Perú

UNALM anunciar que comenzará su tradicional venta de panetó y ‘chocotón’ por Navidad

La Universidad Nacional Agraria La Molina pondrá a la venta 2.500 panetones producidos en su Instituto de Desarrollo Agroindustrial

Guardar
UNALM pondrá a la venta
UNALM pondrá a la venta 2,500 panetones para campaña navideña .Foto: UNALM

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) pondrá a la venta 2.500 panetones producidos en su Instituto de Desarrollo Agroindustrial (INDDA), situado frente al campus universitario de Lima. Se tiene previsto que las ventas comienzan en la presente semana, entre el 20 y 23 de noviembre. Por el momento, si bien no se han confirmado los precios, la casa de estudios asegura que serán los mismos tanto para la comunidad universitaria como para el público exterior.

La UNALM también anunció que ha mejorado la fórmula de su Chocotón, versión que incluye cacao de su planta piloto en lugar de chispas de chocolate industrializado. Este producto contendrá 70% de cacao y, próximamente, habrá versiones con pecanas. “Es importante resaltar que estamos trabajando con cacao y no con chispas de chocolate, altos en azúcares y grasa. Nuestro Chocotón tiene 70% de cacao que recolectamos de nuestra planta piloto de chocolate”, afirmó a Andina Karina Palomino, responsable de la elaboración de estos productos en el instituto.

El INNDA también opera como centro de innovación y capacitación, involucrando a estudiantes, productores y a la industria agroalimentaria en todo el proceso de producción y venta. Desde hace casi una década, la UNALM mantiene la tradición de preparar panetones como parte de su proyecto institucional, en homenaje al 113.º aniversario de la universidad.

UNALM pondrá a la venta
UNALM pondrá a la venta 2,500 panetones para campaña navideña .Foto: UNALM

Proceso de producción

La elaboración consta de un proceso de cinco etapas. Se inicia con la fermentación, donde se desarrolla una masa madre a partir de cultivos naturales de levaduras y bacterias. Esta etapa dura cerca de dos horas y confiere al panetón su estructura característica.

“Hemos reforzado la harina panetonera con gluten y otros aditivos, lo que permite lograr una miga más húmeda y suave, además de retrasar la retrogradación, que causa el endurecimiento”, detalla Palomino

El siguiente paso consiste en el boleado, proceso destinado a compactar la masa y otorgarle su forma cilíndrica característica. “Esta etapa es importante porque aquí crece la fibra o hebra y toma forma para evitar ese vacío que suelen tener algunos panetones en el centro al momento de ser cortado”, añadió.

UNALM pondrá a la venta
UNALM pondrá a la venta 2,500 panetones para campaña navideña. Foto: UNALM

Más adelante, la mezcla pasa al horneado. El producto se cocina a 140 °C en hornos rotatorios, que distribuyen el calor homogéneamente. Así se logra una cocción uniforme y se integra el sabor de las frutas confitadas con la masa madre. “En el instituto se cuenta con dos hornos rotatorios que sirven para distribuir el calor de forma homogénea, eliminando la necesidad de girar las bandejas manualmente”, dice la vocera.

La penúltima fase es el enfriado natural, y en ella el panetón se cuelga boca abajo durante al menos 12 horas para estabilizar su textura y sabor. “Trabajamos sin colorantes, por eso el color natural es marrón entre medio oscuro y amarillo, resultado de la yema y la margarina que usamos”, señaló la responsable.

La etapa final es el empaquetamiento, donde cada producto se embala en polipropileno y posteriormente en una bolsa aluminizada, lo que extiende su vida útil y garantiza la seguridad alimentaria.

Temas Relacionados

UNALMchocotonpanetónNavidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Señalan a Somos Perú y José Jerí por la ampliación del Reinfo hasta el 2027: “en el Ejecutivo hay un silencio cómplice”

Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión de Energía y Minas del Congreso, afirmó que hay contradicciones entre lo que dice el presidente Jerí sobre la lucha contra la inseguridad y que su bancada apruebe una prórroga de dos años del Reinfo

Señalan a Somos Perú y

Paco Bazán es retirado del podcast ‘Ni loco ni santo’, tras conflicto con Melissa Linares

El conductor deportivo quedó fuera de su espacio digital, luego de que se hicieran públicos los conflictos con la madre de su hija

Paco Bazán es retirado del

Machu Picchu: estos son los precios y tarifas de la nueva Ruta 6 que conectará el santuario histórico con la Red de Camino Inka

La reciente habilitación de la Ruta 6 en Cusco introduce un cupo diario y precios diferenciados para asegurar la venta de boletos y sostenibilidad turística de la Llaqta. ¿Cuántas personas podrán ingresar?

Machu Picchu: estos son los

Un enigmático vestigio del siglo XVI de distrito de Lima Metropolitana será reconstruido

El proyecto de recuperación contempla espacios para exposiciones, actividades gastronómicas, talleres vitivinícolas, zonas verdes, entre otras actividades

Un enigmático vestigio del siglo

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 19 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar hoy: Así
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Óscar Acuña, hermano de César

Óscar Acuña, hermano de César Acuña, en la mira de la Fiscalía por caso Qali Warma

Subcomisón del Congreso aprueba informe final que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza y a otros exfiscales de la Nación

Megaoperativo contra organización vinculada al caso Qali Warma deja tres detenidos y múltiples allanamientos

¿Habrá toque de queda en la ampliación del estado de emergencia? Mininter responde

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán es retirado del

Paco Bazán es retirado del podcast ‘Ni loco ni santo’, tras conflicto con Melissa Linares

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Miss Universo destaca a Karla Bacigalupo en la etapa final: “Representa a su país con valentía y resiliencia”

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Vanessa Pumarica contradice a Pamela Franco y asegura que canal no la obligó a disculparse: “No vi pauta, salió de ella”

DEPORTES

Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, exUniversitario, clasificó

Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, exUniversitario, clasificó al Mundial 2026 con Panamá: cumpliría su sueño de jugar el torneo con 38 años

Manuel Barreto dirigirá un partido más en este 2025: FPF lo cedió para amistoso ante Bolivia en diciembre

Regatas alista nuevo fichaje tras irregular inicio de temporada: dejará ir a ‘MC’ Daubendiek y traerá reemplazo de EE.UU.

“Fue un papelón”, el crudo análisis de Pedro García sobre la derrota de Perú ante Chile por la fecha FIFA 2025

Los jugadores nacionalizados de la Liga 1 que podrían entrar en el radar de la selección peruana de Manuel Barreto