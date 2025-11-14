Denuncian a alcalde de Juan Guerra por agresión física contra su pareja: autoridad está no habido

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú investigan el paradero del alcalde del distrito de Juan Guerra, José Lazo Arce, en la región San Martín, luego de que su expareja lo denunciara por agresión física. La joven de 22 años, de nacionalidad peruana y natural de Lima, presentó un video donde se registra una de las agresiones sufridas el pasado 28 de octubre.

La víctima declaró que la relación con el alcalde se extendió por más de seis meses y que las agresiones ocurrieron en múltiples ocasiones durante ese periodo. Tras el último ataque, la joven decidió refugiarse junto a su madre en un hotel de Tarapoto, ante el temor por su seguridad y la falta de garantías en su domicilio en Juan Guerra.

“Me encontré con una denuncia de parte de la exesposa del señor, donde denuncia que la ha maltratado psicológicamente”, señaló.

Fiscalía y policía buscan al alcalde de Juan Guerra tras denuncia por violencia contra su pareja| Latina Noticias

La denuncia inicial fue presentada en una dependencia policial de Juan Guerra, pero debió ser trasladada hasta la comisaría de la Banda de Shilcayo, en la ciudad de Tarapoto.

Video evidencia agresión física

La joven manifestó que grabó el video difundido ante el temor de perder la vida, ya que las amenazas de su pareja se habían intensificado.

“Yo soy el alcalde de ese distrito, tú no sabes con quién te estás metiendo. Si me denuncias, vas a salir perdiendo”, relató sobre las advertencias recibidas de parte del funcionario, quien, según el testimonio, cuenta con antecedentes de denuncias por violencia por parte de otras exparejas.

En otro momento, señaló que recibió amenazas luego de hacer público la denuncia. Mientras tanto, informó que el Ministerio de la Mujer la acogió y le brinda un refugio.

2024: el año donde se incrementaron los casos de violencia contra la mujer, feminicidios, trata de personas y crímenes contra menores y adolescentes| Canva/ EFE/Rayner Peña R.

Latina Noticias reportó que efectivos policiales acudieron a la zona para ubicar al alcalde denunciado, quien no fue hallado durante las primeras diligencias. Para la fecha de la denuncia, la víctima y su madre se encontraban gestionando su retorno a Lima.

Este tipo de violencia no es aislado a nivel nacional. El Servicio de Atención Urgente (SAU) registró 5.832 casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo en 2025, una cifra que refleja una ligera disminución respecto a los años previos.

Entre 2020 y 2024, la atención anual fluctuó entre los 6.311 y 8.115 casos, siendo el año 2023 el que alcanzó el pico más alto con 7.889 casos.

La distribución por rango de edad evidencia que las personas más afectadas se encuentran entre los 12 y 17 años, con 1.502 casos, seguidas por el grupo de 30 a 59 años, que registra 1.328 atenciones. También destacan los 1.127 casos en jóvenes de 18 a 29 años y los 949 casos en niñas y niños de 6 a 11 años.

Canales de emergencia

Línea 100: servicio telefónico nacional y gratuito de orientación, consejería y soporte emocional para mujeres e integrantes del grupo familiar en situación de violencia. Funciona las 24 horas y ofrece atención reservada.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Espacios habilitados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brindan atención legal, psicológica y social.

Chat 100: Plataforma virtual confidencial para recibir orientación sobre situaciones de violencia familiar o sexual.

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: Línea de emergencia para denuncias inmediatas de violencia o situaciones de riesgo.