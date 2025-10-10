Perú

Presidente José Jerí convocó a Fuerzas Armadas y PNP para evaluar acciones ante la ola de criminalidad

Al asumir la conducción del país, el flamante mandatario dispuso una reunión de seguridad en Palacio con altos jefes del Ejército y la Policía, buscando una respuesta coordinada ante los recientes hechos de violencia

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

En su primera medida tras asumir el cargo, el presidente de PerúJosé Jerí Oré, convocó este viernes a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para una reunión estratégica en Palacio de Gobierno. El objetivo es articular una respuesta inmediata ante el crecimiento de la criminalidad, una problemática que el mandatario estableció como prioridad nacional.

Reunión estratégica tras la juramentación presidencial

La cita, informada por la cuenta oficial de Presidencia de la República en la red social X, acontece a pocas horas de la asunción de Jerí Oré como presidente. La noche del jueves 9 de octubre, e0l Congreso declaró la vacancia presidencial de Dina Boluarte Zegarra por la causal de permanente incapacidad moral, lo que habilitó la juramentación del entonces titular del Legislativo en las primeras horas de este viernes.

La reunión cuenta con la presencia de los comandantes generales de las principales ramas de las Fuerzas Armadas y de la cúpula de la PNP. El nuevo mandatario busca definir medidas conjuntas y urgentes contra la inseguridad ciudadana, una demanda social que ha escalado en los últimos meses.

Inseguridad, principal desafío del gobierno

Durante su discurso al asumir el máximo cargo del país, José Jerí Oré identificó la inseguridad como el reto central de la gestión. En declaraciones ofrecidas a la prensa al inicio de la jornada, remarcó: “Pido calma y tranquilidad. Tenemos que trabajar justamente para combatir la delincuencia, que es la prioridad número uno en este momento y es el sentir ciudadano”.

La criminalidad se posiciona como una de las mayores preocupaciones a nivel nacional, con olas de atentados, crímenes y episodios de corrupción durante la etapa anterior. Esta coyuntura ha generado presión sobre las instituciones para adoptar estrategias más robustas y coordinadas.

Contexto político y antecedentes recientes

La llegada de Jerí Oré a la presidencia ocurre en medio de una crisis institucional. El Congreso aprobó la vacancia tras una sesión de alto voltaje político, donde la permanente incapacidad moral de la ahora exmandataria se sustentó en acusaciones y denuncias que empañaron la gestión saliente.

El nuevo jefe del Ejecutivo enfrenta cuestionamientos previos ligados a su vida política y personal. Figuran la reciente eliminación de parte de su historial digital y la resolución de una investigación fiscal por abuso sexual. La Fiscalía archivó el caso, y el propio Jerí Oré busca concentrarse en las tareas inmediatas referentes a la seguridad y la gobernabilidad.

Primeros pasos y expectativas ciudadanas

La convocatoria conjunta de Fuerzas Armadas y PNP inaugura la agenda presidencial y sintoniza con la exigencia de acciones concretas por parte de la población. El Ejecutivo apunta a coordinar labores de inteligencia, prevención y patrullaje, así como el diseño de nuevas estrategias de intervención en áreas críticas.

Amplios sectores sociales y autoridades regionales manifiestan expectativas sobre la capacidad del nuevo gobierno para responder al flagelo de la delincuencia y recuperar la confianza en las instituciones. La evolución del encuentro en Palacio de Gobierno marcaría la tónica de los primeros días de la administración Jerí Oré.

