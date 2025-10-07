Perú

Clima hoy en Piura: temperaturas para “la ciudad del eterno calor” este martes 7 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer cuál es el pronóstico del tiempo en Perú

Por Tomás Ezerskii

Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Piura este martes 7 de octubre:

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Piura es de 18% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 20% en el transcurso del día y del 67% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 34 grados y un mínimo de 15 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 13.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 46 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde existen más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Paraguay pide a la PNP

Transportistas ruegan por ayuda en

Gloria Actibio saldrá del mercado:

Operativo del INPE en Ancón

Fabio Gruber se compromete a
Dina Boluarte observa ley que

Cachaza confesó que no sentía

Fabio Gruber se compromete a

