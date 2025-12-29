Incendio en una fábrica en San Juan de Lurigancho provoca alarma y despliega a bomberos a dos días de Año Nuevo

En San Juan de Lurigancho, una fábrica situada en la cuadra 2 de la Av. Los Eucaliptos registra un incendio este lunes 29 de diciembre, a dos días de Año Nuevo. El humo oscuro se eleva cerca del paradero 3 de Cto. Grande y alerta a residentes y comerciantes que se retiran del área para evitar riesgos.

El portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informa que la emergencia inicia a la 1:28 p. m. y cuenta con el apoyo de diez unidades procedentes de distintos puntos de Lima. Entre las identificaciones operativas figuran “M21-1”, “M121-1” y “M65-1”, de acuerdo con el registro oficial.

Las primeras versiones señalan que el foco del siniestro corresponde a una “fábrica de productos comestibles” y que el origen posible responde a un “corto circuito”. Personal del gobierno local se presenta en el lugar y toma datos para definir el impacto material y las zonas afectadas dentro del predio industrial.

La emergencia se clasifica como “Código 2”, categoría que implica un despliegue mayor de recursos y ordena medidas de seguridad para los vecinos. Autoridades piden mantener distancia y priorizar rutas alternativas, mientras la Policía Nacional resguarda el perímetro y limita el tránsito peatonal y vehicular con el fin de reducir eventuales incidentes en calles cercanas.

En el sector, vecinos señalan que la emergencia está controlada dentro del perímetro industrial y describen un escenario más estable en la zona inmediata. Uno de ellos resume la situación con una expresión directa: “Ya está controlada”.

Efectivos policiales mantienen cierres temporales en accesos principales y sostienen coordinación directa con el comando de incidentes.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.