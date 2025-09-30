Perú

Rafael López Aliaga sobre homilía del cardenal Carlos Castillo: “La Iglesia no puede meterse en política ni la política en la Iglesia”

El alcalde de Lima se refirió a las declaraciones del purpurado, quien exhortó a no basar el voto en la religión. “Siempre tiene que haber separación Iglesia-Estado”, dijo

Por Luis Paucar

El cardenal Carlos Castillo y
El cardenal Carlos Castillo y el alcalde Rafael López Aliaga coincidieron en la importancia de mantener una clara separación entre la Iglesia y la política

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció este lunes sobre las declaraciones del cardenal Carlos Castillo durante su más reciente homilía, en la que exhortó a la ciudadanía a no basar sus preferencias únicamente en la religión con miras a las elecciones generales de 2026.

En entrevista con la periodista Milagros Leiva, el burgomaestre expresó su respaldo a lo dicho por el purpurado, aunque precisó que “la Iglesia no puede meterse en política y la política tampoco puede meterse en la Iglesia, ya que debe haber una muralla china” entre ambas.

“Nunca he sido [favorito de Dios]. Yo estoy de acuerdo al cien por ciento con él. Siempre tiene que haber separación Iglesia-Estado. Ojo. Lo que él ha dicho es totalmente válido”, indicó.

Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, había dicho en su sermón que la Iglesia no apoya a ningún candidato en particular, mientras López Aliaga, quien lidera las encuestas, utilizaba referencias religiosas en un acto público realizado en San Juan de Lurigancho.

Fuente: TV Perú

“Estoy en política por amor a Dios y por amor a los hijos de Dios, eso no lo puede decir un tipo ateo, un tipo rojo que va por el odio, no le nace (...) Para nosotros primero está Dios, la vida, la familia, libertad y el emprendimiento”, manifestó el alcalde.

En su homilía, Castillo subrayó que en los próximos comicios la Iglesia no debe irradiar su posición doctrinal. “No podemos tener una preferencia nosotros a ningún candidato, por más que sea católico, apostólico y romano. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar y la demostración de si esas personas son honestas para poderlo hacer”, expresó.

Asimismo, recordó que la función eclesial consiste en señalar valores y principios, dejando la decisión final a la conciencia y responsabilidad de cada ciudadano. “De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Todos, si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean”, afirmó.

Insistió en la importancia de evitar decisiones apresuradas y reiteró que la Iglesia no proporcionará nombres ni respaldará candidaturas.

“Rechacen eso de que por ser católico, entonces este debe ser. No. Si es buena persona, si es inteligente, si tiene un buen programa y si ha demostrado que así lo puede hacer, vale la pena, correcto. Fórmense la idea de ustedes. Su conciencia es la que vale. Y por eso somos un país libre”, sostuvo.

Castillo afirmó que la Iglesia
Castillo afirmó que la Iglesia no apoya a ningún candidato, por más que sea católico, y pidió a los ciudadanos basar su voto en la honestidad

Finalmente, pidió evitar instrumentalizar lo religioso en la contienda electoral: “Les pido eso mucho porque ya se están sintiendo las cosas de que todos recurren a Dios. A Dios déjenlo tranquilo, que es de todos, no es de ninguno en particular. Y, por lo tanto, Dios no tiene partido. Dios tiene amor por toda la humanidad y el bien común, inclusive por los ricos”, concluyó.

Encuesta

El alcalde limeño no logró la Presidencia en los comicios de 2021, tras una campaña marcada por mensajes de odio, teorías conspirativas y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta con el 11.75 % de los votos válidos.

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, actualmente lidera las preferencias electorales con un 10 % de intención de voto por delante de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

