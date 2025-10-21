Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Durante este día regresará la Champions League con compromisos de Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid y más equipos. Revisa la agenda deportiva

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Hoy, martes 21 de octubre, habrá mucho fútbol. La fase de liga de la Champions League iniciará su tercera fecha con grandes enfrentamientos. Asimismo, en la Copa Sudamericana, se jugará la primera semifinal de ida. Estos encuentros prometen acción y sobre todo goles.

El cotejo que genera más expectativa en la jornada es el Arsenal vs Atlético Madrid, dos equipos protagonistas en sus respectivos campeonatos. Los ingleses comenzaron mejor y marchan quintos en esta edición de la Liga de Campeones, pero los españoles siempre son un rival de tener cuidado. Será un duelo de pronóstico reservado.

Los hinchas del Barcelona también aguardan por su partido de local ante Olympiacos. Los ‘culés’ llegan con un importante envión anímico tras ganar a Girona en la última jugada con un gol de su defensor Ronald Araújo, por lo que se perfilan como favoritos para quedarse con los tres puntos en el Olímpico de Montjuic.

Manchester City y PSG son otros dos clubes grandes de Europa que jugarán durante este día ante Villarreal y Bayer Leverkusen, correspondientemente, en calidad de visitante. Los ‘ciudadanos’ y los parisinos buscan mantenerse en zona de clasificación directa a octavos de final.

En el otro lado del planeta, Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro en su estadio ubicado en la ciudad de Quito. El ‘matagigantes’ intentará hacerle homenaje a su apelativo cuando se enfrente a uno de los cuadros más poderosos de Brasil y tenga la altura a su favor.

La vuelta entre Independiente del
La vuelta entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro se llevará a cabo el 28 de octubre.

Partidos de la Champions League

- Kairat 0-0 Pafos (Finalizado)

- Barcelona 6-1 Olympiacos (Finalizado)

- Newcastle 1-0 Benfica (EN VIVO)

- PSV vs Napoli (14:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

- Arsenal vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

- Villarreal vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 6 y Disney Plus)

- Bayer Leverkusen vs PSG (14:00 horas / ESPN 3 y Disney Plus)

- Union Saint-Gilloise vs Inter (14:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Kobenhavn vs Borussia Dortmund (14:00 horas / ESPN 6 y Disney Plus)

Partidos de la Liga Argentina

- Unión vs Defensa y Justicia (17:15 horas / TyC Sports y ESPN)

Partidos del fútbol colombiano

- Millonarios vs Atlético Bucaramanga (18:00 horas / RCN y Win)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Independiente del Valle vs Atlético Mineiro (19:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos del fútbol venezolano

- Monagas vs Academia Puerto Cabello (16:30 horas)

- Deportivo La Guaira vs Zamora (18:30 horas)

Partidos de la AFC Champions League

- Al Hilal vs Al Sadd (13:15 horas / Disney Plus)

Partidos de la Liga MX

- Necaxa vs Cruz Azul (20:00 horas / Claro Sports)

- América vs Puebla (20:00 horas / Zapping TV)

- Mazatlán vs Santos Laguna (22:00 horas / TUDN)

- Monterrey vs Juárez (22:05 horasu / Zapping TV)

Partidos de la Copa Centroamericana

- Cartaginés vs Motagua (21:00 horas / Disney Plus)

Copa Mundial Femenina Sub 17

- Corea del Norte 2-1 Camerún (Finalizado)

- Estados Unidos 5-2 China (Finalizado)

- Costa Rica 1-1 Brasil (Finalizado)

- Noruega vs Ecuador (14:00 horas / DSports y DGO)

- Países Bajos vs México (14:00 horas / Fox Sports 2)

- Marruecos vs Italia (14:00 horas)

