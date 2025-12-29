Perú

Incendio en una fábrica en San Juan de Lurigancho provoca alarma y despliega a bomberos a dos días de Año Nuevo

El siniestro se registró este lunes 29 de diciembre en una fábrica ubicada en la Av. Los Eucaliptos. Bomberos reportan posible corto circuito como origen del fuego

Guardar
Incendio en una fábrica en
Incendio en una fábrica en San Juan de Lurigancho provoca alarma y despliega a bomberos a dos días de Año Nuevo

En San Juan de Lurigancho, una fábrica situada en la cuadra 2 de la Av. Los Eucaliptos registra un incendio este lunes 29 de diciembre, a dos días de Año Nuevo. El humo oscuro se eleva cerca del paradero 3 de Cto. Grande y alerta a residentes y comerciantes que se retiran del área para evitar riesgos.

El portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informa que la emergencia inicia a la 1:28 p. m. y cuenta con el apoyo de diez unidades procedentes de distintos puntos de Lima. Entre las identificaciones operativas figuran “M21-1”, “M121-1” y “M65-1”, de acuerdo con el registro oficial.

Las primeras versiones señalan que el foco del siniestro corresponde a una “fábrica de productos comestibles” y que el origen posible responde a un “corto circuito”. Personal del gobierno local se presenta en el lugar y toma datos para definir el impacto material y las zonas afectadas dentro del predio industrial.

La emergencia se clasifica como “Código 2”, categoría que implica un despliegue mayor de recursos y ordena medidas de seguridad para los vecinos. Autoridades piden mantener distancia y priorizar rutas alternativas, mientras la Policía Nacional resguarda el perímetro y limita el tránsito peatonal y vehicular con el fin de reducir eventuales incidentes en calles cercanas.

Incendio en una fábrica en
Incendio en una fábrica en San Juan de Lurigancho provoca alarma y despliega a bomberos a dos días de Año Nuevo

En el sector, vecinos señalan que la emergencia está controlada dentro del perímetro industrial y describen un escenario más estable en la zona inmediata. Uno de ellos resume la situación con una expresión directa: “Ya está controlada”.

Efectivos policiales mantienen cierres temporales en accesos principales y sostienen coordinación directa con el comando de incidentes.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

Temas Relacionados

San Juan de LuriganchoSJLincendiobomberosperu-noticias

Más Noticias

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

El alcalde suspendido de Comas, prófugo tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por colusión agravada, defendió la conclusión de la obra cuestionada y afirmó no tener vínculos con el presidente interino

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido

Gripe H3N2: estos son los principales síntomas de este virus de la influenza

La gripe H3N2 es un tipo de influenza que suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco

Gripe H3N2: estos son los

Tras informe de Contraloría por ingresos sin cobro en Machu Picchu, se reavivan críticas: “Se maneja como botín y no legado”

Las observaciones sobre el acceso gratuito a una ruta especial del Santuario Arqueológico de Machu Picchu evidenciaron fallas administrativas que, según especialistas, afectan la transparencia y el modelo de gestión del patrimonio cultural

Tras informe de Contraloría por

“Mulas digitales”: el rol oculto de personas comunes que reciben y cobran dinero de la extorsión para bandas criminales

Detrás de transferencias, cobros presenciales y cuentas controladas por terceros, se sostiene una estructura criminal que afecta a transportistas y pequeños empresarios

“Mulas digitales”: el rol oculto

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El volante de 35 años se incorporó al equipo dirigido por Carlos Silvestri, mientras Hernán Barcos y la directiva cajamarquina continúan negociando los términos finales de su posible llegada

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

ENTRETENIMIENTO

Phillip Butters anuncia su ingreso

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Ernesto Pimentel responde a las críticas por su entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: “Me enfoqué en la pareja”

DEPORTES

Javier Rabanal cuenta cómo llegó

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul