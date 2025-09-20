Perú

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

La expareja de Jefferson Farfán sorprendió con duras palabras hacia Olenka Mejía tras su demanda por difamación.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Jefferson Farfán, Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a exfutbolista

Delany López volvió a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre la nueva demanda que enfrenta Jefferson Farfán. Olenka Mejía, expareja del exfutbolista, decidió iniciar acciones legales en su contra por el presunto delito de difamación.

La noticia, difundida en el programa 'Ponte en la cola’ y confirmada después por 'Magaly TV: La Firme’, generó gran repercusión en el espectáculo local.

Frente a este escenario, Delany no dudó en opinar sobre el tema y lanzó un comentario que muchos interpretaron como un inesperado respaldo a su expareja sentimental.

“No estoy de acuerdo, en general, que se pongan a hacer perder tiempo al Juzgado, cuando hay casos más importantes”, declaró la modelo para las cámaras de Latina.
Jefferson Farfán, Delany López arremete
Jefferson Farfán, Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a exfutbolista. IG

¿Delany defiende a Jefferson Farfán?

Durante la misma entrevista, la joven sorprendió al lanzar duras críticas hacia Olenka Mejía, quien en varias ocasiones ha mantenido disputas legales con la ‘Foquita’. Delany dejó entrever que la modelo busca constantemente enfrentarse en tribunales, cuestionando así la verdadera finalidad de sus demandas.

“Ella se la ha pasado demandando, no sé cuántos años, la verdad, por eso dije: ‘Seguro el abogado le sale gratis’. Porque yo, particularmente, pagar abogados es carísimo y agotador”, señaló.

Con estas palabras, la rubia dejó claro que no comparte la actitud de Mejía y que considera innecesarias sus constantes apariciones en instancias judiciales.

Lejos de querer profundizar en temas judiciales, Delany López remarcó que no tiene interés en involucrarse en casos legales relacionados con su expareja.

“Sabemos cómo es la justicia aquí. Esos temas legales, la verdad que no los entiendo, no quiero tampoco saber nada que tenga que ver con ellos”, expresó de manera tajante.

Estas declaraciones, sin embargo, no pasaron desapercibidas. Algunos seguidores interpretaron que, pese a sus diferencias con Jefferson Farfán en el pasado, Delany estaría asumiendo una posición más neutral, evitando sumarse a las acusaciones de Olenka Mejía.

Delany López cuenta detalles de
Delany López cuenta detalles de su romance con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de IG)

Olenka Mejía no da tregua

Mientras tanto, Olenka Mejía continúa firme en su decisión de llevar a Jefferson Farfán a los tribunales. El pasado 18 de septiembre, el conductor Ricardo Rondón reveló que la modelo había interpuesto una demanda por difamación contra la ‘Foquita’. La noticia sorprendió, pues no es la primera vez que ambos se enfrentan legalmente.

“Le ganó el juicio, es la única persona que le ha ganado a Farfán directamente un juicio. Ella ha cambiado de abogado y ha decidido demandarlo por difamación”, detalló Rondón, resaltando la determinación de Mejía en este nuevo proceso.

En declaraciones para Ponte en la cola, Olenka explicó que acudió a la Fiscalía tras ser citada, cumpliendo con los protocolos legales. Además, mostró seguridad en que Jefferson Farfán también tendrá que responder a la citación correspondiente.

“Es una denuncia que ustedes ya saben, todo tiene que aclararse. (¿Crees que Jefferson venga a rendir su manifestación?) La Fiscal lo ha citado, esperemos, ¿no? Es lo que corresponde. Voy a llegar a las últimas instancias”, afirmó.

Con estas palabras, la modelo dejó claro que no piensa retroceder y que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias, aunque ello implique un nuevo capítulo en su historial de demandas contra el exfutbolista.

Olenka Mejía afirma que Piero
Olenka Mejía afirma que Piero Quispe negó a Cielo Berrios y a su hija. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Delany, Jefferson y Olenka: un triángulo mediático

Las declaraciones de Delany López reavivan la atención mediática en torno al vínculo que mantiene, de manera indirecta, con Jefferson Farfán. Si bien ha reiterado que no busca involucrarse más en temas del pasado, su opinión sobre Olenka Mejía ha generado titulares y debate en redes sociales.

Por otro lado, Olenka Mejía continúa con su línea de acciones legales contra la ‘Foquita’, sumando un nuevo enfrentamiento judicial que promete acaparar la atención de los programas de espectáculos.

Jefferson Farfán, en tanto, se mantiene en silencio frente a esta nueva denuncia. Su ausencia de declaraciones solo aumenta la expectativa sobre cómo responderá legalmente en las próximas semanas.

¿Quién es Olenka Mejía y
¿Quién es Olenka Mejía y cómo conoció a Jefferson Farfán? (Foto: Instagram)

