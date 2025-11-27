Perú

Adiós a los improvisados, menos los del Congreso: publican ley que sube la valla en ministerios y municipios, pero no para congresistas

Con la nueva Ley Nº 32507, un congresista con 5 años cumplidos y título universitario alcanzaría los requisitos para gerente regional, director regional o gerente municipal en municipios grandes. No le alcanzaría para viceministro, a menos que haya tenido dos mandatos

Guardar
Nueva ley hecha a la
Nueva ley hecha a la medida de congresistas les allana camino a cargos públicos de dirección tras su mandato. REUTERS/Angela Ponce

El Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32507, que modifica y refuerza las disposiciones sobre el acceso y ejercicio de funciones públicas para directivos y funcionarios de libre designación y remoción.

La norma, oficializada en El Peruano este jueves 27 de noviembre de 2025, introduce mayores exigencias de formación académica y experiencia específica para cargos como viceministros, secretarios generales, gerentes y directivos de alto nivel, tanto en el Poder Ejecutivo como en gobiernos regionales y locales.

Viceministros y gerentes municipales deberán cumplir requisitos mínimos

El nuevo dispositivo legal modifica la Ley N° 31419 de Perú establece las exigencias mínimas y los impedimentos para acceder a cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública. Pero, ¿a quiénes alcanza?

Según el texto legal, los viceministros deberán contar con formación universitaria completa, 10 años de experiencia laboral total y al menos 4 años en cargos de dirección o equivalentes, pudiendo la experiencia específica formar parte del tiempo total requerido.

Mientras que, para secretarios generales de ministerio y varios directivos de organismos públicos, la nueva ley del Congreso exige una trayectoria general mínima de 8 años y 4 de experiencia especializada en puestos de dirección.

Pero eso no es todo, porque los gerentes regionales y gerentes municipales en distritos con más de 250.000 habitantes deberán demostrar, en adelante, 5 o 4 años de experiencia general y 3 de experiencia específica, respectivamente.

Perú endurece requisitos para altos cargos públicos... menos para congresistas

Además, la ley precisa los tipos de experiencia que pueden ser considerados como equivalentes para cumplir los requisitos, admitiendo cargos de elección popular o de alta dirección, así como experiencia similar en el sector privado, bajo reglas definidas en un nuevo artículo.

Según el artículo 4-A, un año trabajado en un cargo específico equivale a un año de experiencia requerida para el puesto al que se postula. En otros -por ejemplo, experiencia en puestos directivos del sector privado o asesorías-, dos años de trabajo cuentan solo como un año de experiencia específica para el requisito del cargo público.

Por ejemplo, si una persona ha ocupado un cargo de elección popular (como alcalde, regidor o congresista), ese tiempo puede contar como experiencia específica para cumplir el requisito de experiencia en dirección.

Según el documento oficial, se habilita a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para autorizar, de manera justificada y a solicitud de gobiernos regionales o locales, excepciones a los perfiles mínimos de gerentes o directores en función de la realidad económica y social de cada zona.

SERVIR podrá autorizar excepciones a perfiles mínimos en regiones

La norma recientemente emitida establece candados y refuerza la prohibición para que las entidades públicas adopten requisitos menores a los establecidos, señalando que los responsables serán sancionados en caso de incumplimiento.

En el ámbito del control, impone que los informes de auditoría o control precisen e individualicen a los responsables antes de iniciar procesos administrativos o legales. Según información de El Peruano, si un informe no identifica de forma clara a un presunto responsable, no podrá ser base para el inicio de acciones legales, bajo sanción de nulidad.

Finalmente, el Congreso ajustó también las normas relativas a la clasificación de funcionarios públicos y redefinió la aplicación de equivalencias para determinar la experiencia específica en puestos de dirección, tanto en el sector público como en el privado.

La modificación, de acuerdo con la nueva ley del Parlamento peruano, pretende asegurar mayor transparencia y eficiencia en el acceso a los principales cargos de gestión pública. ¿Surtirá el efecto esperado?

Temas Relacionados

Congreso del PerúLey Nº 32507municipiosSERVIRviceministeriosPoder Ejecutivoperu-economia

Más Noticias

Joven estudiante pierde semanas de avance en su tesis tras el robo de su laptop mientras atendía su panadería en Tarapoto

Según la agraviada, los sujetos habrían merodeado el local por casi una semana, aguardando el momento preciso para llevarse la computadora portátil que usaba para estudiar sin ser descubiertos

Joven estudiante pierde semanas de

Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe

La conductora Magaly Medina lanzó fuertes cuestionamientos contra Jefferson Farfán y Mario Irivarren luego de que ambos recordaran anécdotas pasadas con Ivana Yturbe en un pódcast, señalando que la modelo ya lleva una vida alejada de la exposición pública.

Magaly Medina critica a Mario

Mujer intentó ingresar drogas en sus partes íntimas a penal de Puerto Maldonado

Una mujer de treinta y cinco años fue intervenida por agentes del INPE en el penal de Puerto Maldonado, Madre de Dios, cuando intentó ingresar marihuana y pastillas ocultas en sus partes íntimas durante el control de visitas

Mujer intentó ingresar drogas en

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025: “Que las normas sean claras y verificables”

A una semana de haber terminado el certamen de belleza, la reina peruana rompió su silencio y dio su punto de vista ante las críticas

Karla Bacigalupo se pronuncia tras

Campaña veterinaria para este sábado 29 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa tiene como objetivo proteger la salud de las mascotas y de la comunidad, prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas, fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios gratuitos para quienes más lo necesitan

Campaña veterinaria para este sábado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Pedro Castillo EN VIVO: PJ dicta hoy sentencia contra el expresidente por el golpe de Estado

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

¿Quién es Carlos Torres Caro, el abogado expulsado del hemiciclo por insultar a congresistas?: su trayectoria y rol en la política peruana

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Mario

Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025: “Que las normas sean claras y verificables”

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Dua Lipa comparte inéditas fotos de su paso por Lima y los ensayos con Mauricio Mesones

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

DEPORTES

Flamengo vs Palmeiras: día, hora

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: ¿jugará las semifinales con Sporting Cristal por la Liga 1 2025?

Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”