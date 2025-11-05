Conoce cómo los peruanos en el extranjero podrán registrarse para usar el voto digital en las Elecciones 2026

voto digital

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el voto digital por internet podría implementarse de manera piloto en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, permitiendo que miles de peruanos residentes en el extranjero ejerzan su derecho al sufragio desde cualquier parte del mundo. La medida aún depende de los resultados de una auditoría técnica a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que determinará si el sistema puede ser aplicado de forma segura y eficiente.

De aprobarse, el voto digital permitirá a los ciudadanos sufragar utilizando un dispositivo conectado a internet —como un celular, tablet, computadora o laptop— sin necesidad de acudir a un local físico. Según precisó Fernando Zapata Miranda, subgerente de Gobierno Digital e Innovación de la ONPE, en entrevista con RPP, esta modalidad “nace como una alternativa para los peruanos en el extranjero que, por motivos económicos o de distancia, no pueden acudir presencialmente a votar y terminan generando ausentismo electoral”.

El funcionario detalló que, en su primera fase, el proyecto se aplicará de manera piloto en once grupos de votantes seleccionados, entre los que se encuentran los peruanos con residencia en el exterior y también aquellos que viajaron fuera del país hasta el 13 de octubre de 2025, un día antes del cierre del padrón electoral. “El voto digital se presenta entonces como una alternativa con igual validez al voto convencional con cédula física”, explicó Zapata.

El voto digital 2026 estará disponible para militares, policías y peruanos en el extranjero| FOTO: ONPE

Registro abierto hasta el 13 de diciembre

Para participar en esta modalidad, los electores deberán registrarse en el portal oficial votodigital.onpe.gob.pe. El registro comenzó el 29 de octubre y estará disponible hasta el 13 de diciembre de 2025. Solo quienes completen este proceso formarán parte del padrón del voto digital, requisito indispensable para ejercer el sufragio por internet.

El representante de la ONPE indicó que el registro está habilitado tanto para los peruanos con domicilio en el extranjero como para aquellos que mantienen una dirección en el Perú, pero actualmente viven fuera del país. “Si mantienen una dirección peruana registrada en su documento nacional de identidad, pero viven en el extranjero, podrán votar digitalmente siempre y cuando se registren”.

Además, la entidad electoral informó que recibió de la Superintendencia Nacional de Migraciones la relación de todos los ciudadanos que salieron del país hasta el 13 de octubre de 2025. Este grupo de personas también podrá acceder al voto digital, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. “Si una persona salió hasta esa fecha por estudios, trabajo o turismo, podrá registrarse y aplicar al voto digital”, precisó el funcionario en RPP.

ONPE habilita registro para peruanos en el extranjero que deseen votar por internet en las Elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Requisitos para el voto digital

Los electores seleccionados deberán contar con un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes hasta el 8 de junio de 2026, fecha posterior a una eventual segunda vuelta electoral. Además, deben disponer de la clave PIN del DNIe —la misma que se configuró al tramitarlo— y recordar su contraseña personal.

Para emitir el voto, el ciudadano deberá utilizar un dispositivo con lector NFC (en el caso de smartphones compatibles) o un lector de DNIe conectado a una PC o laptop con conexión a internet estable. También será necesario descargar el aplicativo OPEN ID desde el portal del voto digital, que servirá para autenticar la identidad del elector antes de emitir el sufragio.

Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 1 millón 200 mil peruanos con domicilio en el extranjero, aunque solo 94 mil cuentan con el DNI electrónico requerido para participar en este proceso. Por ello, la ONPE ha iniciado una campaña informativa dirigida a los consulados y comunidades peruanas en el exterior, a fin de fomentar la actualización de documentos y la inscripción en el padrón.

Voto digital en Perú: estos son los ciudadanos habilitados según la Ley 32270| Foto: ONPE

Reducir el ausentismo electoral

El voto digital es una de las iniciativas más ambiciosas del sistema electoral peruano en los últimos años. Según la ONPE, su implementación busca reducir el ausentismo entre los electores que residen fuera del país y garantizar el derecho al sufragio universal en condiciones seguras y verificables.

“El proyecto del voto digital es una respuesta directa al pedido de nuestros compatriotas en el extranjero, que durante años han solicitado mecanismos más accesibles para participar en las elecciones”, expresó Zapata para el citado medio.

Finalmente, la ONPE reiteró que el voto digital contará con protocolos de ciberseguridad y verificación de identidad para asegurar la validez del proceso. Si la auditoría del JNE confirma su viabilidad, esta será la primera vez que los peruanos podrán votar de manera digital en una elección general.