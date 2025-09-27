Bienestar al aire libre: los parques como aliados emocionales

Loma Amarilla, un refugio ecológico en medio de la ciudad que alberga más de 30 especies de aves y 25 tipos de árboles. Foto: Eramusu

Lima es una ciudad que no se toma pausas. El ruido de los bocinazos, el tráfico interminable y la inseguridad que nos acompaña día a día parecen recordarnos que aquí todo se vive con prisa y con tensión. En medio de ese ritmo acelerado, el descanso se vuelve un lujo y el silencio, una rareza.

Es en ese contexto donde los parques y áreas verdes cobran un valor que muchas veces no reconocemos. No son solo adornos urbanos ni simples espacios recreativos: son refugios emocionales en medio del caos. Caminar bajo la sombra de un árbol, sentarse en un jardín o simplemente escuchar el canto de los pájaros es un recordatorio de que la vida también necesita pausas para respirar.

La Organización Panamericana de la Salud advierte que la actividad física regular reduce riesgos de enfermedades como hipertensión, diabetes y depresión. Para que eso ocurra, las ciudades necesitan entornos seguros y accesibles que inviten a caminar, jugar o moverse. Bajo esa mirada, los parques no son un lujo decorativo: forman parte de la infraestructura de salud que toda urbe debería garantizar.

En esa misma línea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada ciudad disponga de al menos 9 m² de áreas verdes por habitante. Lima, sin embargo, apenas alcanza un promedio cercano a los 3 m². Esta brecha no es solo una estadística: significa menos oportunidades para que millones de personas encuentren un lugar donde ejercitarse, convivir y sentirse parte de la vida comunitaria.

Cuando un niño crece sin acceso a un parque seguro, cuando un adulto mayor no encuentra un espacio cercano para caminar, o cuando una familia no puede disfrutar de un área verde en su propio barrio, la ciudad está fallando en ofrecer bienestar básico. Cerrar esa brecha no debería verse únicamente como un reto de infraestructura, sino como una apuesta por la salud física y emocional de toda la población.

Porque los parques no se limitan a brindar beneficios individuales. Son también lugares de encuentro, donde niños, familias, adultos mayores y jóvenes pueden compartir sin barreras. Allí se construye confianza social, se fortalecen vínculos comunitarios y se recupera, aunque sea por instantes, la sensación de pertenencia a un espacio común. En tiempos en los que la inseguridad nos empuja a rejas y muros, los parques nos recuerdan que todavía es posible convivir.

Proteger y ampliar las áreas verdes no debería entenderse como un lujo estético, sino como una inversión en salud pública y en cohesión social. Porque en una ciudad que no se detiene, los parques son los pocos lugares donde podemos detenernos, respirar y recordar que el bienestar colectivo empieza también con algo tan simple y tan vital como un árbol.