Perú

Inteligencia artificial en 2026: el verdadero cambio no será tecnológico, será humano

La IA generativa dejará de ser un asistente creativo y se convertirá en una infraestructura de productividad integrada en flujos completos de trabajo, desde la generación de código hasta el análisis legal

Ilustración conceptual de un cerebro
Ilustración conceptual de un cerebro humano resaltado con colores que representan diferentes áreas de actividad cerebral. Alrededor del cerebro, se observan iconos y gráficos que simbolizan el procesamiento de información, la creatividad y la comunicación, destacando la relación entre la mente y la tecnología en el contexto actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas semanas de cerrar el año, las organizaciones enfrentan una disyuntiva decisiva: asumir la transformación digital como un eje estratégico o quedar relegadas en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad humana de adaptarse. La inteligencia artificial (IA), que hace cinco años parecía una herramienta de innovación opcional, es hoy un componente estructural del modelo operativo moderno. Sin embargo, el debate que marcará el 2026 no girará en torno al potencial de la IA, sino a la madurez con la que las empresas logren integrarla sin perder el valor humano que sostiene su funcionamiento.

La presión por mantenerse competitivas está llevando a muchas organizaciones de la región a acelerar inversiones en automatización, analítica avanzada y plataformas de IA. Pero ese impulso ha revelado una verdad incómoda: la tecnología no es el obstáculo principal, lo es la estructura interna que intenta sostenerla. Las reestructuraciones laborales vistas este año no son resultado de una guerra “humanos vs. máquinas”, sino el reflejo de un talento que debe evolucionar hacia roles más analíticos, estratégicos y centrados en la toma de decisiones. El verdadero desafío será que la IA no reemplace capacidades, sino que potencie a quienes la utilizan. El futuro no pertenece a la IA ni a las personas, sino a la colaboración entre ambas.

En ese contexto, las predicciones para 2026 dibujan un escenario contundente. La IA generativa dejará de ser un asistente creativo y se convertirá en una infraestructura de productividad integrada en flujos completos de trabajo, desde la generación de código hasta el análisis legal. Paralelamente, la multimodalidad ya es una realidad: hoy, los modelos pueden leer documentos, procesar videos y analizar registros complejos. El reto, por tanto, no es técnico, sino organizacional. Muchas empresas aún no tienen sus datos gobernados ni sus procesos estandarizados para evitar fricciones, sesgos o fallos productivos.

Otro punto clave será el fin de los pilotos eternos. Los CFO ya han puesto una línea clara: la IA debe demostrar retorno. En 2025, solo el 39% de empresas reconoció un impacto positivo de la IA en su beneficio operativo, según McKinsey. En 2026, los proyectos sin impacto real desaparecerán. El ROI dejará de ser un KPI deseable para convertirse en un criterio de supervivencia.

Del mismo modo, el entusiasmo por los agentes autónomos deberá equilibrarse con rigor técnico. Sin procesos definidos, estos modelos pueden amplificar errores en lugar de resolverlos. Pero entrenados correctamente, serán capaces de asumir cargas operativas equivalentes a múltiples equipos humanos.

Finalmente, la ética y la gobernanza de datos volverán al centro de la conversación. Las regulaciones que están por entrar en vigencia obligarán a las organizaciones a garantizar explicabilidad, trazabilidad y calidad en sus sistemas de IA. No se trata de cumplir por cumplir, sino de evitar riesgos operativos, regulatorios y reputacionales que podrían comprometer proyectos millonarios.

2026 será un año bisagra: las empresas deberán decidir si la IA es un accesorio o una columna vertebral. Pero más allá de algoritmos y automatización, la verdadera transformación dependerá de algo más profundo: nuestra capacidad para integrar la tecnología sin renunciar a aquello que nos hace humanos. Porque el valor de la IA no estará en reemplazar trabajos, sino en permitir una nueva era donde las personas puedan enfocarse en lo que realmente importa: pensar, crear, decidir y liderar.

