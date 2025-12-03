Multan a Smartfit con S/418 mil por ascensor con falla que ocasionó que usuaria “cayera al vacío”

Indecopi multó a SmartFit, luego de un hecho ocurrido en su local de San Martín de Porres. - Crédito SmartFit

Nueva multa para una empresa. En primera instancia, el Indecopi sancionó a Smartfit Perú S.A.C. con 78,29 UIT (S/418 mil 851,50), tras determinar que permitió el uso de un ascensor en mal estado en su sede de San Martín de Porres, lo que provocó que una usuaria cayera al vacío y sufriera lesiones físicas.

La entidad concluyó que la cadena de gimnasios puso en riesgo la integridad de la consumidora al no garantizar condiciones mínimas de seguridad. La Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (ILN) declaró fundada la denuncia y concluyó que Smartfit incurrió en tres infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Así, la primera de estas fue el vulnerar el deber de seguridad, permitiendo que un ascensor defectuoso —cuyo piso no correspondía al nivel de salida— se activara, provocando la caída de la usuaria al vacío. Por este hecho, se impuso una multa de 32,35 UIT.

Ya anteriormente se conoció el caso del SmartFit de Real Plaza Puruchuco. - Crédito SmartFit

Las otras infracciones

De igual manera, se acreditaron dos infracciones más, al deber de idoneidad, al no realizar acciones inmediatas de rescate ni proporcionar primeros auxilios pese a que la usuaria presentaba evidentes lesiones tras el accidente. Ambas faltas fueron sancionadas con 22,97 UIT cada una.

Pero también la resolución también ordena que la empresa devuelva el monto correspondiente a los días durante los cuales la denunciante no pudo acceder al servicio contratado, y como medida complementaria, Smartfit deberá capacitar a todo el personal de su sede en San Martín de Porres en primeros auxilios, con la participación de directivos y registros de evaluación.

Sin embargo, la decisión del Colegiado de Indecopi aún puede ser apelada. “Si la empresa presenta este recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa del Indecopi”, reveló la entidad.

La sanción aún puede ser apelada por SmartFit. - Crédito Indecopi

Lo que sucedió

“En el presente caso, la señora señaló que Smartfit la habría puesto en riesgo injustificado, toda vez que puso a disposición de ésta un ascensor en mal funcionamiento que cayó al vacío, ocasionándole lesiones físicas y psicológicas”, señala la resolución de Indecopi.

Según lo que revela esta, señora de iniciales E. M. había presionado el botón del ascensor para bajar desde el segundo piso, pero el ascensor se encontraba en el primero y no había subido. A pesar de eso, la puerta que da al ascensor se abrió en el segundo piso y la señora avanzo, por lo que cayó “al vacío” (según señala Indecopi textualmente). La agraviada cayó encima del techo del ascensor, el cual, según el parte policial, contaba con abolladura (por el impacto de la señora). El rescate de la señora se dio a la media hora y hubo llamado a los bomberos. Peo la señora opinó que el socorro de la empresa no fue oportuno

Así, Indecopi resolvió también “declarar fundada la denuncia interpuesta contra Smartfit Perú S.A.C., por infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no acreditó que realizó acciones inmediatas para socorrer a la denunciante que se encontraba atrapada en el ascensor”.