Perú

Multan a Smartfit con S/418 mil por ascensor con falla que ocasionó que usuaria “cayera al vacío”

Ocurrió en el distrito de San Martín de Porres. Una clienta sufrió daños al caer por un ascensor que presentó falla e Indecopi encontró responsabilidad en la empresa

Guardar
Indecopi multó a SmartFit, luego
Indecopi multó a SmartFit, luego de un hecho ocurrido en su local de San Martín de Porres. - Crédito SmartFit

Nueva multa para una empresa. En primera instancia, el Indecopi sancionó a Smartfit Perú S.A.C. con 78,29 UIT (S/418 mil 851,50), tras determinar que permitió el uso de un ascensor en mal estado en su sede de San Martín de Porres, lo que provocó que una usuaria cayera al vacío y sufriera lesiones físicas.

La entidad concluyó que la cadena de gimnasios puso en riesgo la integridad de la consumidora al no garantizar condiciones mínimas de seguridad. La Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (ILN) declaró fundada la denuncia y concluyó que Smartfit incurrió en tres infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Así, la primera de estas fue el vulnerar el deber de seguridad, permitiendo que un ascensor defectuoso —cuyo piso no correspondía al nivel de salida— se activara, provocando la caída de la usuaria al vacío. Por este hecho, se impuso una multa de 32,35 UIT.

Ya anteriormente se conoció el
Ya anteriormente se conoció el caso del SmartFit de Real Plaza Puruchuco. - Crédito SmartFit

Las otras infracciones

De igual manera, se acreditaron dos infracciones más, al deber de idoneidad, al no realizar acciones inmediatas de rescate ni proporcionar primeros auxilios pese a que la usuaria presentaba evidentes lesiones tras el accidente. Ambas faltas fueron sancionadas con 22,97 UIT cada una.

Pero también la resolución también ordena que la empresa devuelva el monto correspondiente a los días durante los cuales la denunciante no pudo acceder al servicio contratado, y como medida complementaria, Smartfit deberá capacitar a todo el personal de su sede en San Martín de Porres en primeros auxilios, con la participación de directivos y registros de evaluación.

Sin embargo, la decisión del Colegiado de Indecopi aún puede ser apelada. “Si la empresa presenta este recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa del Indecopi”, reveló la entidad.

La sanción aún puede ser
La sanción aún puede ser apelada por SmartFit. - Crédito Indecopi

Lo que sucedió

“En el presente caso, la señora señaló que Smartfit la habría puesto en riesgo injustificado, toda vez que puso a disposición de ésta un ascensor en mal funcionamiento que cayó al vacío, ocasionándole lesiones físicas y psicológicas”, señala la resolución de Indecopi.

Según lo que revela esta, señora de iniciales E. M. había presionado el botón del ascensor para bajar desde el segundo piso, pero el ascensor se encontraba en el primero y no había subido. A pesar de eso, la puerta que da al ascensor se abrió en el segundo piso y la señora avanzo, por lo que cayó “al vacío” (según señala Indecopi textualmente). La agraviada cayó encima del techo del ascensor, el cual, según el parte policial, contaba con abolladura (por el impacto de la señora). El rescate de la señora se dio a la media hora y hubo llamado a los bomberos. Peo la señora opinó que el socorro de la empresa no fue oportuno

Así, Indecopi resolvió también “declarar fundada la denuncia interpuesta contra Smartfit Perú S.A.C., por infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no acreditó que realizó acciones inmediatas para socorrer a la denunciante que se encontraba atrapada en el ascensor”.

Temas Relacionados

SmartFitIndecopiSan Martín de Porresperu-economia

Más Noticias

Adolescente de 14 años recupera la audición gracias a compleja cirugía reconstructiva en el Hospital Sabogal

El procedimiento aplicado al menor incluyó la extracción y modelado de cartílago costal para reconstruir el oído externo, intervención que representó un reto técnico y que se completará con una segunda etapa para lograr un resultado anatómico definitivo

Adolescente de 14 años recupera

Lista 22 del Fonavi: Esta es la fecha tentativa para cobrar la devolución antes de Navidad

El nuevo pago llega en diciembre al Banco de la Nación. Sin embargo, no sin sus controversias y dificultades

Lista 22 del Fonavi: Esta

Retiro de AFP en la recta final: Periodo libre para solicitar inicia hoy 4 de diciembre

Cronograma de AFP. Los afiliados podrán solicitar una sola vez hasta 4 UIT (S/21.400). La fecha límite es el viernes 16 de enero

Retiro de AFP en la

Homologación del incentivo CAFAE: Dictamen daría nuevo plazo a MEF para reglamentarlo

El plazo para la reglamentación de la Ley de homologación del incentivo único CAFAE venció en octubre

Homologación del incentivo CAFAE: Dictamen

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

La directiva ‘cervecera’ definió los jugadores que no continuarán en el club la próxima temporada. Aunque las razones varían, ninguno logró el rendimiento esperado

La purga empezó en Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast reconoce que

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Entre el duelo por su

Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

DEPORTES

La purga empezó en Sporting

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

¿Ecuador en el ‘grupo de la muerte’ del Mundial 2026? Los rivales más fuertes que le tocaría en el sorteo FIFA