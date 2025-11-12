Perú

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

Los hermanos representan al Perú en los Latin Grammy 2025 con su nominación por el diseño de “Por esas trenzas”, álbum de Lourdes Carhuas que honra la memoria, el arte y las raíces afroperuanas

Guardar
Los hermanos peruanos sorprenden en
Los hermanos peruanos sorprenden en Las Vegas con su innovador diseño para el disco de Lourdes Carhuas, fusionando tradición y modernidad en una propuesta que celebra la identidad afroperuana y criolla (Difusión)

Daniela y Miguel Tomas, artistas y hermanos peruanos, llegaron a Las Vegas para celebrar su nominación a los Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor diseño de empaque” por el álbum “Por esas trenzas”, de la cantautora Lourdes Carhuas.

Su trabajo, que combina arte visual y tradición artesanal, ha sido reconocido por su originalidad y profundidad simbólica. En la ceremonia previa, coincidieron con Susana Baca, homenajeada con el Premio a la Excelencia Musical, en un encuentro que destacó la fuerza del talento peruano.

La nominación refuerza el papel de los Tomas como creadores que unen arte, música y memoria cultural con una mirada contemporánea.

El arte peruano brilla en los Latin Grammy

Los Latin Grammy 2025 reciben
Los Latin Grammy 2025 reciben el brillo del Perú con los hermanos Tomas, artistas visuales nominados por su aporte al álbum “Por esas trenzas”, una obra que celebra identidad y emoción. (Difusión)

Los Latin Grammy 2025 no solo reúnen a las voces más influyentes de la música latina. También se convierten en un espacio donde el arte visual cobra protagonismo. Este año, los peruanos Daniela y Miguel Tomas fueron reconocidos por su trabajo en el álbum “Por esas trenzas”, de Lourdes Carhuas, una obra que reivindica la riqueza de la herencia afroperuana y criolla desde una visión moderna.

“Este proyecto busca que las nuevas generaciones redescubran nuestras raíces desde una mirada contemporánea”, explicó Miguel Tomas, productor musical y director artístico del álbum. Su labor fue la de entrelazar el sonido con la estética, construir un puente entre el oído y la mirada.

La propuesta fue trabajada desde Le Miau Studios, el espacio creativo que ambos hermanos fundaron para explorar las fronteras entre música, arte y memoria. Desde allí, concibieron un empaque elaborado de manera artesanal con la técnica del burilado, un método ancestral que permite grabar diseños en superficie con delicadeza y precisión.

Un homenaje visual y sonoro a las raíces del norte

El disco “Por esas trenzas”
El disco “Por esas trenzas” combina arte y memoria al rescatar géneros peruanos tradicionales con un lenguaje contemporáneo, donde imagen y sonido rinden tributo a las raíces del país. (Difusión)

El álbum “Por esas trenzas” rinde tributo a los símbolos del norte peruano, a sus mujeres y a los gestos que sostienen la tradición. Lourdes Carhuas, una de las voces más destacadas de la canción peruana contemporánea, convirtió su infancia en poesía musical. Daniela y Miguel Tomas tradujeron ese universo en un lenguaje visual donde la textura, el color y la forma evocan la memoria.

“Buscamos que las imágenes reflejen la emoción que guarda la voz de Lourdes, que hablen de la herencia femenina y cultural que nos atraviesa”, señaló Daniela Tomas, directora audiovisual y de arte del proyecto. Desde su estudio en Madrid, lideró el proceso de creación del concepto visual que acompañó al disco y también al espectáculo sinfónico que lleva el mismo nombre.

Ese espectáculo, presentado en el Gran Teatro Nacional, fue una celebración de la memoria colectiva del Perú. Cada trazo del empaque fue concebido como una extensión del sonido, una forma de invocar los colores del norte y los silencios de la costa. Los hermanos Tomas lograron que la imagen tuviera la misma respiración que la música.

Tradición y modernidad en diálogo

Daniela y Miguel Tomas consolidan
Daniela y Miguel Tomas consolidan su carrera con una propuesta visual que demuestra cómo la creatividad peruana puede dialogar con el mundo sin perder su esencia ni su raíz. (Difusión)

La nominación de “Por esas trenzas” a los Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor diseño de empaque” reconoce un trabajo que trasciende fronteras y géneros. Daniela y Miguel Tomas representan a una generación de artistas que apuesta por el arte interdisciplinario, capaz de dialogar con el pasado sin nostalgia y con el presente sin artificio.

“Es una oportunidad para mostrar al mundo la profundidad artística del Perú y reafirmar que nuestras músicas pueden dialogar con las de cualquier parte del mundo”, afirmaron los hermanos. Su proyecto, nacido del amor familiar y la investigación cultural, encarna una nueva manera de representar la identidad peruana: no como una reliquia, sino como una fuerza viva que se reinventa en cada formato.

En la ceremonia de entrega de medallas, los hermanos Tomas compartieron un momento emotivo con Susana Baca, otra figura fundamental de la música peruana. La ganadora del Premio a la Excelencia Musical fue homenajeada por su trayectoria, y su presencia reforzó el mensaje de continuidad entre generaciones de artistas que han hecho del arte un acto de resistencia y belleza.

Daniela y Miguel Tomas avanzan ahora con la serenidad de quienes entienden que el reconocimiento no es un fin, sino un impulso. Su nominación a los Latin Grammy 2025 no solo celebra el talento, sino también el poder del arte como hilo que teje historia, emoción y memoria desde las trenzas de la tierra.

Temas Relacionados

Daniela TomasMiguel TomasLourdes CarhuasLatin Grammy 2025peru–entretenimiento

Más Noticias

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

El estreno de la película que dramatiza la toma de la residencia del embajador de Japón revivió una de las entrevistas en las que el entonces ministro da detalles del cautiverio previo a la ejecución de la Operación Chavín de Huántar

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

El presidente del Congreso indicó que la mesa directiva evaluará un informe de la Procuraduría antes de pronunciarse sobre el ingreso de Arias como accesitaria de Guillermo Bermejo, quien está encarcelado

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

El director de H13 rechazó la credibilidad del sondeo en su pódcast y recordó un video donde Vladimiro Montesinos afirmó haber pagado “veinte mil dólares por cada encuesta”

César Hildebrandt pone en duda

Tragedia en Antamina: un trabajador murió y otro resultó herido tras ser alcanzados por un rayo en la sierra de Áncash

El incidente coincidió con un periodo de inestabilidad climática, mientras el Senamhi mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas eléctricas en varias regiones del país

Tragedia en Antamina: un trabajador

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Aleksandr Mostovói, leyenda del fútbol ruso, encendió la previa del amistoso internacional al ningunear a la ‘bicolor’ y asegurar que su selección se impondrá sin dificultades

Histórico delantero de Rusia desconoció
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla vuelve a América

Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

DEPORTES

Histórico delantero de Rusia desconoció

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”