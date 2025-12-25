Perú

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Andy Dante Merino Ramírez se consolidó como el streamer peruano más influyente gracias a una carrera sostenida, audiencias récord en Kick y una presencia que trasciende el entorno digital

Andy Dante Merino Ramírez ha logrado que sus transmisiones vayan mucho más allá de los videojuegos, apostando por concursos de cocina, torneos de boxeo y sorpresas que atrapan a miles de seguidores peruanos (Instagram)

La figura de ElZeein se ha convertido en un caso singular dentro del ecosistema digital peruano. Con más de una década de experiencia en creación de contenido, Andy Dante Merino Ramírez logró construir una audiencia fiel que lo acompaña a través de distintas plataformas.

Su paso por YouTube, Twitch y Kick refleja una capacidad constante de adaptación a los cambios del consumo digital.

Hoy, su nombre no solo se asocia al streaming, sino también a la organización de eventos de alto impacto, incursiones en el entretenimiento tradicional y una participación activa en proyectos deportivos. Ese recorrido explica por qué su influencia se mantiene vigente y en expansión.

De pionero en YouTube a referente del streaming regional

Desde sus inicios en YouTube como Andynsane hasta su salto al streaming, ElZeein construyó una audiencia fiel basada en humor, observación social y constancia. (Instagram)

La historia de ElZeein se remonta a los primeros años de la creación de contenido en Perú. Inició su carrera en 2009 dentro de un canal grupal y, poco después, lanzó su espacio personal bajo el nombre Andynsane. Sus videos de comedia, parodias y comentarios sociales conectaron rápidamente con el público local, permitiéndole posicionarse entre los canales más seguidos del país.

Durante esa etapa, consolidó un estilo reconocible, apoyado en el uso de expresiones populares, sátira y observación de la cultura cotidiana. Ese enfoque le permitió superar los dos millones de suscriptores y mantenerse como una figura influyente dentro del ecosistema digital peruano.

El tránsito hacia el streaming, iniciado a partir de 2019, marcó un punto de quiebre. Al adoptar transmisiones en vivo, ElZeein trasladó su comunidad a un formato más directo y participativo. Ese cambio amplió su alcance y lo integró a la primera generación de streamers peruanos con proyección internacional.

Kick como plataforma clave y audiencias que rompen marcas

Con transmisiones diarias y formatos variados, ElZeein logró en Kick audiencias históricas para un creador peruano y presencia entre los más seguidos de la plataforma. (Instagram)

La llegada de ElZeein a Kick en 2024 consolidó su posición como el streamer peruano con mayor visibilidad. En esa plataforma encontró un espacio donde el contenido en español tiene una presencia dominante y una comunidad en crecimiento. Su canal superó los 900 mil seguidores, ubicándolo entre los creadores más seguidos a nivel global.

Sus transmisiones se concentran en categorías como Just Chatting, videojuegos de mundo abierto y espacios de conversación, formatos que potencian la interacción con la audiencia. Además, desarrolló eventos especiales diseñados para el consumo en vivo, lo que reforzó su vínculo con los seguidores.

Entre las propuestas más destacadas figuran competencias gastronómicas, torneos de e-sports y espectáculos de boxeo amateur entre creadores digitales. Uno de esos eventos alcanzó cifras de audiencia que superaron el millón de espectadores en simultáneo, un registro inédito para una transmisión en línea producida desde el Perú.

Ese rendimiento lo ubicó dentro del grupo de los 15 streamers más seguidos de Kick, solo por detrás de figuras consolidadas del ámbito hispanohablante.

Un perfil que cruza entretenimiento, música y actuación

ElZeein diversificó su trayectoria con libros, canciones y participaciones audiovisuales, construyendo un perfil creativo que trasciende las plataformas en línea. (Instagram)

Más allá del streaming, ElZeein expandió su carrera hacia otros espacios del entretenimiento. En 2016 debutó en el cine peruano con un rol secundario, en la película ‘Calichín,’ y participó en producciones para plataformas digitales, ampliando su presencia fuera de internet.

La escritura también forma parte de su recorrido. Publicó dos libros dirigidos al público juvenil, en los que trasladó su estilo directo y reflexivo al formato editorial. Estas publicaciones reforzaron su imagen como creador multifacético, capaz de adaptarse a distintos lenguajes.

En el ámbito musical, lanzó canciones que circularon en plataformas de streaming, algunas con tono humorístico y otras de corte más experimental. Ese acercamiento a la música se complementó con presentaciones como DJ en eventos masivos, donde exploró géneros electrónicos y urbanos.

Esta diversidad de proyectos contribuyó a ampliar su reconocimiento y a sostener su vigencia más allá de los ciclos habituales de las plataformas digitales.

Kings League, liderazgo y una comunidad que trasciende la pantalla

La participación de ElZeein en la Kings League y la organización de eventos presenciales reforzaron su papel como referente y articulador del ecosistema digital peruano (Instagram)

Uno de los movimientos más relevantes de ElZeein fue su ingreso al universo del fútbol 7 como presidente de Persas FC, equipo que compite en la Kings League América. Su participación en esta liga, creada por Gerard Piqué, representó un puente entre el deporte y el entretenimiento digital.

Bajo su gestión, el equipo logró posiciones competitivas y una clasificación a torneos internacionales, consolidando su imagen como líder dentro de un proyecto colectivo. Además, asumió un rol institucional al representar a Perú en competencias globales de la Kings League, ampliando su exposición mediática.

En paralelo, organizó ceremonias de premiación para la comunidad digital peruana y eventos presenciales que reunieron a creadores, seguidores y marcas. Estas iniciativas reforzaron su influencia como articulador del ecosistema streamer local.

La combinación de audiencia, constancia, capacidad de reinvención y liderazgo explica por qué ElZeein se mantiene como el streamer más popular del Perú, con una presencia que continúa expandiéndose dentro y fuera del entorno digital.

