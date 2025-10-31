Perú

Perú Mucho Gusto espera recibir a más de 180 mil visitantes hasta el domingo 2 de noviembre

El evento, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, reúne a cocineros, productores y emprendedores que representan toda la diversidad regional

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Perú Mucho Gusto espera recibir
Perú Mucho Gusto espera recibir a más de 180 mil visitantes hasta el domingo 2 de noviembre| Andina/Infobae Perú

La feria gastronómica Perú Mucho Gusto abrió sus puertas en la explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar, con el objetivo de convertirse en el punto central de la cocina y la identidad nacional. El jueves 30 de octubre tuvo una gran acogida y esperan que se replique en los próximos días.

De esta manera, el evento espera recibir más de 180 mil asistentes hasta el domingo 2 de noviembre, cifra que incluye alrededor de 18 mil turistas extranjeros. La proyección económica supera los 12 millones de soles.

El presidente de la República, José Jerí, encabezó la inauguración y calificó a la feria como una vitrina inigualable para el país. Asimismo, señaló que se debe replicar más espacios para exponer la riqueza nacional.

Perú Mucho Gusto cuenta con la participación de 187 expositores provenientes de las 25 regiones del país. La viceministra de Turismo, Aracelly Laca, en representación de la ministra Teresa Mera, resaltó que los visitantes pueden encontrar productos frescos y envasados, lo que refleja la articulación entre la gastronomía y el comercio exterior peruano.

Feriada gastronómica Perú Mucho Gusto
Feriada gastronómica Perú Mucho Gusto dará inicio este jueves 30 de octubre | Foto captura: PROMPERÚ

El evento, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, reúne a cocineros, productores y emprendedores que representan toda la diversidad regional.

Además del componente gastronómico, las autoridades destacaron el impacto económico del sector. Laca señaló que, en la actualidad, “esta es una cadena de valor muy importante, el turismo aporta el 3 % al PBI nacional y en esta cadena están nuestros cocineros, chefs, ayudantes de cocina, agricultores y productores.

Las actividades incluyen degustaciones, exhibiciones y la presencia de distintos representantes de la cadena gastronómica nacional. Hasta el cierre, la organización mantiene la expectativa de alcanzar el flujo previsto y el impacto económico proyectado.

Asimismo, podrás ser parte de los conciertos en vivo programados en estos cuatro días festivos, donde se presentarán Los Mirlos, Mauricio Mesones y el show será cerrado por Rodrigo Tapari.

Artistas nacionales e internacionales participarán
Artistas nacionales e internacionales participarán en la feria Perú Mucho Gusto Lima 2025: fechas, horarios, accesos y actividades.

¿Cómo llegar a la feria Perú Mucho Gusto?

El acceso a la feria Perú Mucho Gusto en la explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar, cuenta con un sistema de buses gratuitos dispuesto para visitantes de diversos distritos de Lima.

Los buses inician sus recorridos a las 10:30 a. m. y el último parte a las 10:00 p. m., con frecuencias aproximadas de 45 minutos.

Las unidades están habilitadas para recibir a todos los interesados en explorar la oferta de platos y productos regionales que ofrece Perú Mucho Gusto.

Las rutas autorizadas parten desde varios puntos estratégicos de Lima:

  • Ruta 1: San Miguel, con salida en la avenida Jorge Dintilhac cuadra 5, cerca de Plaza San Miguel.
  • Ruta 2: Centro de Lima, con partida en la cuadra 1 de la avenida Franklin Roosevelt (Alameda Paseo de los Héroes Navales).
  • Ruta 3: Miraflores, con puntos en el Parque Kennedy y el parque Alfredo Salazar (Larcomar).
  • Ruta 4: Magdalena del Mar, con salida desde el monumento al Inmaculado Corazón de María.

Recuerda que debes inscribirte en la página oficial de Ticketmaster y acudir con tu DNI para ingresar.

Temas Relacionados

peru-noticiasPerú Mucho GustoGastronomía peruana

Más Noticias

Tomás Gálvez toma represalias y descabeza la Fiscalía Suprema a cargo del caso Cuellos Blancos

Fiscal de la Nación interino remueve a Elena Delgado y también aprovecha la situación para sacar a la fiscal que investiga las tesis plagiadas de Patricia Benavides

Tomás Gálvez toma represalias y

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 31 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar hoy: Así

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

El popular ‘Cocoliche’ vaticina una hegemonía absoluta de la ‘U’, que va en busca de un histórico tetracampeonato, dejando a un lado de la carrera a los clásicos rivales

La advertencia de Germán Leguía

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

La reina de belleza denunció irregularidades en la legitimidad de su banda, señalando a la organización de Newton y cuestionando la transparencia en el certamen de belleza

Jessica Newton responde a denuncia

Cuál es el santo que se celebra el 31 de octubre

Consulta el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez toma represalias y

Tomás Gálvez toma represalias y descabeza la Fiscalía Suprema a cargo del caso Cuellos Blancos

César Acuña tentará la Presidencia por tercera vez, ¿quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por APP?

César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditatos a la vicepresidencia del partido?

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton responde a denuncia

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

DEPORTES

La advertencia de Germán Leguía

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jairo Concha respondió a las críticas del tricampeonato de Universitario: “Cuando salía campeón en Alianza Lima decían lo mismo”

Daniel ‘Soncora’ Marcos regresa a competir en la UFC tras perder invicto: rival, fecha y dónde ver el combate ante Miles Johns