1 de cada 4 motociclistas en Lima maneja mirando el celular, revela nuevo estudio: los hábitos más peligrosos al volante

Cada día, miles de motociclistas en Lima avanzan entre autos, combis y buses en una ciudad donde cada segundo importa para no perder la vida en un accidente. En medio de este panorama, el Touring y Automóvil Club del Perú reveló una cifra que genera preocupación entre especialistas y autoridades: 1 de cada 4 conductores maneja pendiente del teléfono, una conducta que incrementa significativamente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.
El informe, desarrollado en conjunto con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), analizó a más de 3.600 conductores y 4.000 acompañantes en distintos puntos de Lima Metropolitana. Los resultados muestran patrones que se repiten tanto en motociclistas particulares como en conductores comerciales —principalmente mensajeros y repartidores—, quienes registraron los porcentajes de riesgo más altos al momento de circular por zonas urbanas y avenidas de alto flujo.
Hallazgos del estudio: uso del teléfono, cascos y medidas pendientes
El estudio del Touring confirma que 23,8% de motociclistas maneja con total o parcial atención en su equipo móvil. Sin embargo, el comportamiento varía según la actividad que realizan: mientras los conductores particulares registran un 11% de uso del teléfono, la cifra sube hasta un 40,2% entre los motociclistas comerciales. Según explicó Leandro Perillo, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de FIA Región IV, estas conductas de riesgo se concentran principalmente en usuarios jóvenes que dependen del celular para seguir rutas, responder mensajes o escuchar música mientras manejan.
En cuanto a los elementos de protección, los investigadores identificaron avances, pero también brechas importantes. El 90,9% de motociclistas usa el casco correctamente, aunque este mismo hábito no se replica con los acompañantes. Solo 74,9% de pasajeros lleva casco y la cifra cae aún más entre menores de 15 años, donde el uso adecuado se reduce al 66,7%. La organización recordó que, de acuerdo con el programa educativo Casco 40, un casco certificado puede reducir en 40% el riesgo de muerte en un siniestro y en 70% la probabilidad de lesiones graves.
El contexto de siniestralidad también forma parte del análisis. Según datos del MTC, en Lima circulan actualmente más de 2 millones de motocicletas, y el exceso de velocidad fue la principal causa de fallecimiento de sus usuarios en 2024, con un 15,9% de casos registrados. Ese mismo año, más de 390 motociclistas perdieron la vida por choques o despistes.
Respecto al respeto de las normas, el informe registra una mayor disposición a cumplir señales como los semáforos (89,9%) y los cruces peatonales (87,6%). Sin embargo, persisten retos en aspectos clave para la seguridad, como la visibilidad nocturna. Solo 17,8% de motociclistas utiliza ropa reflectiva, mientras que 57,5% circula con las luces encendidas. Los conductores de delivery presentan mejores prácticas, con un mayor uso de prendas reflectivas (28,8% vs. 9,1%) y mayor circulación con luces activas (61,4% vs. 54,4%), en comparación con los particulares.
Canales oficiales de ayuda en caso de emergencia
Ante cualquier situación crítica en la vía pública, como accidentes de tránsito, incendios o eventos que pongan en riesgo la vida, puedes recurrir a las siguientes líneas de atención disponibles las 24 horas:
- Policía Nacional del Perú (PNP) : Marca el 105 para reportar colisiones vehiculares, solicitar el envío de efectivos policiales al lugar del incidente o dar aviso sobre conductas peligrosas en la vía.
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : Llama al 116 si necesitas apoyo inmediato ante incendios, explosiones, rescates o situaciones que impliquen riesgo de muerte o atrapamiento.
- Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) : Comunícate al 106 para pedir asistencia médica urgente en caso de personas heridas, descompensadas o con afectación grave a su salud.
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) : En caso de emergencias vinculadas a desastres naturales, estructuras colapsadas o escenarios de peligro inminente, puedes llamar al 110 para recibir orientación y apoyo.