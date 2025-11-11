Perú

Conoce las mejores empresas para profesionales con 35 años o menos, según compañía analista de empleabilidad juvenil

El estudio Employers For Youth 2025 reveló las preferencias, aspiraciones y percepciones de más de 3.800 jóvenes profesionales peruanos, destacando a las compañías que priorizan el aprendizaje, la flexibilidad y la diversidad como ejes de su cultura laboral

Banco Ripley es una de
Banco Ripley es una de las empresas en el listado. Foto: Banco Ripley

Las expectativas laborales de los jóvenes peruanos siguen transformando el panorama del empleo. El más reciente estudio Employers For Youth (EFY) 2025, elaborado por la consultora FirstJob, reveló qué empresas ofrecen los mejores entornos para profesionales de hasta 35 años en el país. El análisis, que ya cumple 7 ediciones, se basó en las opiniones de más de 3.800 colaboradores de 36 organizaciones que participaron voluntariamente en la medición.

El estudio, respaldado por una metodología 100% cuantitativa, evaluó 10 dimensiones clave del entorno laboral —entre ellas Reconocimiento, Desarrollo de Carrera, Beneficios, Calidad de Vida, Reputación e Innovación— a través de 53 preguntas que reflejan las percepciones y prioridades de los jóvenes empleados en el Perú.

Las prioridades del talento joven

Según el informe, el Aprendizaje y Desarrollo continúa siendo el principal factor de atracción con un 21% de preferencia, seguido por la Flexibilidad Laboral (14%) y la Estabilidad (12%). Además, el ambiente laboral y la calidad de vida aparecen como atributos esenciales al momento de recomendar una empresa, confirmando que el bienestar y el crecimiento profesional son determinantes para este grupo.

En cuanto a proyección, el 71% de los jóvenes planea cambiar de puesto en menos de dos años, reflejando una clara orientación hacia el desarrollo acelerado. Dentro de este grupo, el 28% espera hacerlo al año y el 38% al segundo año. Además, un 32% tiene entre uno y dos años trabajando en su actual empresa, lo que refuerza la idea de una alta movilidad y la necesidad de que las compañías ajusten sus planes de carrera a las nuevas expectativas del mercado.

La investigación, basada íntegramente en
La investigación, basada íntegramente en un enfoque cuantitativo, analizó diez aspectos fundamentales del ambiente de trabajo. Foto: ORP

Canales de información y atracción de talento

LinkedIn y los programas de referidos son las principales fuentes que utilizan los jóvenes para informarse sobre potenciales empleadores. Este resultado resalta la relevancia de una sólida presencia digital y de una gestión activa de la experiencia del colaborador, factores que fortalecen el “fit” cultural y contribuyen a captar talento de calidad mediante recomendaciones internas.

El estudio señala que los pilares de Reputación y Diversidad y Cultura son los mejor valorados por los encuestados, al obtener los puntajes más altos a nivel nacional. En particular, Diversidad y Cultura alcanzó 91,6 puntos sobre 100, lo que demuestra que los jóvenes valoran los entornos inclusivos y las empresas con identidad corporativa sólida.

“Las empresas que logren integrar la Calidad de Vida, el Aprendizaje continuo y la Diversidad en el centro de su cultura, serán las que lideren el mercado y se aseguren de construir un talento sólido y comprometido a largo plazo”, comentó Mario Mora, CEO de FirstJob.

Las mejores empresas para jóvenes profesionales en Perú

El Ranking EFY Perú 2025 distingue a las 16 compañías mejor valoradas por los profesionales sub-35. Ellas son: DHL Express, Deyfor EIRL, Gold Fields, Interbank, Orion, AFP Integra, Schneider Electric, Entel, Cementos Pacasmayo, Tranzact, NTT Data, PedidosYa, Grupo Tawa, Niubiz, TASA y Banco Ripley.

Niubiz es una de las
Niubiz es una de las empresas reportadas como "mejores" para los jóvenes. Foto: vendemas.com

Asimismo, Sermaluc fue reconocida en la categoría Next, que destaca a las empresas con menos de 30 participantes en la encuesta, por su desempeño sobresaliente entre el talento joven.

