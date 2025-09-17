Perú

Día Mundial de la Seguridad del Paciente: historia, relevancia y el desafío de mejorar la atención médica este 17 de septiembre

Esta fecha busca concienciar a gobiernos, profesionales y personas atendidas en salud sobre la importancia de disminuir los riesgos y los daños derivados de la atención médica

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La conmemoración del 17 de
La conmemoración del 17 de septiembre busca sensibilizar sobre la importancia de reducir los daños evitables en la atención sanitaria, promoviendo la transparencia, la educación continua y la participación activa de pacientes y profesionales (Freepik)

Cada año se promueven iniciativas, campañas de sensibilización y acciones globales orientadas a reforzar la seguridad en hospitales y servicios de salud. El lema adoptado este 2025, “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”, destaca la importancia de identificar y tratar a tiempo para reducir complicaciones prevenibles en los recién nacidos.

Décadas previas al establecimiento oficial de esta jornada, la seguridad del paciente era un asunto de expertos, pero desde 2019 la efeméride amplía el debate a toda la sociedad y desafía los sistemas sanitarios a transparentar resultados, reforzar la higiene, involucrar a las familias y fomentar políticas de reporte de errores sin represalias.

Seguridad del paciente: una prioridad desde la OMS

Errores en resultados, fallas de
Errores en resultados, fallas de medicación y falta de higiene hospitalaria son riesgos persistentes que este 17 de septiembre la OMS busca reducir con diagnósticos certeros y prevención temprana. (Freepik)

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se institucionalizó en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2019. La iniciativa respaldada por los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se fijó en el calendario internacional para recordarse cada 17 de septiembre. El propósito de la fecha es visibilizar la dimensión del daño evitable durante la atención sanitaria y exigir a los estados la adopción de políticas públicas, legislación y acciones concretas para elevar los estándares de seguridad clínica.

El concepto de “seguridad del paciente” se refiere a las acciones y estrategias desarrolladas para evitar errores, eventos adversos y complicaciones resultantes de la atención en hospitales, consultorios y centros de salud. Según datos de la OMS, aproximadamente 143 millones de personas sufren daños por prácticas inseguras cada año, con un estimado de 2,6 millones de muertes atribuibles a errores en la atención médica, especialmente en entornos de bajos ingresos.

El organismo sanitario internacional explicó: “Nuestro objetivo es promover un cambio global para que la seguridad sea un valor fundamental en todos los sistemas de salud. Debemos fomentar la educación continua, mejorar la vigilancia de incidentes y empoderar tanto a profesionales como a pacientes”.

Diagnóstico, atención primaria y prevención

Las campañas globales promueven la
Las campañas globales promueven la participación de usuarios y cuidadores, alentándolos a preguntar, informarse y dialogar con el personal para garantizar una atención libre de riesgos. (Freepik)

La edición de 2025 enfatiza los desafíos en el proceso diagnóstico como fuente principal de problemas evitables. Con el lema “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”, la OMS señala que los diagnósticos tardíos, erróneos o fragmentados constituyen una causa frecuente de lesiones y muertes prevenibles.

Gremios científicos y asociaciones de pacientes acompañan estas campañas, exigiendo transparencia, aprendizaje activo a partir de los errores y participación informada de quienes acceden a la atención en temas clave como resultados de laboratorio, medicación segura y vigilancia de infecciones hospitalarias.

En la práctica, los errores diagnósticos pueden derivar en la administración de tratamientos incorrectos o demoras críticas. Alrededor del 10% de las personas hospitalizadas adquieren infecciones durante su estadía, lo cual podría agravarse ante la falta de protocolos efectivos de higiene. Hasta el 80% de los daños causados en la atención primaria tiene carácter prevenible, según reportes oficializados.

En paralelo, la seguridad del paciente se ha incorporado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, bajo la consigna de “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en cada etapa vital”, lo que obliga a los estados a extender la cobertura de salud esencial y garantizar el suministro de medicinas y vacunas.

Campañas, acciones y movilización internacional

La fecha, instaurada en 2019,
La fecha, instaurada en 2019, exige a los sistemas de salud implementar políticas y acciones concretas para disminuir los riesgos y mejorar la calidad de la atención médica en todo el mundo (Freepik)

Desde 2019, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente despliega campañas anuales en torno a diversas dimensiones de la atención médica. Los lemas anteriores han abordado la importancia de la medicación responsable (2022), la protección del personal sanitario (2020), la seguridad materno-neonatal (2021) y la participación de pacientes y familias en su proceso de atención (2023).

Como parte de la conmemoración, hospitales, centros de salud y entidades gubernamentales alrededor del mundo organizan actos simbólicos y talleres educativos para reforzar el aprendizaje y la cultura de prevención. Monumentos emblemáticos de diversas ciudades se iluminan de color naranja, símbolo global de la campaña, mientras organismos multilaterales reparten materiales informativos en redes sociales y medios.

Las guías producidas para la efeméride suelen recomendar implicación activa por parte de personas atendidas y cuidadores: solicitar información sobre procedimientos, expresar dudas y mantener un diálogo transparente con el personal. Por su parte, los equipos de salud son animados a involucrar y escuchar a quienes acceden al sistema, fortalecer el reporte de incidentes y difundir buenas prácticas basadas en la evidencia científica.

“El sector público debe priorizar inversiones que aseguren espacios libres de riesgo y consolidar la confianza en la atención ofrecida”, señalan los documentos oficiales, subrayando que la mejora de la seguridad es una función estratégica y transversal en cualquier política sanitaria.

Con cada nueva edición del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la OMS insiste en que este compromiso se comparte entre estados, trabajadores de la salud, familias y usuarios: “Solo mediante la colaboración, la conciencia pública y la voluntad de corregir se reducirán los daños que aún hoy sufren millones de personas cada año”.

Temas Relacionados

Día Mundial de la Seguridad del Pacientepacienteperu–noticias

Más Noticias

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Alianza Lima confirma su lista

Machu Picchu, convertido en “pueblo fantasma”: bloqueos y disputas políticas vacían el principal destino turístico del Perú

Las calles vacías, los restaurantes sin clientes y el silencio en Machu Picchu Pueblo reflejan lo que el empresario Juan Stoessel describió como “deplorable”

Machu Picchu, convertido en “pueblo

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

El ‘Kaiser’ habló de la complicada actualidad del balompié nacional y del siguiente técnico de la ‘bicolor’, explicando si Néstor Gorosito podría ser opción

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica

El papa León XIV declara su amor por Perú: “Es parte de quién soy, la mitad de mi vida ministerial la pasé allí”

Durante su primera entrevista como pontífice, León XIV expresó su profundo afecto por el Perú, país donde se nacionalizó y vivió gran parte de su ministerio. Su cumpleaños fue celebrado en la Plaza de San Pedro con una destacada presencia de fieles peruanos

El papa León XIV declara

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: levantan paro y bloqueo de vía férrea hasta mañana 17 de septiembre

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

Crisis en Machu Picchu EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Un discurso terrorífico”: Rafael López

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

ENTRETENIMIENTO

Erick Delgado acusa a Paco

Erick Delgado acusa a Paco Bazán de hacerse el ‘pobrecito’ y provoca un choque verbal en ‘Ni loco ni santo’

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

DEPORTES

Alianza Lima confirma su lista

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo