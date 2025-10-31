Perú

Magaly Medina a Alejandra Baigorria por su nueva campaña con hija de Christian Domínguez: “No ha convocado a su hermana”

La conductora comentó la decisión de la empresaria de presentar a la hija del cumbiambero, como nueva imagen de su marca de ropa. La conductora cuestionó la elección y sugirió un trasfondo familiar en la decisión, asegurando que “a su hermana no la apoya igual

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Alejandra Baigorria presenta a hija de Christian Domínguez como imagen de su marca y Magaly Medina le lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

En la más reciente edición de “Magaly TV La Firme”, la conductora Magaly Medina no dejó pasar el nuevo movimiento empresarial de Alejandra Baigorria, quien sorprendió al público al presentar a Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, como la nueva imagen de su marca de ropa para la colección de verano 2026.

El anuncio generó inmediata atención en redes, no solo por el inesperado vínculo entre ambas, sino también por los antecedentes familiares de Camila, quien hace unos meses se mostró afectada públicamente al hablar de su relación distante con su padre.

En ese contexto, Magaly Medina decidió pronunciarse y, fiel a su estilo, lanzó una dura observación sobre la elección de Baigorria, insinuando que esta decisión podría tener un mensaje oculto.

Alejandra Baigorria presenta a hija
Alejandra Baigorria presenta a hija de Christian Domínguez como imagen de su marca y Magaly Medina le lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Oye, Ale Baigorria resulta que ha convocado a la hija de Christian Domínguez, a Camila, la que aparecía en las redes sociales quejándose y diciendo que no tiene la atención de su padre, que hace como cuatro meses no habla con él”, inició la periodista con tono sarcástico mientras repasaba las imágenes de la presentación.

Magaly continuó recordando que Camila Domínguez había compartido en plataformas digitales los problemas emocionales que atravesó por la falta de cercanía con su progenitor. Sin embargo, para la conductora, Alejandra Baigorria habría visto una oportunidad mediática en ese contexto: “Alejandra ha decidido tenerla bajo su manto protector y ser su auspiciadora en su carrera como modelo”, comentó, sugiriendo que la empresaria podría estar buscando notoriedad al vincular su marca con una figura que ya generaba conversación pública.

El segmento del programa mostró el momento en que se reveló a Camila Domínguez como modelo de la nueva colección. Con música y luces, la joven desfiló con uno de los diseños de la marca Alejandra Baigorria Ropa, mientras se escuchaba: “Con ustedes… ¡Camila! Hermosa Camila Domínguez para ustedes, espectacular. La nueva imagen de Alejandra Baigorria Ropa”.

Alejandra Baigorria presenta a hija
Alejandra Baigorria presenta a hija de Christian Domínguez como imagen de su marca y Magaly Medina le lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Sin embargo, Magaly Medina no se mostró del todo convencida con la puesta en escena ni con la elección del vestuario. “Le pusieron un vestido más juvenil a la chiquita, porque no llega ni siquiera a los dieciocho años. Si va a ser tu modelo, ¿no? La vistió como mamacha la Alejandra Baigorria”, comentó entre risas. “Con esos colores todos oscuros, ¿qué voy a dejar vestir a mi hija de dieciséis o diecisiete años con un vestido tan oscuro? Además, ni siquiera le quedaba bien, creo que le quedaba grande”, agregó, en tono crítico.

A pesar de reconocer que Camila Domínguez es una chica “muy guapa”, la periodista sostuvo que no se lució en el desfile, y que el diseño elegido no resaltaba su juventud. No obstante, lo que más llamó la atención de Medina fue lo que interpretó como una contradicción familiar en la actitud de Baigorria.

Alejandra Baigorria presenta a hija
Alejandra Baigorria presenta a hija de Christian Domínguez como imagen de su marca y Magaly Medina le lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Ella tiene una hermana menor, un poquito mayor que Camila, de veintitrés años, que está en redes sociales hablando de lo que pasó mientras crecía. Y no veo que Alejandra la haya convocado a ella para ofrecerle un trabajo o un lugar en su empresa”, señaló. La conductora insinuó que este gesto podría tener un mensaje interno hacia su propia familia.

Con tono analítico, Magaly Medina añadió: “Es como decir: prefiero traerme a la hija de alguien que a mi propia hermana. Cuando ella dice que siempre apoya a su familia, que da la vida por sus hermanos, esto es como demostrar lo contrario. Es como decirle a su hermana: ‘Mira lo que podría hacer por ti, pero prefiero hacerlo por otra, una extraña’”.

Las palabras de Magaly dejaron entrever que la relación entre los Baigorria no estaría atravesando su mejor momento. “Parece que la pelea interna entre las Baigorria está fuerte, está fuerte”, comentó entre risas, antes de cerrar su análisis con una frase que sintetizó su crítica: “A unos los mide de una manera y a los de su familia con otra”.

Alejandra Baigorria presenta a hija
Alejandra Baigorria presenta a hija de Christian Domínguez como imagen de su marca y Magaly Medina le lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La FirmeAlejandra BaigorriaCamila DomínguezChristian Domínguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 31 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y transformación cultural

El último día de octubre reúne hitos que reflejan la riqueza y complejidad de la historia peruana, desde la ingeniería y la música hasta la espiritualidad y el debate social

Qué se celebra el 31

Resultados de la Kábala este 30 de octubre

Como cada jueves, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala este

Se registró un temblor de magnitud 4.2 en Áncash

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Se registró un temblor de

Longevidad: para vivir más y mejor necesitas hacer este ejercicio

Este ejercicio no requiere equipo especial, se adapta a todas las edades y niveles de condición física, y puede practicarse en cualquier momento del día

Longevidad: para vivir más y

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 30 de octubre de 2025

Como cada jueves, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4385

Resultados del Gana Diario: todos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña lidera lista presidencial

César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditatos a la vicepresidencia del partido?

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre saliente de

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

DEPORTES

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica