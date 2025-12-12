Poder Judicial lanza nueva convocatoria laboral 2025 en Lima y 7 regiones: sueldos de hasta S/ 5.600

El Poder Judicial ha iniciado una nueva convocatoria CAS diciembre 2025 con un total de 24 vacantes dirigidas a profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. Esta oferta laboral ofrece sueldos que van desde S/ 1.950 hasta S/ 5.600, con oportunidades en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.
A diferencia de otras convocatorias, cada puesto cuenta con una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar cuidadosamente los plazos para evitar quedar fuera del proceso. Además, se recuerda que es indispensable verificar los requisitos, anexos y formatos solicitados en las bases específicas de cada vacante.
A continuación, encontrarás un resumen claro, ordenado y escaneable de todas las posiciones disponibles.
Sueldos, contratos y sedes disponibles
Esta convocatoria del Poder Judicial se realiza bajo la modalidad CAS, con remuneraciones que varían según el puesto y el nivel de formación solicitado. Los salarios van de S/ 1.950 a S/ 5.600, siendo los cargos profesionales los que concentran los montos más altos.
Las regiones donde se requieren nuevos colaboradores son:Lima, Callao, La Libertad, Loreto, Áncash, Cajamarca, Junín y Huancavelica.
Los perfiles solicitados abarcan Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.
¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial? (ordenadas por nivel de estudios)
Para personas con secundaria completa
- Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica
- Remuneración: S/ 1.950
- Requisitos: Secundaria completa; deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses)
- Finaliza: 22 de diciembre de 2025
Para estudiantes técnicos o con estudios técnicos
- Asistente de Comunicaciones – La Libertad
- Vacantes: 2
- Remuneración: S/ 2.212
- Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)
- Finaliza: 23 de diciembre de 2025
Para estudiantes universitarios
- Auxiliar Judicial – Callao
- Remuneración: S/ 2.212
- Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)
- Finaliza: 23 de diciembre de 2025
- Auxiliar Administrativo Legal – Lima
- Remuneración: S/ 2.200
- Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (8.º ciclo)
- Finaliza: 23 de diciembre de 2025
Para bachilleres
- Asistente Judicial – Callao
- Vacantes: 2
- Requisitos: Bachiller en Derecho
- Remuneración: S/ 3.470
- Finaliza: 24 de diciembre de 2025
Para titulados universitarios y abogados colegiados
(La mayor parte de vacantes pertenece a este grupo)
- Especialista Judicial de Causa – Lima
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 21 de diciembre
- Especialista Judicial de Sala – Lima (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 3.722
- Finaliza: 21 de diciembre
- Analista de Planeamiento – Lima
- Sueldo: S/ 5.600
- Finaliza: 22 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado – La Libertad (3 vacantes en total)
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 23 de diciembre
- Especialista Legal – Loreto
- Sueldo: S/ 4.710
- Finaliza: 23 de diciembre
- Secretario Judicial – Callao
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 23 de diciembre
- Profesional Legal – Callao (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 23 de diciembre
- Asistente Administrativo Legal – Lima (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 4.500
- Finaliza: 23 de diciembre
- Secretario/a Judicial – Cajamarca
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 24 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado – Callao
- Sueldo: S/ 3.850
- Finaliza: 24 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado – Áncash (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 24 de diciembre
- Secretario/a Judicial – Junín
- Sueldo: S/ 4.750
- Finaliza: 24 de diciembre
¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?
La postulación es completamente virtual y se realiza siguiendo los pasos indicados en las bases específicas de cada plaza. Antes de iniciar el registro, los postulantes deben tener en cuenta:
1. Verificar si cumplen el perfil del puesto
Cada vacante exige requisitos particulares: nivel académico, experiencia, colegiatura, habilitación y en algunos casos estudios de posgrado.
2. Revisar las bases y anexos
Las bases oficiales detallan la documentación obligatoria (declaraciones juradas, formatos, CV documentado, etc.).No todos los puestos solicitan los mismos anexos.
3. Registrar la postulación dentro del plazo
Como cada cargo tiene fecha de cierre distinta, se recomienda hacerlo con anticipación para evitar errores o imprevistos en la plataforma.
4. Esperar la publicación de resultados
El Poder Judicial publica los resultados en etapas: evaluación curricular, entrevistas y resultados finales.