Perú

1 de enero: ¿Cómo estará el clima en Lima en el primer día del Año Nuevo 2026, según Senamhi?

A pocas horas de recibir el nuevo año, los limeños esperan conocer las condiciones climáticas para planificar sus actividades

Un grupo de personas camina
Un grupo de personas camina por la calle en un día de verano en Lima, capital del Perú. (Andina)

A pocas horas de iniciar el Año Nuevo 2026, muchos limeños se preguntan cómo estará el clima para planificar reuniones familiares, salidas o actividades al aire libre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico oficial para Lima Metropolitana y el Callao, detallando las condiciones atmosféricas previstas para el 1 de enero.

Pronóstico para Lima Este

En los distritos de Lima Este, el Senamhi prevé una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 17 °C. Durante las primeras horas de la mañana se espera cielo nublado a nublado parcial, con una mejora progresiva hacia el mediodía, cuando se presentarán nubes dispersas y periodos de brillo solar. Sin embargo, hacia el atardecer, el cielo volvería a tornarse mayormente nublado.

Estas condiciones climáticas se registrarán en San Juan de Lurigancho, La Molina, El Agustino, Santa Anita y otros distritos ubicados en el este de la metrópoli.

Cabe mencionar que hoy, miércoles 31 de diciembre, se registran temperaturas que alcanzan los 27 °C durante el día y se espera que éstas descienden hasta los 16 °C por la noche. Las condiciones pueden ser similares para mañana jueves.

Condiciones en Lima Oeste y el Callao

Para Lima Oeste y la provincia constitucional del Callao, el pronóstico indica un ambiente ligeramente más fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 18 °C. En la mañana predominará el cielo cubierto, con una transición a cielo nublado parcial hacia el mediodía, mientras que al final de la tarde se mantendrán las condiciones nubladas.

Estas condiciones climáticas previstas se apreciarán en los distritos de Miraflores, Barranco, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, San Miguel, Chorrillos, y otros, donde la influencia del mar mantendrá un clima más fresco en comparación con otras zonas de la capital.

Este 31 de diciembre, en Lima Oeste y el Callao, las temperaturas oscilan entre los 23 °C y 19 °C, con cielo cubierto y presencia de neblina en las primeras horas, seguido de brillo solar hacia el mediodía y cielo nublado al caer la tarde.

Panorama general para Lima Metropolitana

De acuerdo con el Senamhi, entre el 1 y el 4 de enero se esperan temperaturas templadas durante la noche y primeras horas de la mañana, con un ambiente más soleado durante el día. Las temperaturas máximas bordearán los 25 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 16 °C, especialmente en distritos alejados del litoral.

El organismo técnico también advirtió la posibilidad de lluvias ligeras y aisladas entre el 1 y 2 de enero, un fenómeno ocasional propio del verano limeño que podría presentarse en algunos sectores de la capital.

Recomendaciones para el verano

Ante el incremento gradual de las temperaturas propias de la temporada de verano, el Senamhi recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., y utilizar protector solar, gorros y ropa ligera para prevenir daños a la piel.

Asimismo, se sugiere ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en viviendas con poca circulación de aire, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los golpes de calor.

