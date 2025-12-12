Poder Judicial lanza nueva convocatoria laboral 2025 en Lima y 7 regiones: sueldos de hasta S/ 5.600

Poder Judicial lanza convocatoria de empleo. (Foto: Composición)

El Poder Judicial ha iniciado una nueva convocatoria CAS diciembre 2025 con un total de 24 vacantes dirigidas a profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. Esta oferta laboral ofrece sueldos que van desde S/ 1.950 hasta S/ 5.600, con oportunidades en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

A diferencia de otras convocatorias, cada puesto cuenta con una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar cuidadosamente los plazos para evitar quedar fuera del proceso. Además, se recuerda que es indispensable verificar los requisitos, anexos y formatos solicitados en las bases específicas de cada vacante.

A continuación, encontrarás un resumen claro, ordenado y escaneable de todas las posiciones disponibles.

Sueldos, contratos y sedes disponibles

Esta convocatoria del Poder Judicial se realiza bajo la modalidad CAS, con remuneraciones que varían según el puesto y el nivel de formación solicitado. Los salarios van de S/ 1.950 a S/ 5.600, siendo los cargos profesionales los que concentran los montos más altos.

Las regiones donde se requieren nuevos colaboradores son:Lima, Callao, La Libertad, Loreto, Áncash, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

Los perfiles solicitados abarcan Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.

¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial? (ordenadas por nivel de estudios)

Para personas con secundaria completa

Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica Remuneración: S/ 1.950 Requisitos: Secundaria completa; deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses) Finaliza: 22 de diciembre de 2025



Para estudiantes técnicos o con estudios técnicos

Asistente de Comunicaciones – La Libertad Vacantes: 2 Remuneración: S/ 2.212 Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses) Finaliza: 23 de diciembre de 2025



Para estudiantes universitarios

Auxiliar Judicial – Callao Remuneración: S/ 2.212 Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo) Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Auxiliar Administrativo Legal – Lima Remuneración: S/ 2.200 Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (8.º ciclo) Finaliza: 23 de diciembre de 2025



Para bachilleres

Asistente Judicial – Callao Vacantes: 2 Requisitos: Bachiller en Derecho Remuneración: S/ 3.470 Finaliza: 24 de diciembre de 2025



Para titulados universitarios y abogados colegiados

Especialista Judicial de Causa – Lima Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 21 de diciembre

Especialista Judicial de Sala – Lima (2 vacantes) Sueldo: S/ 3.722 Finaliza: 21 de diciembre

Analista de Planeamiento – Lima Sueldo: S/ 5.600 Finaliza: 22 de diciembre

Especialista Judicial de Juzgado – La Libertad (3 vacantes en total) Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 23 de diciembre

Especialista Legal – Loreto Sueldo: S/ 4.710 Finaliza: 23 de diciembre

Secretario Judicial – Callao Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 23 de diciembre

Profesional Legal – Callao (2 vacantes) Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 23 de diciembre

Asistente Administrativo Legal – Lima (2 vacantes) Sueldo: S/ 4.500 Finaliza: 23 de diciembre

Secretario/a Judicial – Cajamarca Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 24 de diciembre

Especialista Judicial de Juzgado – Callao Sueldo: S/ 3.850 Finaliza: 24 de diciembre

Especialista Judicial de Juzgado – Áncash (2 vacantes) Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 24 de diciembre

Secretario/a Judicial – Junín Sueldo: S/ 4.750 Finaliza: 24 de diciembre



¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

Hay 31 vacantes en la convocatoria de trabajo del Poder Judicial.

La postulación es completamente virtual y se realiza siguiendo los pasos indicados en las bases específicas de cada plaza. Antes de iniciar el registro, los postulantes deben tener en cuenta:

1. Verificar si cumplen el perfil del puesto

Cada vacante exige requisitos particulares: nivel académico, experiencia, colegiatura, habilitación y en algunos casos estudios de posgrado.

2. Revisar las bases y anexos

Las bases oficiales detallan la documentación obligatoria (declaraciones juradas, formatos, CV documentado, etc.).No todos los puestos solicitan los mismos anexos.

3. Registrar la postulación dentro del plazo

Como cada cargo tiene fecha de cierre distinta, se recomienda hacerlo con anticipación para evitar errores o imprevistos en la plataforma.

4. Esperar la publicación de resultados

El Poder Judicial publica los resultados en etapas: evaluación curricular, entrevistas y resultados finales.