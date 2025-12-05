Perú

1 de cada 4 motociclistas en Lima maneja mirando el celular, revela nuevo estudio: los hábitos más peligrosos al volante

El informe del Touring y la FIA examinó a más de 3.600 conductores y detectó que los repartidores concentran el mayor nivel de distracción, llegando a un 40,2% de casos

Composición: Infobae Perú

Cada día, miles de motociclistas en Lima avanzan entre autos, combis y buses en una ciudad donde cada segundo importa para no perder la vida en un accidente. En medio de este panorama, el Touring y Automóvil Club del Perú reveló una cifra que genera preocupación entre especialistas y autoridades: 1 de cada 4 conductores maneja pendiente del teléfono, una conducta que incrementa significativamente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

El informe, desarrollado en conjunto con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), analizó a más de 3.600 conductores y 4.000 acompañantes en distintos puntos de Lima Metropolitana. Los resultados muestran patrones que se repiten tanto en motociclistas particulares como en conductores comerciales —principalmente mensajeros y repartidores—, quienes registraron los porcentajes de riesgo más altos al momento de circular por zonas urbanas y avenidas de alto flujo.

Hallazgos del estudio: uso del teléfono, cascos y medidas pendientes

Se calcula que en Perú circulan más de 2 millones de motos. Foto: IA

El estudio del Touring confirma que 23,8% de motociclistas maneja con total o parcial atención en su equipo móvil. Sin embargo, el comportamiento varía según la actividad que realizan: mientras los conductores particulares registran un 11% de uso del teléfono, la cifra sube hasta un 40,2% entre los motociclistas comerciales. Según explicó Leandro Perillo, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de FIA Región IV, estas conductas de riesgo se concentran principalmente en usuarios jóvenes que dependen del celular para seguir rutas, responder mensajes o escuchar música mientras manejan.

En cuanto a los elementos de protección, los investigadores identificaron avances, pero también brechas importantes. El 90,9% de motociclistas usa el casco correctamente, aunque este mismo hábito no se replica con los acompañantes. Solo 74,9% de pasajeros lleva casco y la cifra cae aún más entre menores de 15 años, donde el uso adecuado se reduce al 66,7%. La organización recordó que, de acuerdo con el programa educativo Casco 40, un casco certificado puede reducir en 40% el riesgo de muerte en un siniestro y en 70% la probabilidad de lesiones graves.

El contexto de siniestralidad también forma parte del análisis. Según datos del MTC, en Lima circulan actualmente más de 2 millones de motocicletas, y el exceso de velocidad fue la principal causa de fallecimiento de sus usuarios en 2024, con un 15,9% de casos registrados. Ese mismo año, más de 390 motociclistas perdieron la vida por choques o despistes.

Respecto al respeto de las normas, el informe registra una mayor disposición a cumplir señales como los semáforos (89,9%) y los cruces peatonales (87,6%). Sin embargo, persisten retos en aspectos clave para la seguridad, como la visibilidad nocturna. Solo 17,8% de motociclistas utiliza ropa reflectiva, mientras que 57,5% circula con las luces encendidas. Los conductores de delivery presentan mejores prácticas, con un mayor uso de prendas reflectivas (28,8% vs. 9,1%) y mayor circulación con luces activas (61,4% vs. 54,4%), en comparación con los particulares.

Canales oficiales de ayuda en caso de emergencia

La PNP informó que en 2021 hubo 1.019 ciclistas involucrados en siniestros viales. (Andina)

Ante cualquier situación crítica en la vía pública, como accidentes de tránsito, incendios o eventos que pongan en riesgo la vida, puedes recurrir a las siguientes líneas de atención disponibles las 24 horas:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) : Marca el 105 para reportar colisiones vehiculares, solicitar el envío de efectivos policiales al lugar del incidente o dar aviso sobre conductas peligrosas en la vía.
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : Llama al 116 si necesitas apoyo inmediato ante incendios, explosiones, rescates o situaciones que impliquen riesgo de muerte o atrapamiento.
  • Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) : Comunícate al 106 para pedir asistencia médica urgente en caso de personas heridas, descompensadas o con afectación grave a su salud.
  • Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) : En caso de emergencias vinculadas a desastres naturales, estructuras colapsadas o escenarios de peligro inminente, puedes llamar al 110 para recibir orientación y apoyo.

