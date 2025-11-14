Perú

Denuncian a alcalde de Juan Guerra por agresión física contra su pareja: autoridad está no habido

La joven de 22 años mostró videos donde se identifica a José Lazo Arce golpeando a su enamorada, quien también estaría en estado de gestación

Guardar

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú investigan el paradero del alcalde del distrito de Juan Guerra, José Lazo Arce, en la región San Martín, luego de que su expareja lo denunciara por agresión física. La joven de 22 años, de nacionalidad peruana y natural de Lima, presentó un video donde se registra una de las agresiones sufridas el pasado 28 de octubre.

La víctima declaró que la relación con el alcalde se extendió por más de seis meses y que las agresiones ocurrieron en múltiples ocasiones durante ese periodo. Tras el último ataque, la joven decidió refugiarse junto a su madre en un hotel de Tarapoto, ante el temor por su seguridad y la falta de garantías en su domicilio en Juan Guerra.

“Me encontré con una denuncia de parte de la exesposa del señor, donde denuncia que la ha maltratado psicológicamente”, señaló.

Fiscalía y policía buscan al
Fiscalía y policía buscan al alcalde de Juan Guerra tras denuncia por violencia contra su pareja| Latina Noticias

La denuncia inicial fue presentada en una dependencia policial de Juan Guerra, pero debió ser trasladada hasta la comisaría de la Banda de Shilcayo, en la ciudad de Tarapoto.

Video evidencia agresión física

La joven manifestó que grabó el video difundido ante el temor de perder la vida, ya que las amenazas de su pareja se habían intensificado.

“Yo soy el alcalde de ese distrito, tú no sabes con quién te estás metiendo. Si me denuncias, vas a salir perdiendo”, relató sobre las advertencias recibidas de parte del funcionario, quien, según el testimonio, cuenta con antecedentes de denuncias por violencia por parte de otras exparejas.

En otro momento, señaló que recibió amenazas luego de hacer público la denuncia. Mientras tanto, informó que el Ministerio de la Mujer la acogió y le brinda un refugio.

2024: el año donde se
2024: el año donde se incrementaron los casos de violencia contra la mujer, feminicidios, trata de personas y crímenes contra menores y adolescentes| Canva/ EFE/Rayner Peña R.

Latina Noticias reportó que efectivos policiales acudieron a la zona para ubicar al alcalde denunciado, quien no fue hallado durante las primeras diligencias. Para la fecha de la denuncia, la víctima y su madre se encontraban gestionando su retorno a Lima.

Este tipo de violencia no es aislado a nivel nacional. El Servicio de Atención Urgente (SAU) registró 5.832 casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo en 2025, una cifra que refleja una ligera disminución respecto a los años previos.

Entre 2020 y 2024, la atención anual fluctuó entre los 6.311 y 8.115 casos, siendo el año 2023 el que alcanzó el pico más alto con 7.889 casos.

La distribución por rango de edad evidencia que las personas más afectadas se encuentran entre los 12 y 17 años, con 1.502 casos, seguidas por el grupo de 30 a 59 años, que registra 1.328 atenciones. También destacan los 1.127 casos en jóvenes de 18 a 29 años y los 949 casos en niñas y niños de 6 a 11 años.

Canales de emergencia

  • Línea 100: servicio telefónico nacional y gratuito de orientación, consejería y soporte emocional para mujeres e integrantes del grupo familiar en situación de violencia. Funciona las 24 horas y ofrece atención reservada.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Espacios habilitados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brindan atención legal, psicológica y social.
  • Chat 100: Plataforma virtual confidencial para recibir orientación sobre situaciones de violencia familiar o sexual.
  • Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: Línea de emergencia para denuncias inmediatas de violencia o situaciones de riesgo.

Temas Relacionados

peru-noticiasSan MartínViolencia contra la mujerMIMP

Más Noticias

¿Qué cocina el Congreso? Nueva ley obliga a familias que antes pagaban 300 soles por tener gas natural en casa a pagar casi 2.500

Votación del Pleno afectaría directamente a zonas como Ayacucho, Ica, Puno, Cusco y otras, donde la masificación del gas está en proceso, pero tarde o temprano involucrará a Lima

¿Qué cocina el Congreso? Nueva

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Los venezolanos seguirá consolidando su nuevo proceso tras quedar afuera del Mundial 2026. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela

Dónde ver Argentina vs Angola HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

El equipo de Lionel Scaloni tratará de mantener el ritmo futbolístico de cara al Mundial 2026: Lionel Messi será titular. Entérate cómo sintonizar el emocionante duelo

Dónde ver Argentina vs Angola

Alcalde de Lima niega que se vayan a retirar las áreas verdes de la Plaza Mayor: “No hay nada de que preocuparse”

Renzo Reggiardo indicó que la información que se filtró en algunos medios no está en planes de ejecución, por lo menos durante su gestión

Alcalde de Lima niega que

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

La madre afirmó que ha sido constante en facilitar el vínculo de la menor con el conductor, pero la falta de compromiso del presentador afecta el bienestar emocional de la niña

Melissa Linares asegura que Paco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a la golpista

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción constitucional”, advierte Gladys Echaíz

JNJ tiene hasta hoy para reponer a Delia Espinoza: Consejeros serán denunciados si no acatan orden del PJ

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

ENTRETENIMIENTO

Melissa Linares asegura que Paco

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

Quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y por qué lo denuncia

Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Karla Tarazona presenta demanda para aumentar pensión de alimentos a Leonard León

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

DEPORTES

Se filtró conflicto que haría

Se filtró conflicto que haría que Jorge Fossati se vaya de Universitario para ser DT en la Liga MX

Diego Rebagliati reveló la contundente razón que marcó la ausencia de Alex Valera en la selección peruana: “Había bullying”

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1