Techo se desploma en colegio de Lambayeque poniendo en peligro a escolares

Colapso en colegio San Carlos de Monsefú evidencia crisis de infraestructura ignorada por años.

El colapso de una parte del techo en el colegio San Carlos de Monsefú puso en evidencia la grave crisis de infraestructura que afecta a este centro educativo de la región Lambayeque. Maruja Espinoza Cienfuegos, subdirectora del colegio, advirtió que la situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, pues el derrumbe se produjo en un momento en que los alumnos permanecían en las aulas y no transitaban por el pasadizo afectado. La comunidad educativa, que alberga a más de mil quinientos estudiantes entre primaria y secundaria, arrastra desde hace años el deterioro de sus instalaciones y la falta de acción de las autoridades responsables.

Derrumbe sorpresivo y riesgos evitados

Un tramo del techo exterior del colegio San Carlos de Monsefú colapsó al mediodía, sin dejar heridos gracias a que los alumnos estaban en sus aulas.

La subdirectora relató que el incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando un techo improvisado que cubre los pasillos exteriores se desplomó de manera repentina. “El techo colapsó porque es un techo improvisado que se ha hecho y que circula todas las aulas y parte del pasadizo por donde los alumnos circulan”, explicó Maruja Espinoza Cienfuegos en diálogo con Exitosa. Ningún estudiante ni miembro del personal resultó herido, ya que en ese momento todos permanecían dentro de las aulas.

La estructura afectada corresponde a una zona externa de las aulas, diseñada originalmente para proteger del sol a quienes transitan por los pasillos. En contraste, el interior de las aulas cuenta con techos de calamina, lo que evidencia la antigüedad y precariedad de la infraestructura. “Es una infraestructura antigua. Solamente está circulado fuera de las aulas con un techito para protección del sol”, precisó Espinoza Cienfuegos.

El colegio San Carlos de Monsefú, con sesenta y tres años de funcionamiento, arrastra desde hace al menos cinco años un expediente técnico para la reconstrucción de sus instalaciones, que permanece sin avances en la municipalidad. “El colegio cuenta con un expediente técnico que lo tiene la municipalidad. Ese expediente lleva dormido varios años. El alcalde ha venido, ha visto, pero hasta el momento nada, no hay nada”, denunció la subdirectora.

La magnitud del riesgo quedó patente tras el colapso del techo, dado que la zona afectada es de tránsito habitual para los alumnos. Espinoza Cienfuegos destacó la gravedad de lo ocurrido: “Si no hubiésemos tenido una desgracia y probablemente todas las autoridades metidas acá en el colegio”. La funcionaria remarcó que el incidente no se produjo durante el recreo, momento en el que la presencia de estudiantes en los pasillos es mayor, lo que evitó una tragedia.

Respuesta insuficiente de las autoridades

La reacción de las autoridades educativas y municipales ha sido, según la subdirectora, insuficiente y marcada por la burocracia. Tras el incidente, Espinoza Cienfuegos se comunicó con un funcionario de la UGEL, quien le indicó que debía esperar el envío de un documento para proceder con las acciones necesarias. “Yo ya me comuniqué con un funcionario de la UGEL y me dice que todavía tengo que esperar a que envíe el documento”, relató.

La situación afecta a una población estudiantil considerable. “En promedio son mil quinientos y pico, mil quinientos cincuenta aproximadamente, entre primaria y secundaria”, detalló la subdirectora. La precariedad de la infraestructura y la inacción oficial han generado preocupación entre padres y docentes, quienes temen que nuevos incidentes puedan poner en peligro la integridad de los alumnos.

La demolición del techo colapsado se presenta como una medida urgente, aunque la subdirectora advirtió que esta acción podría afectar el acceso adecuado a las aulas, ya que el techado cubre las puertas de ingreso. “Dentro de las aulas es el techo de calamina y tendríamos que quitar porque eso da a todas las puertas de las aulas”, explicó Espinoza Cienfuegos.

El colegio, de grandes dimensiones, cuenta con pilares que sostienen otras partes de la infraestructura, lo que dificulta aún más la intervención. La subdirectora insistió en la necesidad de que las autoridades actúen de inmediato para evitar que la situación se agrave. “Es justamente por eso estamos acudiendo a la prensa para que se haga los llamados a la autoridad y vengan a ver nuestra institución educativa que por años sufrimos de este tema”, manifestó.

La comunidad educativa del colegio San Carlos de Monsefú continúa a la espera de una respuesta efectiva por parte de la municipalidad, la UGEL y el Ministerio de Educación, mientras el riesgo persiste en una infraestructura que, según la subdirectora, podría desplomarse en cualquier momento.