deben cumplir otras condiciones como:

  • Ser trabajador activo del sector público, registrado en planilla al 31 de enero de 2026.
  • Percibir ingresos mensuales iguales o menores al límite que determine el MEF para este beneficio.
  • Tener hijos o menores a cargo que cursen educación inicial, primaria o secundaria en instituciones educativas reconocidas.
  • No haber recibido otros beneficios de escolaridad en el mismo año fiscal.
  • Presentar la documentación exigida por la entidad empleadora dentro del plazo establecido.

El objetivo del bono es respaldar a las familias en la etapa de regreso a clases y favorecer la continuidad educativa, especialmente en los sectores con menos recursos. Las autoridades recalcaron que el cumplimiento de los requisitos es indispensable para acceder al beneficio.

Facilitar el acceso a la educación, aliviar la carga económica y garantizar la transparencia en la entrega del bono son los pilares de esta política, que impactará en miles de hogares durante el ciclo escolar 2026.

A los profesores se les
A los profesores se les paga el bono escolaridad a mitad de año. Foto: composición Infobae/El Peruano/Shutterstock

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono de Escolaridad 2026?

El beneficio está dirigido a:

  • Funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 29944 (Reforma Magisterial) y Ley N.º 30512.
  • Docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N.º 30220.
  • Personal de salud sujeto al Decreto Legislativo N.º 1153.
  • Obreros permanentes y eventuales del sector público.
  • Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
  • Pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.º 1133.
  • Trabajadores del sector público bajo régimen privado (siempre que no perciban una bonificación similar por otra norma).

Docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley N.º 29944 también recibirán el bono, aunque en una fecha diferente al resto de beneficiarios.

Docentes contratados y auxiliares de
Docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley N.º 29944 también recibirán el bono, aunque en una fecha diferente al resto de beneficiarios. - Crédito Andina/Norman Córdova

¿Cómo se cobra el bono de escolaridad?

El bono de escolaridad no requiere de un trámite adicional, sino que se abona directamente a los trabajadores que cumplen con los requisitos a través de la planilla de pagos de su entidad pública.

Las oficinas de recursos humanos de cada institución verifican el cumplimiento de los criterios y autorizan el depósito del monto de S/ 400 en la cuenta bancaria habitual del beneficiario.

La transferencia automática, la validación previa de los datos y la coordinación interna entre entidades son los mecanismos que aseguran que el bono llegue oportunamente a los destinatarios. De este modo, se evita la congestión de trámites y se garantiza la transparencia en el proceso.

Temas Relacionados

Bono de EscolaridadMEFMinisterio de Economíaperu-noticias

Más Noticias

Municipalidad de Lima pone en marcha el Centro de Control Plaza Gastañeta: así funciona el nuevo punto de monitoreo de Mesa Redonda

Desde este centro se monitorean 444 cámaras de videovigilancia, desplegadas en Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo Grau, zonas que concentran diariamente a miles de comerciantes y compradores

Municipalidad de Lima pone en

Inicio del año escolar 2026: fecha y calendario oficial del Minedu para este año

El Ministerio de Educación confirmó que las clases escolares en Perú para el 2026 comenzarán en marzo y diciembre, marcando un calendario que prioriza la organización pedagógica, la capacitación docente y la transparencia en el proceso de matrícula

Inicio del año escolar 2026:

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

El ‘Bambino’ habló de ‘Pippo’ luego de que se estrene como goleador con el primer equipo de Bayern Múnich

Gianluca Lapadula le dio importante

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionates: Real Madrid y Atlético Madrid chocarán por la semifinal de la Supercopa de España, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más

Partidos de hoy, jueves 8

Exámenes de admisión en San Marcos y la UNI: conoce las fechas, costos y todos los detalles de estas evaluaciones

La apertura de inscripciones en estas universidades despierta interés entre miles de postulantes de todo el país que buscan asegurar una vacante en el proceso de admisión 2026

Exámenes de admisión en San
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llama a Edmundo

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

ENTRETENIMIENTO

Figura paterna de Valentino Palacios

Figura paterna de Valentino Palacios sufrió grave accidente en una piscina

Karen Dejo reaparece desde una clínica en bata médica y revela que fue operada: “Tenía un poquito de miedo”

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen ritual y usuarios advierten llegada de los 3 años de relación: “Estará sudando frío”

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

DEPORTES

Gianluca Lapadula le dio importante

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: rivales, horarios y canales TV

Fernando Cabada no se va con rodeos en cuanto a indisciplinas en Alianza Lima: “Si es necesario prescindiremos de alguno”