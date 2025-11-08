Perú

Familia que vende choclo bajo amenaza: Delincuentes exigen S/ 100 mil mensuales para evitar ataques

Una familia mayorista de choclo en Santa Anita denuncia que recibió amenazas de extorsión y fue víctima de un intento de robo en Los Olivos; los delincuentes exigen 100 mil soles cada mes bajo amenazas directas contra sus integrantes

Guardar
Familia dedicada a la venta
Familia dedicada a la venta de choclo es amenazada por extorsionadores en Los Olivos.

Una familia dedicada a la venta mayorista de choclo en Santa Anita enfrenta extorsión e intento de robo, luego de recibir amenazas directas de un grupo que exige el pago de S/ 100 mil mensuales a cambio de no atentar contra sus vidas.

El caso se desencadenó con un violento episodio en Los Olivos, donde cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que sujetos armados atacaron el vehículo de uno de los miembros del negocio.

Las imágenes captadas muestran el arribo de un vehículo dorado a un parque. Minutos después, tres hombres en dos motocicletas, uno de ellos con una mochila de delivery, rodearon al automóvil.

El sujeto identificado se aproximó al conductor y, tras un forcejeo, el chofer realizó una maniobra de escape para evitar ser interceptado. Los atacantes respondieron abriendo fuego contra la unidad, pero el familiar logró huir ileso del evento, según el relato ofrecido por los agraviados.

De acuerdo con lo señalado por la propia familia a un medio local, el temor va en aumento desde que comenzaron a recibir mensajes y llamadas donde desconocidos amenazan con atentar contra sus hijos si no cumplen con el pago mensual o, en su defecto, un solo desembolso de S/ 1 millón. 

Me solicitan 100 mil mensual y si no, amenazan con pedir un millón de soles; de lo contrario, irán contra mi familia”, declaró una de las víctimas, quien solicitó no revelar su identidad. El grupo se dedica al comercio de choclo al por mayor, actividad que habían realizado sin inconvenientes antes de los recientes hechos.

Choclo. (foto: El Universo)
Choclo. (foto: El Universo)

PNP investiga y refuerza vigilancia

La situación generó que los afectados contraten servicios de seguridad privada para prevenir nuevos ataques. Según versiones recogidas, el día del intento de robo no contaban con custodia, hecho que los delincuentes aprovecharon para acercarse.

La Policía Nacional del Perú (PNP)ha iniciado las investigaciones y analiza la relación entre los agresores y las amenazas previas, reconociendo un patrón coincidente en los modos de actuar y el perfil de los responsables. El caso representa un ejemplo de cómo la extorsión afecta distintos sectores económicos, incluso aquellos dedicados a la venta de alimentos en Lima.

Nuevas medidas del estado de emergencia

El Gobierno peruano oficializó nuevas medidas dentro del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao mediante el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

La norma plantea la formación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), integrado por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras entidades del sistema judicial y local, para centralizar la planificación y supervisión de intervenciones. El CCO operará con comités dedicados a inteligencia, fiscalización, comunicación estratégica y coordinación distrital.

El decreto endurece el control penitenciario, limitando visitas, imponiendo traslados y rotaciones de personal, y usando tecnología como drones y videovigilancia satelital.

Además, impulsa operativos focalizados en mercados ilegales, trata de personas y contrabando, involucrando a organismos como SUNAT, Osiptel y Migraciones. Se reconoce e incentiva al personal operativo destacado, y se permite que cadetes realicen labores administrativas.

Las medidas serán financiadas con recursos institucionales y fondos extraordinarios del Ministerio de Economía. Una vez finalizado el estado de emergencia, el CCO deberá presentar un informe completo al Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial sobre los resultados alcanzados.

Temas Relacionados

Los OlivosChocloExtorsiónEstado de emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el primer set. Las ‘cremas’ quieren su tercer triunfo consecutivo, mientras que las de Puente Piedra buscan su primera victoria. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Deportivo Soan EN

Fiebre alta, vómitos y todos los síntomas del dengue que no debes ignorar, según EsSalud

El doctor Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de EsSalud, detalló las tres etapas del dengue y explicó por qué la fase crítica puede poner en riesgo la vida si no se acude a tiempo al hospital

Fiebre alta, vómitos y todos

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

La receptora nacional, de 28 años, promete esforzarse al máximo para ser considerada dentro del sexteto que disputará el histórico certamen en Brasil. “Estoy muy orgullosa de participar”, dijo

Sandra Ostos se emociona por

La Ruta ZIS Perú: evento reconocerá el compromiso ambiental de la industria peruana

Empresas peruanas lideran el cambio hacia una industria más verde y competitiva, en una ruta que consolida al país como referente regional en sostenibilidad

La Ruta ZIS Perú: evento

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

El reconocido actor peruano reaparece en televisión luego de estar en UCI y enfrentar una dura batalla, generando muestras de apoyo y admiración

Ramón García reaparece con un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Ramón García reaparece con un

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

Los conductores de LAM destruyen el look de Magaly Medina: “Se viste de niña de 15”

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo