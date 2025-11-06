Perú

César Combina se salva de afrontar un juicio por difamación: Exalcalde de Trujillo desiste de querella

Juzgado había ordenado la ubicación y captura del excongresista por no presentarse al inicio del juicio oral

César vs. César. Exalcalde da por terminada la batalla legal contra el excongresista.

El excongresista y frustrado precandidato presidencial de Avanza País, César Combina, ya no afrontará un juicio oral por presuntamente difamar al exalcalde de Trujillo, César Fernández, quien decidió desistir de la querella que le entabló.

A través de un escrito, Fernández informa al juez Juan Bendezú Villena, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que decidió retirar la querella contra Combina y pide que se archive el proceso y se levante la orden de ubicación y captura.

“El presente desistimiento no obedece a negociación, prebenda o acuerdo alguno, sino a una decisión personal y libre, adoptada en honor a los principios de tolerancia, democracia y reconciliación que deben guiar el ejercicio de la política en el Perú”, se lee en el escrito del exburgomaestre.

Y agrega: “He considerado que el ejemplo más poderoso que puede dar un ciudadano y servidor público es renunciar a toda forma de venganza y apostar por el diálogo y la libertad, incluso frente a agravios personales”.

César Fernández hace énfasis en que el desistimiento “no implica aprobación de los hechos ofensivos ni renuncia a la verdad”, sino que se trata, dice, de un “gesto consciente y voluntario de respeto por la convivencia democrática y la paz social, que tanto necesita nuestro país”.

Exparlamentario se pronunció tras ser declarado reo contumaz. | Congreso

El caso

Hasta que el Poder Judicial no la levante, César Combina enfrenta una orden de ubicación y captura tras ser declarado reo contumaz.

La medida fue dictada por el juez Juan Bendezú Villena luego de que Combina no se presentara a la audiencia de juicio oral programada para el 30 de octubre, pese a haber sido notificado formalmente, según la resolución judicial. El proceso se originó por un tuit publicado en 2023 por el excongresista, en el que criticó la gestión de Fernández Bazán y difundió una supuesta resolución que nombraba a Einer Gilbert Alva León, conocido como ‘Makanaky’, como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Municipalidad de Trujillo.

El mensaje señalaba: “Y pensar que algunos querían lanzarlo a la Presidencia. Alcalde de Trujillo pone al psicópata Makanaky como gerente de Cultura y luego retrocede. La gestión pública no es broma y este señor no puede ni con su propia gestión”.

Un tuit del excongresista sobre el sentenciado personaje de internet llevó a que sea querellado por el exalcalde César Fernández.

El documento compartido por Combina no figura en el portal oficial de la municipalidad, por lo que Alva León nunca fue designado en ese cargo. En ese periodo, ‘Makanaky’ había sido sentenciado a más de 2 años de prisión suspendida por actos contra el pudor y era investigado por declaraciones sobre una supuesta violación.

Tras la declaración de contumacia, Combina afirmó: “Desde la semana pasada hemos oficiado a la Corte Superior informando que estamos a disposición de nueva fecha para instalar el juicio. Por el fin de semana no se nos notificó y hoy después de esta resolución, nos apersonaremos mañana a Trujillo para solicitar al juez una nueva fecha”. El exparlamentario expresó su confianza en que el proceso se resolverá pronto y aseguró: “Esta situación no detendrá nuestra precandidatura y seguiremos con las actividades ya programadas”.

La situación judicial de Combina se suma a la reciente decisión de Avanza País de no considerar su precandidatura presidencial, optando en su lugar por la plancha encabezada por Phillip Butters.

