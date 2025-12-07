Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

Las elecciones primarias de las organizaciones políticas en Perú marcan este domingo un hito clave en el calendario electoral. Con miras al proceso general de 2026, el país se prepara para seleccionar a las autoridades que representarán tanto a nivel nacional como regional y municipal, en unos comicios que ya acaparan la atención pública. JNE proclamará los resultados a más tardar el 15 de diciembre.

Jornada de primarias: más de treinta partidos en competencia

Desde temprano, el ambiente electoral se percibe en varias regiones del país. Son treinta y siete organizaciones políticas las que participan en estas primarias, realizadas bajo la modalidad de delegados. Este mecanismo determina a los candidatos que estarán presentes en las elecciones generales y en los comicios regionales y municipales del próximo año.

La magnitud del evento subraya no solo la diversidad de propuestas políticas, sino también la importancia de una jornada que resulta fundamental para el sistema democrático peruano. El proceso se organiza bajo estrictas medidas que buscan garantizar transparencia y orden, dos pilares indispensables para la aceptación de los resultados por parte de la ciudadanía.

¿Qué se elige y cómo funciona la modalidad de delegados?

En estas elecciones primarias no se eligen de manera directa a todas las candidaturas. Cada organización política designa delegados, quienes tienen la responsabilidad de seleccionar a los postulantes que participarán en las urnas el 2026. Así, este modelo busca un equilibrio entre la participación interna de los partidos y la representatividad política.

La participación de los delegados genera que el proceso tenga características distintas a las elecciones abiertas. Por un lado, permite a las organizaciones tener mayor control y organización interna. Por el otro, limita la intervención directa de la militancia general, ya que las decisiones recaen en un grupo previamente definido.

Los tiempos: ¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales?

Uno de los aspectos cruciales para la ciudadanía es saber cuándo estarán disponibles los resultados proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo ha establecido procedimientos para recopilar, validar y confirmar la información que fluye desde las distintas regiones del país.

Finalizada la jornada, los resultados preliminares estarán disponibles en las horas siguientes al cierre de las votaciones. Sin embargo, la proclamación oficial requiere la revisión detallada de los registros y, de ser necesario, la atención de eventuales impugnaciones o incidencias reportadas en el transcurso del proceso. El JNE podrá proclamar los resultados definitivos hasta el próximo 15 de diciembre

Reto para los partidos y expectativas para las elecciones de 2026

Estas primarias significan un ejercicio de democracia interna para las organizaciones políticas, que tendrán que demostrar su capacidad de autogestión, transparencia y apego a la legalidad. El proceso de selección de candidatos, así como el modo en que manejan la participación de sus bases, será observado por simpatizantes y analistas de la escena política nacional.

El calendario se ajusta para que Perú llegue al 2026 con listas de candidatos definidas, listas que saldrán de esta jornada clave. La atención de la opinión pública se mantendrá en los días siguientes, especialmente por el interés en conocer a los aspirantes definitivos para la presidencia, los gobiernos regionales y los municipios de todo el territorio nacional.