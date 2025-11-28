Perú

Presentador chileno advierte que militarización en la frontera Perú-Chile genera tensión por conflictos históricos

Los conductores cuestionaron que Perú y Bolivia hayan permitido durante años el avance de migrantes hacia territorio chileno

Conductor advierte que militarización simultánea podría generar incidentes y crisis diplomática en la frontera sur. (Crédito: YT/@El13Chile)

La discusión sobre la crisis migratoria irregular entre Perú y Chile volvió a intensificarse tras las declaraciones de los conductores del programa Tú Día, quienes analizaron las consecuencias del anuncio del Gobierno peruano sobre desplegar militares en la frontera con el país sureño. Durante la emisión del pasado 25 de noviembre, los panelistas advirtieron que esta medida podría generar un escenario delicado para ambos países, debido tanto al incremento del flujo migratorio como a las tensiones históricas que persisten entre ambas naciones.

El conductor José Luis Repenning fue uno de los más enfáticos en advertir sobre el riesgo operacional de un despliegue militar simultáneo en ambos lados de la línea limítrofe. “Si nosotros vamos a tener militares en la frontera y Perú va a tener militares en la frontera… se genera tensión regional”, señaló. Luego profundizó en el peligro de incidentes no intencionales: “No le quiero poner color, pero basta con que a un militar se le escape un tiro… y al otro también se le escape un tiro”, advirtió, subrayando que incluso un accidente podría desencadenar un conflicto diplomático serio.

Los presentadores analizaron que la decisión peruana llega en un momento en el que aumentan los desplazamientos irregulares desde Chile hacia el norte, especialmente de ciudadanos venezolanos, un fenómeno que genera preocupación en Lima y Santiago.

Venezuelan migrants seeking to leave
Venezuelan migrants seeking to leave Chile amid anti-immigrant rhetoric from far-right Chilean presidential candidate Jose Antonio Kast rest before returning to Arica from the Chacalluta Border Complex after failing to cross into Peru, where President Jose Jeri plans to declare a state of emergency and deploy troops at border crossings, in Arica, Chile, November 28, 2025. REUTERS/Alexander Infante

Posible salida masiva de migrantes

José María del Pino contextualizó que en Perú se interpreta la militarización como una medida preventiva ante una posible ola de migrantes que, motivados por las posturas de uno de los candidatos a la presidencia de Chile, decidan abandonar ese país en búsqueda de rutas hacia el norte. “Lo que no quiere Perú… es que se genere una salida masiva de inmigrantes venezolanos irregulares a través del norte de Chile y se les metan a ellos por pasos no establecidos”, afirmó.

El periodista también planteó escenarios preocupantes en los que miles de migrantes podrían quedar varados entre ambos países si Perú decide cerrar estrictamente su frontera. “¿Y si se produce un empuje masivo de inmigrantes queriendo salir de Chile y Perú tiene al ejército desplegado y no los dejan entrar? ¿Qué crisis social se podría generar en el norte?”, cuestionó.

Perú desplegará más policías y
Perú desplegará más policías y militares en Tacna para impedir ingresos irregulares, confirma el Mininter. (Foto: Agencia Andina)

Críticas a Perú y Bolivia por migración

Durante la discusión, los presentadores cuestionaron el rol que han tenido Perú y Bolivia en el tránsito de migrantes hacia Chile en los últimos años. Señalaron que ambos países permitieron el paso de ciudadanos extranjeros sin mayores restricciones, lo que —según indicaron— contribuyó a que la presión migratoria recaiga ahora con mayor fuerza en territorio chileno. La conductora Ana María Silva fue directa al señalar que, en el pasado, a los migrantes “les decían: ‘adelante, siga adelante’”, criticando que ambos países fronterizos permitieran el avance de personas que finalmente tenían como destino final a Chile.

Los panelistas también afirmaron que, ante el actual escenario, estos mismos países no estarían dispuestos a recibir de retorno a los migrantes que en su momento dejaron continuar hacia el sur. “Perú no ha hecho nada por evitar que vengan (a Chile)”, dijo Repenning. En esa línea, Silva advirtió que ahora “no los quieren de vuelta”, planteando que la militarización y el cierre de fronteras por parte de Perú podrían convertirse en un nuevo foco de tensión si el próximo gobierno chileno decide endurecer sus políticas de expulsión.

Presentadores critican a Perú y Bolivia por facilitar el tránsito migratorio que hoy presiona a Chile. (Crédito: YT/@El13Chile)

Posible fricción diplomática y militar

Los panelistas también discutieron el riesgo de incidentes fronterizos durante persecuciones de migrantes. Del Pino advirtió que incluso una acción rutinaria podría generar un choque diplomático. “Un militar peruano ve que un inmigrante está entrando, lo persigue, lo persigue… y cruza la frontera. Si no hay coordinación, eso es un potencial conflicto diplomático”, explicó.

Repenning reforzó la idea recordando que las relaciones entre Perú y Chile han atravesado momentos de tensión histórica. “Convengamos las históricas relaciones que tiene Chile con Perú… hemos tenido grandes divisiones”, señaló. Por otro lado, señaló que finalmente ambas cancillerías deberán iniciar un proceso de coordinación activa para evitar incidentes. “Aquí va a haber que negociar”.

Presentadores chilenos advierten que militarización
Presentadores chilenos advierten que militarización simultánea podría generar incidentes y crisis diplomática en la frontera sur. (Foto composición: Infobae Perú/Video captura: Tu Día/Reuters)

