Perú

Condenan a falso abogado que prometía liberar a presos por tener contactos de jueces y fiscales

En la tesis fiscal se detalló que Antonio Pardavé no contaba con título profesional ni autorización para ejercer la defensa legal

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Sentencian a falso abogado por
Sentencian a falso abogado por simular influencias en el Poder Judicial| Andina

Antonio Pardavé, de 62 años, recibió una condena de cuatro años y cinco meses de pena privativa de libertad suspendida después de ser hallado culpable de simular tráfico de influencias. Según informó la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Quinto Despacho), se hacía pasar por abogado y aseguraba a familiares de presos en el penal de Lurigancho que tenía acceso directo a jueces y fiscales.

La acusación, liderada por el fiscal provincial Raúl Ernesto Martínez Huamán y el fiscal adjunto provincial Francisco Alarcón Solis, detalló que Pardavé no contaba con título profesional ni autorización para ejercer la defensa legal. Sin embargo, presentaba una supuesta experiencia, incluso afirmando que en el pasado había ocupado el cargo de fiscal, con el objetivo de ganarse la confianza de los interesados.

Condenan a falso abogado que
Condenan a falso abogado que prometía liberar presos por tener contactos de jueces y fiscales| Fiscalía

Reconoció engaño a familiares de presos

De acuerdo con la tesis fiscal, dos mujeres entregaron diversas sumas de dinero tras las promesas de Pardavé, quien sostenía que sus “contactos” en el sistema judicial permitirían la libertad de los internos.

La sentencia, alcanzada mediante un proceso de terminación anticipada, representa una acción dirigida a frenar las prácticas fraudulentas. En la audiencia, el hoy condenado reconoció que cometió el delito.

El proceso incluye la observación sobre la falsificación de credenciales de profesionales en derecho como estrategia de engaño hacia personas en situaciones vulnerables que buscan alternativas para liberar a familiares.

El expediente judicial también subraya que el cumplimiento de la condena será bajo modalidad suspendida, lo que implica vigilancia, pero no ingreso efectivo a prisión, salvo incumplimiento de reglas de conducta.

Congresista presenta un proyecto de
Congresista presenta un proyecto de ley para elegir por votación popular a jueces y fiscales. Foto: Andina / Andina

¿Cómo verificar si el abogado está habilitado?

Verificar si un abogado está legalmente habilitado para ejercer es una medida fundamental para evitar fraudes o asesorías ilegales. La colegiatura y habilitación son requisitos obligatorios para todos los profesionales del Derecho, según la Ley del Colegio de Abogados.

  • Por ello, antes de contratar sus servicios, los ciudadanos pueden confirmar su estatus a través de los registros oficiales de los colegios profesionales.
  • En el caso de Lima, la consulta se realiza en la página web del Colegio de Abogados de Lima (CAL), donde, ingresando el nombre completo o número de colegiatura, se puede conocer si el abogado se encuentra habilitado, suspendido o inhabilitado.
  • El portal también muestra datos como el estado disciplinario y la fecha de inscripción. En otras regiones del país, los colegios de abogados provinciales cuentan con plataformas similares para realizar esta verificación en línea.
  • Además, todo abogado en ejercicio debe contar con un sello profesional que incluya su número de colegiatura y debe firmar con él los documentos legales, escritos judiciales y contratos. Las autoridades judiciales y administrativas solo aceptan escritos firmados por abogados habilitados, como una forma de garantizar la validez y responsabilidad del asesoramiento legal.
  • Recuerda que un abogado inhabilitado no puede representar a personas ante ninguna instancia judicial o administrativa.

Temas Relacionados

Poder JudicialFiscalía de la Naciónperu-noticiasFalso abogado

Más Noticias

280 sanciones por informalidad en el transporte público de Lima y Callao durante las primeras semanas de octubre

Conductores sin licencia, combis sin SOAT y vehículos con más de 100 mil soles en multas circularon con total impunidad en zonas clave

280 sanciones por informalidad en

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

El exalcalde de Lima mencionó que le pidió disculpas al ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de varias discusiones sobre el tren Lima -Chosica

Rafael López Aliaga asegura que

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario quiere dar un paso grande para el tricampeonato nacional y jugará con Ayacucho FC. Cusco FC chocará con Cienciano y Alianza Lima visita a Sport Huancayo. Conoce las ubicaciones de todos los equipos

Tabla de posiciones de la

Embajada de Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana en estado vegetal tras accidente en Orlando

Miluska Paucar y su padre recibieron el permiso especial que les permitirá viajar a Florida para acompañar a Lourdes Pariona, una mujer ayacuchana que trabajaba como cocinera en Disney y permanece internada tras ser atropellada camino a su empleo

Embajada de Estados Unidos otorga

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico a familiares de Eduardo Ruiz, manifestante asesinado en protesta

Ministro de Justicia informó que ayuda también incluirá a los heridos durante la marcha nacional del 15 de octubre

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga calificó de

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico a familiares de Eduardo Ruiz, manifestante asesinado en protesta

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

Fredy Hinojosa no va más en el Despacho Presidencial: Aceptan renuncia del vocero de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez confiesa

Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”