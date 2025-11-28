Perú

Aníbal Torres pierde los papeles e insulta a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

El ex premier reaccionó con insultos y descalificaciones cuando la prensa le pidió una declaración sobre su participación en la elaboración del mensaje golpista que leyó Pedro Castillo

El exministro del gobierno de Pedro Castillo se mostró ofuscado con las preguntas de la prensa peruana | Video: Willax

Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, protagonizó un tenso enfrentamiento con periodistas tras conocer su condena en primera instancia a más de seis años de prisión por el golpe de Estado del siete de diciembre de 2022.

El incidente se produjo cuando reporteros insistieron en obtener su postura sobre la sentencia dictada en su contra, vinculada a acusaciones de conspiración para rebelión.

A su salida de la sala, se pudo observar la reacción del exfuncionario tras ser consultado sobre el fallo judicial. Ante la pregunta directa: “Doctor Torres, ¿algún comentario frente a esta sentencia?”, Torres respondió:— “Es una sentencia para favorecer a los golpistas de la ultraderecha. No ha dicho nada en la sentencia, no dice absolutamente nada de mi alegato, de mi defensa material última, en donde están todas las mentiras de la Fiscalía. Y la prensa no difundió ninguna de esas mentiras”, sostuvo.

La situación se volvió más hostil cuando otro periodista le mencionó el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a su supuesta participación en la elaboración del mensaje de golpe de Estado emitido por Pedro Castillo el siete de diciembre. Ante la insistencia, Aníbal Torres interrumpió preguntando de qué canal provenía el reportero. Al recibir la respuesta, en lugar de responder, Torres descalificó al periodista con frases ofensivas:

“A ti no te voy a contestar. Tú no eres un periodista decente. Tú eres de esto, de esa porquería, de esa porquería, de eso eres”, mencionó en un tono desafiante.

Aníbal Torres y su actitud
Aníbal Torres y su actitud hostil con la prensa peruana a su salida de la lecura de sentencia adelantada por el golpe de Estado del 7 de diciembre 2022| Foto captura: 28 noviembre 2025

En medio de la tensión, se registraron momentos en los que el ex primer ministro intentó arrebatar el micrófono al reportero y, según el propio periodista, el chofer de Torres también profirió insultos durante la cobertura. La actitud de Aníbal Torres, con una conducta abiertamente agresiva, fue rechazar responder y descalificar el trabajo del medio presente en la escena.

Este episodio refleja la conflictiva relación de Aníbal Torres con la prensa, marcada por insultos, intentos de desacreditar a los periodistas y actitudes de confrontación directa ante cuestionamientos o coberturas desfavorables.

La escena deja expuesta una vez más la tendencia del exfuncionario a atacar a los medios de comunicación y a evitar respuestas concretas frente a temas judiciales que involucran su actuación durante el gobierno de Pedro Castillo.

¿Quién escribió el mensaje golpista?

El Poder Judicial condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo, al hallarlo culpable del delito de conspiración para la rebelión por su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia el 7 de diciembre de 2022. También fueron sentenciados en primera instancia sus exministros Aníbal Torres, Willy Huertas y Betssy Chávez, aunque a Torres se le redujo la pena a seis años debido a su edad.

Durante la lectura del fallo, la Sala Penal explicó que el mensaje a la Nación leído por Castillo no fue un discurso político, sino el acto que quebró el orden constitucional. El tribunal concluyó que dicho mensaje fue elaborado en coordinación entre Castillo y Aníbal Torres, coincidiendo parcialmente con la Fiscalía, que señalaba a Torres como su autor principal.

Los jueces destacaron similitudes textuales entre declaraciones previas de Torres y las frases usadas por Castillo en su mensaje, lo que refuerza la tesis de coordinación previa. Además, señalaron que Torres y Betssy Chávez conocían y respaldaban el contenido, hecho que se evidenció en el abrazo que compartieron tras el discurso del expresidente.

Las frases de Aníbal Torres en el mensaje del autogolpe

El expremier Aníbal Torres defendió
El expremier Aníbal Torres defendió su vínculo con el expresidente Pedro Castillo y afirmó que es el único que puede "salvar" al Perú de la crisis que vive | Foto composición: Infobae Perú.

Estas son las frases habituales de Aníbal Torres que la Corte identificó como repetidas o adaptadas en el mensaje del 7 de diciembre leído por Pedro Castillo. Todas fueron mencionadas por el tribunal como evidencia de coordinación discursiva:

1. Sobre monopolios y posiciones dominantes

2. Sobre la prensa

3. Sobre el poder soberano del pueblo

