Extorsión obliga a empresa Santa Catalina a detener una de sus rutas: flota opera con policías a bordo en SJL

Unidades de la línea C permanecen estacionadas tras la amenaza dirigida a un conductor. | BDP

En San Juan de Lurigancho, la empresa de transportes Santa Catalina enfrenta nuevamente un escenario de presión criminal después de que uno de sus conductores recibiera una carta intimidatoria dentro de su unidad. El hecho provocó que la compañía limitara sus operaciones y pidiera apoyo urgente a la Policía Nacional para evitar posibles agresiones durante los recorridos. La situación ha generado preocupación entre los trabajadores de la firma, quienes temen que la violencia escale, tal como ocurrió con otras rutas afectadas por extorsionadores en los últimos meses.

La amenaza ocurrió la noche anterior, cuando un sujeto subió al bus como si se tratara de un pasajero más y entregó una misiva que advertía ataques contra la empresa por negarse a pagar cupos. El documento alteró la jornada de la mañana siguiente, ya que la mitad de la flota quedó estacionada en el patio de maniobras mientras agentes policiales ingresaban a las unidades que sí saldrían a operar. La tensión obligó a suspender por completo una de las líneas y a reorganizar los recorridos para disminuir riesgos.

Ruta C paralizada y servicio reducido en SJL

La empresa confirmó que su línea C, que conecta San Juan de Lurigancho con la zona de Arenales, no salió a trabajar debido a la advertencia recibida por el conductor. La mayoría de buses que permanecen en el patio pertenece a esta ruta, que suele movilizar una considerable cantidad de usuarios durante la mañana. Los choferes de esta línea decidieron no exponerse, al igual que parte del personal administrativo que se reunió en el interior de la cochera para evaluar los siguientes pasos.

El hecho se produjo mientras circulaba hacia San Gabriel, en medio de una ruta que también pasa por Arenales y Riva Agüero, en plena zona de SJL. Composición: Infobae Perú

En contraste, la línea B sí mantiene un funcionamiento parcial. Esta ruta hace el trayecto entre San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, aunque con menos unidades de lo habitual. La empresa informó que varios buses solo pudieron salir bajo autorización policial y con agentes dentro de las unidades para disuadir cualquier intento de agresión.

La amenaza dentro del bus y la reacción policial

El incidente comenzó cuando el conductor se desplazaba hacia la cochera al cierre de su jornada. Un hombre que había abordado el vehículo entregó una carta con amenazas directas y exigencias de comunicación inmediata con el grupo delictivo que reclama dinero. El chofer alertó a sus superiores, quienes a su vez solicitaron intervención policial para proteger al equipo y evitar que el caso escalara.

Durante la mañana se observó la presencia de oficiales dentro del patio de maniobras, así como el ingreso de agentes que subieron a varios buses antes de que iniciaran sus recorridos. Funcionarios de alto rango de la Policía también llegaron al lugar para coordinar medidas mientras se desplegaban operativos en las zonas críticas donde la empresa suele recibir hostigamiento.

Buses con resguardo y operación bajo vigilancia

Paradero de la empresa Santa Catalina en San Juan de Lurigancho tras la balacera y hallazgo de carta extorsiva. | Roger García

Las unidades que sí salieron a trabajar lo hicieron acompañadas de policías dentro del bus. Esta disposición se adoptó como respuesta inmediata para evitar posibles ataques en tramos donde ya ocurrieron hechos violentos en el pasado. La medida también busca registrar movimientos sospechosos durante los trayectos y actuar con rapidez si los extorsionadores intentan interceptar alguna unidad.

Pese a esta protección adicional, varios conductores expresaron preocupación debido a que la amenaza incluía advertencias de agresiones contra trabajadores y pasajeros. La empresa señaló que continuará solicitando apoyo constante hasta que el riesgo disminuya y puedan retomar su actividad habitual sin temor a represalias.

Los empleados de Santa Catalina reconocen que la inseguridad se ha convertido en parte de su rutina, aunque esta vez el nivel de alerta es mayor por la forma en que se entregó la carta intimidatoria. Varios choferes informaron que prefieren no salir hasta tener garantías reales de seguridad, lo que provoca una reducción significativa del servicio para miles de vecinos que dependen de estas rutas para movilizarse entre San Juan de Lurigancho y otros distritos de Lima.