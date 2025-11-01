Perú

Curso gratis de Excel desde este 05 de noviembre: conoce el link de la inscripción y horarios

Este programa es importante porque permite gestionar, analizar y presentar información de manera eficiente, facilita la toma de decisiones fundamentadas, automatiza procesos repetitivos y contribuye a la optimización del tiempo en tareas administrativas, académicas y empresariales

Cada curso está diseñado según las necesidades actuales del mercado y es impartido por profesionales calificados, con materiales virtuales de apoyo y acompañamiento personalizado - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Jesús María comunicó la apertura de un curso gratuito de Excel dirigido a los residentes del distrito por medio de su Academia Informativa. Esta iniciativa está orientada a estudiantes de educación superior, emprendedores, profesionales y trabajadores que buscan fortalecer o adquirir competencias en el manejo de esta herramienta digital utilizada en múltiples ámbitos laborales y académicos.

Esta materia ofrece una metodología sencilla y accesible para quienes deseen conocer o perfeccionar el uso de este programa, con el objetivo de facilitar la gestión de datos, la elaboración de reportes y el análisis de información en distintas áreas de trabajo o estudio. Podrán participar todas las personas que formen parte de la comunidad del distrito, sin otro requisito más allá de residir en la zona y tener interés por aprender.

Las sesiones de formación se realizarán de manera virtual, lo cual brinda flexibilidad y favorece la participación de quienes tienen compromisos laborales, académicos u otras responsabilidades.

El curso es importante porque brinda conocimientos prácticos para manejar datos, elaborar reportes y optimizar procesos - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

¿Cuál es el link de la inscripción?

La inscripción debe realizarse a través del enlace compartido en la cuenta oficial de Facebook de la entidad edil (LINK). Para completar el registro, se solicita a los interesados escribir correctamente sus nombres completos sin tildes y registrar el correo electrónico en mayúsculas, siguiendo las indicaciones correspondientes.

Luego de ese paso, los participantes recibirán un mensaje de confirmación con un enlace para acceder al grupo donde se llevarán a cabo las clases y compartirán materiales o anuncios relevantes.

El curso de Excel es una capacitación orientada a adquirir habilidades para gestionar, analizar y presentar datos mediante hojas de cálculo - Créditos: Freepik.

Las clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles, desde las 7:15 hasta las 8:45 de la noche, en un formato pensado para ajustarse a diferentes rutinas diarias. Además, se dictarán por Zoom, Google Meet y Jitsi Meet lo que permite la participación de personas desde cualquier lugar.

El ciclo de capacitación tendrá una duración de tres meses, lapso en el que los asistentes recibirán instrucciones sobre funciones básicas y avanzadas de Excel, desde el manejo de celdas y fórmulas hasta la creación de gráficos y automatización de tareas. Al completar el programa, se hará entrega de una constancia sin costo adicional, que certificará la participación y el aprendizaje adquirido durante el proceso.

Los cursos virtuales permiten que las personas se conecten desde cualquier lado - Créditos: Freepik.

Beneficios de aprender a usar Excel

  • Mejora la capacidad para organizar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
  • Facilita la elaboración de reportes, tablas y gráficos que permiten visualizar información clave y tomar decisiones informadas.
  • Permite automatizar cálculos y tareas repetitivas, lo que optimiza el tiempo y aumenta la productividad.
  • Abre nuevas oportunidades laborales, ya que muchas empresas valoran el dominio de este programa en diferentes áreas.
  • Apoya en la gestión de presupuestos, inventarios y proyectos tanto en el ámbito profesional como en el personal.
  • Ayuda a mejorar la precisión en los procesos administrativos mediante fórmulas y funciones avanzadas.
  • Fomenta el desarrollo de habilidades analíticas y de resolución de problemas al trabajar con datos complejos.
  • Incrementa la autonomía para gestionar información compleja, ya que proporciona herramientas útiles para clasificar, filtrar y buscar datos específicos.
  • Favorece la colaboración en equipos de trabajo, al permitir compartir archivos y trabajar en línea de forma segura.

