Magaly Medina a Alejandra Baigorria por su nueva campaña con hija de Christian Domínguez: “No ha convocado a su hermana”

Alejandra Baigorria presenta a hija de Christian Domínguez como imagen de su marca y Magaly Medina le lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

En la más reciente edición de “Magaly TV La Firme”, la conductora Magaly Medina no dejó pasar el nuevo movimiento empresarial de Alejandra Baigorria, quien sorprendió al público al presentar a Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, como la nueva imagen de su marca de ropa para la colección de verano 2026.

El anuncio generó inmediata atención en redes, no solo por el inesperado vínculo entre ambas, sino también por los antecedentes familiares de Camila, quien hace unos meses se mostró afectada públicamente al hablar de su relación distante con su padre.

En ese contexto, Magaly Medina decidió pronunciarse y, fiel a su estilo, lanzó una dura observación sobre la elección de Baigorria, insinuando que esta decisión podría tener un mensaje oculto.

“Oye, Ale Baigorria resulta que ha convocado a la hija de Christian Domínguez, a Camila, la que aparecía en las redes sociales quejándose y diciendo que no tiene la atención de su padre, que hace como cuatro meses no habla con él”, inició la periodista con tono sarcástico mientras repasaba las imágenes de la presentación.

Magaly continuó recordando que Camila Domínguez había compartido en plataformas digitales los problemas emocionales que atravesó por la falta de cercanía con su progenitor. Sin embargo, para la conductora, Alejandra Baigorria habría visto una oportunidad mediática en ese contexto: “Alejandra ha decidido tenerla bajo su manto protector y ser su auspiciadora en su carrera como modelo”, comentó, sugiriendo que la empresaria podría estar buscando notoriedad al vincular su marca con una figura que ya generaba conversación pública.

El segmento del programa mostró el momento en que se reveló a Camila Domínguez como modelo de la nueva colección. Con música y luces, la joven desfiló con uno de los diseños de la marca Alejandra Baigorria Ropa, mientras se escuchaba: “Con ustedes… ¡Camila! Hermosa Camila Domínguez para ustedes, espectacular. La nueva imagen de Alejandra Baigorria Ropa”.

Sin embargo, Magaly Medina no se mostró del todo convencida con la puesta en escena ni con la elección del vestuario. “Le pusieron un vestido más juvenil a la chiquita, porque no llega ni siquiera a los dieciocho años. Si va a ser tu modelo, ¿no? La vistió como mamacha la Alejandra Baigorria”, comentó entre risas. “Con esos colores todos oscuros, ¿qué voy a dejar vestir a mi hija de dieciséis o diecisiete años con un vestido tan oscuro? Además, ni siquiera le quedaba bien, creo que le quedaba grande”, agregó, en tono crítico.

A pesar de reconocer que Camila Domínguez es una chica “muy guapa”, la periodista sostuvo que no se lució en el desfile, y que el diseño elegido no resaltaba su juventud. No obstante, lo que más llamó la atención de Medina fue lo que interpretó como una contradicción familiar en la actitud de Baigorria.

“Ella tiene una hermana menor, un poquito mayor que Camila, de veintitrés años, que está en redes sociales hablando de lo que pasó mientras crecía. Y no veo que Alejandra la haya convocado a ella para ofrecerle un trabajo o un lugar en su empresa”, señaló. La conductora insinuó que este gesto podría tener un mensaje interno hacia su propia familia.

Con tono analítico, Magaly Medina añadió: “Es como decir: prefiero traerme a la hija de alguien que a mi propia hermana. Cuando ella dice que siempre apoya a su familia, que da la vida por sus hermanos, esto es como demostrar lo contrario. Es como decirle a su hermana: ‘Mira lo que podría hacer por ti, pero prefiero hacerlo por otra, una extraña’”.

Las palabras de Magaly dejaron entrever que la relación entre los Baigorria no estaría atravesando su mejor momento. “Parece que la pelea interna entre las Baigorria está fuerte, está fuerte”, comentó entre risas, antes de cerrar su análisis con una frase que sintetizó su crítica: “A unos los mide de una manera y a los de su familia con otra”.

