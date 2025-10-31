Perú Mucho Gusto espera recibir a más de 180 mil visitantes hasta el domingo 2 de noviembre| Andina/Infobae Perú

La feria gastronómica Perú Mucho Gusto abrió sus puertas en la explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar, con el objetivo de convertirse en el punto central de la cocina y la identidad nacional. El jueves 30 de octubre tuvo una gran acogida y esperan que se replique en los próximos días.

De esta manera, el evento espera recibir más de 180 mil asistentes hasta el domingo 2 de noviembre, cifra que incluye alrededor de 18 mil turistas extranjeros. La proyección económica supera los 12 millones de soles.

El presidente de la República, José Jerí, encabezó la inauguración y calificó a la feria como una vitrina inigualable para el país. Asimismo, señaló que se debe replicar más espacios para exponer la riqueza nacional.

Perú Mucho Gusto cuenta con la participación de 187 expositores provenientes de las 25 regiones del país. La viceministra de Turismo, Aracelly Laca, en representación de la ministra Teresa Mera, resaltó que los visitantes pueden encontrar productos frescos y envasados, lo que refleja la articulación entre la gastronomía y el comercio exterior peruano.

Feriada gastronómica Perú Mucho Gusto dará inicio este jueves 30 de octubre | Foto captura: PROMPERÚ

El evento, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, reúne a cocineros, productores y emprendedores que representan toda la diversidad regional.

Además del componente gastronómico, las autoridades destacaron el impacto económico del sector. Laca señaló que, en la actualidad, “esta es una cadena de valor muy importante, el turismo aporta el 3 % al PBI nacional y en esta cadena están nuestros cocineros, chefs, ayudantes de cocina, agricultores y productores.

Las actividades incluyen degustaciones, exhibiciones y la presencia de distintos representantes de la cadena gastronómica nacional. Hasta el cierre, la organización mantiene la expectativa de alcanzar el flujo previsto y el impacto económico proyectado.

Asimismo, podrás ser parte de los conciertos en vivo programados en estos cuatro días festivos, donde se presentarán Los Mirlos, Mauricio Mesones y el show será cerrado por Rodrigo Tapari.

¿Cómo llegar a la feria Perú Mucho Gusto?

El acceso a la feria Perú Mucho Gusto en la explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar, cuenta con un sistema de buses gratuitos dispuesto para visitantes de diversos distritos de Lima.

Los buses inician sus recorridos a las 10:30 a. m. y el último parte a las 10:00 p. m., con frecuencias aproximadas de 45 minutos.

Las unidades están habilitadas para recibir a todos los interesados en explorar la oferta de platos y productos regionales que ofrece Perú Mucho Gusto.

Las rutas autorizadas parten desde varios puntos estratégicos de Lima:

Ruta 1: San Miguel , con salida en la avenida Jorge Dintilhac cuadra 5, cerca de Plaza San Miguel.

Ruta 2: Centro de Lima , con partida en la cuadra 1 de la avenida Franklin Roosevelt (Alameda Paseo de los Héroes Navales).

Ruta 3: Miraflores , con puntos en el Parque Kennedy y el parque Alfredo Salazar (Larcomar).

Ruta 4: Magdalena del Mar, con salida desde el monumento al Inmaculado Corazón de María.

Recuerda que debes inscribirte en la página oficial de Ticketmaster y acudir con tu DNI para ingresar.