Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Lozano reaccionó con indignación luego de enterarse de que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, la hija de Susy Díaz y el Puma Carranza estarían interesados en postular a cargos políticos en las Elecciones 2026

Tilsa Lozano crítica duramente al 'Loco' Vargas tras su acercamiento con Somos Perú: "No se trata de fama, sino de capacidad".

Tilsa Lozano no se quedó callada. La exmodelo y conductora de televisión se mostró visiblemente indignada tras conocer que varios personajes del mundo del espectáculo y del deporte estarían considerando postular a cargos políticos en las próximas Elecciones Generales 2026.

Entre los nombres que más llamaron su atención se encuentran el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, la hija de Susy Díaz, Florcita Polo, y el exfutbolista José Luis ‘Puma’ Carranza, quienes habrían iniciado acercamientos con el partido Somos Perú.

La noticia fue presentada durante la última edición de su programa “La Noche Habla”, donde Tilsa reaccionó sin filtros al informe que mostraba a los mencionados personajes en reuniones políticas y apariciones públicas vinculadas a dicha agrupación. Sin ocultar su molestia, lanzó un mensaje tajante ante cámaras.

Tilsa Lozano estalla contra famosos
Tilsa Lozano estalla contra famosos que buscan entrar a la política: "Dejen de burlarse del país".

“La verdad, a mí me parece una payasada, una falta de respeto, que el país esté como esté, que veamos todos los días muertes, extorsiones y que, simplemente porque son personas conocidas, quieran hacer ese show y ese teatro”, expresó Tilsa Lozano, visiblemente molesta.

La exvengadora, conocida por su estilo directo, no dudó en cuestionar la responsabilidad de los partidos políticos al incorporar a figuras mediáticas solo por su popularidad, en lugar de priorizar a personas preparadas. “Deberían elegir bien a quiénes llevan, no colgarse de la fama porque han estado en escándalos. En realidad, lo que necesitamos son personas preparadas, capacitadas, para sacar a este país adelante y que se dejen de burlar de todos nosotros”, sentenció.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron con su opinión y aplaudieron que, a pesar de haber tenido un romance con el exfutbolista, Tilsa haya marcado una posición crítica frente a esta tendencia que mezcla la farándula con la política.

Tilsa Lozano estalla contra famosos
Tilsa Lozano estalla contra famosos que buscan entrar a la política: "Dejen de burlarse del país".

El debate se encendió luego de que el exseleccionado nacional Juan Manuel Vargas apareciera en una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú. En la imagen, ambos posan sonrientes bajo el mensaje: “Juntos somos fuertes, un solo corazón”. La publicación fue compartida en las cuentas institucionales del partido, lo que generó gran revuelo y sospechas de un posible acercamiento político entre el exfutbolista y la agrupación.

Aunque hasta el momento ni el ‘Loco’ Vargas ni Somos Perú han confirmado oficialmente una candidatura, el gesto bastó para desatar todo tipo de comentarios. Muchos consideran que el partido estaría buscando sumar rostros conocidos para captar la atención de los votantes en la contienda de 2026.

Tilsa Lozano estalla contra famosos
Tilsa Lozano estalla contra famosos que buscan entrar a la política: "Dejen de burlarse del país".

Tilsa, por su parte, consideró que la política no puede convertirse en un escenario más de entretenimiento. “Esto no es un reality ni un programa de televisión. Estamos hablando del futuro del país, de decisiones que afectan la vida de todos los peruanos. No puede ser que cada vez que hay elecciones aparezcan figuras que solo quieren aprovechar su fama”, agregó.

Sus declaraciones también se dieron en medio de su propio cumpleaños, una fecha en la que solía compartir mensajes personales, pero que esta vez coincidió con el debate público generado por el supuesto interés político de su expareja, Juan Manuel Vargas. Pese a que no lo mencionó directamente, muchos interpretaron que parte de su molestia iba dirigida hacia él.

Mientras tanto, en redes sociales, Vargas no ha emitido ninguna declaración al respecto, aunque continúa publicando imágenes de sus actividades cotidianas y, recientemente, se le ha visto acompañado de una joven mujer, lo que también ha captado la atención de los seguidores.

Tilsa Lozano estalla contra famosos
Tilsa Lozano estalla contra famosos que buscan entrar a la política: "Dejen de burlarse del país".

Tilsa Lozano‘Loco’ VargasFlorcita Poloperu-entretenimiento

