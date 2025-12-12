Perú

Poder Judicial lanza nueva convocatoria laboral 2025 en Lima y 7 regiones: sueldos de hasta S/ 5.600

Los perfiles solicitados incluyen espacio para personas con secundaria completa, y abarcan Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros

Guardar
Poder Judicial lanza convocatoria de
Poder Judicial lanza convocatoria de empleo. (Foto: Composición)

El Poder Judicial ha iniciado una nueva convocatoria CAS diciembre 2025 con un total de 24 vacantes dirigidas a profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. Esta oferta laboral ofrece sueldos que van desde S/ 1.950 hasta S/ 5.600, con oportunidades en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

A diferencia de otras convocatorias, cada puesto cuenta con una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar cuidadosamente los plazos para evitar quedar fuera del proceso. Además, se recuerda que es indispensable verificar los requisitos, anexos y formatos solicitados en las bases específicas de cada vacante.

A continuación, encontrarás un resumen claro, ordenado y escaneable de todas las posiciones disponibles.

Sueldos, contratos y sedes disponibles

Esta convocatoria del Poder Judicial se realiza bajo la modalidad CAS, con remuneraciones que varían según el puesto y el nivel de formación solicitado. Los salarios van de S/ 1.950 a S/ 5.600, siendo los cargos profesionales los que concentran los montos más altos.

Las regiones donde se requieren nuevos colaboradores son:Lima, Callao, La Libertad, Loreto, Áncash, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

Los perfiles solicitados abarcan Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.

¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial? (ordenadas por nivel de estudios)

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Para personas con secundaria completa

  • Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica
    • Remuneración: S/ 1.950
    • Requisitos: Secundaria completa; deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses)
    • Finaliza: 22 de diciembre de 2025

Para estudiantes técnicos o con estudios técnicos

  • Asistente de Comunicaciones – La Libertad
    • Vacantes: 2
    • Remuneración: S/ 2.212
    • Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)
    • Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Para estudiantes universitarios

  • Auxiliar Judicial – Callao
    • Remuneración: S/ 2.212
    • Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)
    • Finaliza: 23 de diciembre de 2025
  • Auxiliar Administrativo Legal – Lima
    • Remuneración: S/ 2.200
    • Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (8.º ciclo)
    • Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Para bachilleres

  • Asistente Judicial – Callao
    • Vacantes: 2
    • Requisitos: Bachiller en Derecho
    • Remuneración: S/ 3.470
    • Finaliza: 24 de diciembre de 2025

Para titulados universitarios y abogados colegiados

(La mayor parte de vacantes pertenece a este grupo)

  • Especialista Judicial de Causa – Lima
    • Sueldo: S/ 2.972
    • Finaliza: 21 de diciembre
  • Especialista Judicial de Sala – Lima (2 vacantes)
    • Sueldo: S/ 3.722
    • Finaliza: 21 de diciembre
  • Analista de Planeamiento – Lima
    • Sueldo: S/ 5.600
    • Finaliza: 22 de diciembre
  • Especialista Judicial de Juzgado – La Libertad (3 vacantes en total)
    • Sueldo: S/ 2.972
    • Finaliza: 23 de diciembre
  • Especialista Legal – Loreto
    • Sueldo: S/ 4.710
    • Finaliza: 23 de diciembre
  • Secretario Judicial – Callao
    • Sueldo: S/ 2.972
    • Finaliza: 23 de diciembre
  • Profesional Legal – Callao (2 vacantes)
    • Sueldo: S/ 2.972
    • Finaliza: 23 de diciembre
  • Asistente Administrativo Legal – Lima (2 vacantes)
    • Sueldo: S/ 4.500
    • Finaliza: 23 de diciembre
  • Secretario/a Judicial – Cajamarca
    • Sueldo: S/ 2.972
    • Finaliza: 24 de diciembre
  • Especialista Judicial de Juzgado – Callao
    • Sueldo: S/ 3.850
    • Finaliza: 24 de diciembre
  • Especialista Judicial de Juzgado – Áncash (2 vacantes)
    • Sueldo: S/ 2.972
    • Finaliza: 24 de diciembre
  • Secretario/a Judicial – Junín
    • Sueldo: S/ 4.750
    • Finaliza: 24 de diciembre

¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

Hay 31 vacantes en la
Hay 31 vacantes en la convocatoria de trabajo del Poder Judicial. Foto: composición Infobae/Poder Judicial

La postulación es completamente virtual y se realiza siguiendo los pasos indicados en las bases específicas de cada plaza. Antes de iniciar el registro, los postulantes deben tener en cuenta:

1. Verificar si cumplen el perfil del puesto

Cada vacante exige requisitos particulares: nivel académico, experiencia, colegiatura, habilitación y en algunos casos estudios de posgrado.

2. Revisar las bases y anexos

Las bases oficiales detallan la documentación obligatoria (declaraciones juradas, formatos, CV documentado, etc.).No todos los puestos solicitan los mismos anexos.

3. Registrar la postulación dentro del plazo

Como cada cargo tiene fecha de cierre distinta, se recomienda hacerlo con anticipación para evitar errores o imprevistos en la plataforma.

4. Esperar la publicación de resultados

El Poder Judicial publica los resultados en etapas: evaluación curricular, entrevistas y resultados finales.

Temas Relacionados

Poder JudicialPJConvocatoria laboralConvocatoria de trabajoLimaEmpleo en PerúTrabajoperu-economia

Más Noticias

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de vejiga

Cuando la vejiga no funciona correctamente, pueden surgir enfermedades que afectan la calidad de vida, desde infecciones urinarias hasta trastornos más graves como el cáncer

Estos son los 5 principales

Kábala del 11 de diciembre de 2025: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del 11 de diciembre

Gana Diario del 11 de diciembre: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Averigüe si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del 11 de

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

Es un empresario limeño de 37 años y sorprendió al público tras ser captado besando a la modelo peruana que confirma el inicio de una nueva relación.

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el

Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano

La comedia, liderada por Bernaola, reúne a un elenco de lujo y trae de regreso a la pantalla grande a la recordada Fernanda de las Casas de 'Al Fondo Hay Sitio'

Saskia Bernaola debuta como directora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Regidores de Chiclayo plantean suspensión

Regidores de Chiclayo plantean suspensión temporal contra alcaldesa Janet Cubas por árbol de Navidad esquelético

PPK afirma que fue extorsionado por la Fiscalía para delatar a Alejandro Toledo y ve posible su llegada al Senado

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Atacan al alcalde de Los Órganos durante ceremonia: vecinos le arrojan huevos y lo expulsan entre gritos de “mentiroso”

Congreso: Difunden foto del fujimorista Fernando Rospigliosi junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano

Natalia Salas anuncia que suspendieron su operación de extirpación de ovarios y trompas por temas médicos

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera

Dayanita se cruza con Miguel Rubio pero no se miran y le juega pesada broma: “El chico que está ahí no sirve”

DEPORTES

Futbolistas de Alianza Lima se

Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos

Programación de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jorge Fossati no seguirá en Universitario tras semanas de negociaciones: club tendrá que buscar nuevo DT para el 2026

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así quedó Alianza Lima tras el cierre de la fase de grupos

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así quedaron todos los partidos de fase de grupos