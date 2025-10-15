Perú

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

Extitular del Ministerio del Interior resaltó su labor frente al Mininter y las capturas desarrolladas. Descartó ser parte de las próximas elecciones 2026 y aseguró que la exmandataria Dina Boluarte no tiene intenciones de fugar

Por Camila Calderón

Exministro del Interior fue consultado sobre el nuevo gabinete ministerial. | RPP

El exministro Carlos Malaver expresó su reconocimiento a la reciente designación del general Vicente Tiburcio como su sucesor al frente del Ministerio del Interior (Mininter). Pese a la ola de críticas frente a la inseguridad ciudadana, solicitó al nuevo titular dar continuidad a las estrategias sentadas en su gestión con las que —según afirmó— se lograron resultados tangibles como la captura y desarticulación de organizaciones criminales de alto impacto.

“El perfil del señor general Vicente Tiburcio es un gran oficial, un buen profesional, formado en las canteras de la investigación criminal, pero no solamente ello, también tiene la especialidad de inteligencia. Espero que continuará el trabajo que ya se ha ido desarrollando”, indicó el exministro en diálogo con RPP.

Tomando distancia de sus predecesores, entre ellos Juan José Santiváñez, mencionó que durante su cargo “se han sentado las bases para desarrollar un trabajo que ya se estaba visibilizando”. Argumentó que las capturas de organizaciones como la de El Monstruo, Los Injertos del Norte, Los DESA y Los Malditos de la Construcción, del ‘Jorobado’, muestran el éxito de los equipos articulados de inteligencia e investigación policial.

“Se han sentado, durante estos cinco meses, las bases para poder desarrollar un trabajo que ya se estaba visibilizando. Y ustedes han podido apreciar las capturas que se han realizado. Se ha podido descubrir y desarticular esas organizaciones importantes que han venido desde hace dos o más años, perjudicando a la ciudadanía, y una serie de intervenciones que la ciudadanía ha podido apreciar a través de los medios de comunicación. Es un trabajo que hay que reconocer”, afirmó.

Carlos Malaver se pronunció sobre el nuevo ministro del Interior. | Fotocomposición: Infobae Perú

Consultado sobre la situación de la exmandataria Dina Boluarte, Malaver respondió que se encuentra “en la tranquilidad de su hogar”, asegurando que nunca ha perdido el contacto con sus familiares y que enfrenta abiertamente los procesos judiciales pendientes. “Ella ha salido a la puerta de su casa a dar los alcances, ya que se decía que habría estado aislada o tenía paradero desconocido. Ella siempre lo ha mostrado. Está enfrentando las denuncias y ha indicado que no se va a retirar del país ni tiene intenciones de darse a la fuga”, expresó.

Mientras algunos exministros, como el de Salud, han considerado la posibilidad de postularse en las próximas elecciones, Malaver descartó cualquier aspiración política personal. Explicó que su paso por el Ministerio del Interior respondió a un compromiso con el país y que su contribución consistió en aportar “un granito de arena” en la consolidación de una política de seguridad. Reconoció que el tiempo de gestión fue breve, pero confía en que los resultados de su labor se harán evidentes con el paso de los meses, siempre que se mantenga el rumbo trazado.

“Yo no postulaba nada. El trabajo al cual fui encomendado y lo acepté era por mi país y creo que, de alguna manera, he colaborado con un granito de arena. Se han sentado las bases. Es muy probable que de aquí a un tiempo se vea la cosecha del trabajo que se ha realizado”, concluyó el extitular del Ministerio del Interior.

