Dina Boluarte saluda al papa León XIV por su cumpleaños y le reitera invitación al Perú

Dina Boluarte invitó al papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia del Perú)

La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió una carta oficial al papa León XIV para saludarlo por su cumpleaños número 70 y reiterarle la invitación para visitar el Perú. En la misiva, la mandataria destacó el vínculo del país con la fe católica y expresó su esperanza de recibir pronto al pontífice en suelo peruano.

Al mismo tiempo, en un acto público en Lambayeque realizado el sábado 13 de septiembre, Boluarte sorprendió a los asistentes al cantar “Happy Birthday” al sumo pontífice, en medio de un contexto marcado por marchas en Lima y otras regiones contra el retiro de los fondos de pensiones (AFP), que dejaron heridos y enfrentamientos con la Policía Nacional.

La carta oficial

En el documento remitido hoy, Boluarte expresó: “Tengo a honra dirigirme a Vuestra Santidad para hacerle llegar, en nombre del Gobierno y del pueblo peruano, así como en el mío propio, el más afectuoso y sincero saludo con motivo del septuagésimo aniversario de su nacimiento, acompañado de los mejores votos por su salud y bienestar”.

Feligreses de Chiclayo despliegan una enorme banderola en la Plaza de San Pedro con el mensaje 'Feliz cumpleaños, Papa León. (Captura)

La mandataria señaló que el Perú “se une espiritualmente a la Iglesia Católica para celebrar, junto a Vuestra Santidad, el don de su vocación al servicio de la humanidad”. Además, aseguró que la nación lo considera como un verdadero padre y lo reconoce “con orgullo como uno de los suyos”.

Finalmente, reiteró la invitación al Perú: “Con sentimientos de especial consideración y respeto, me es grato reiterar a Vuestra Santidad los testimonios de mi más alta estima, así como expresarle la sincera esperanza de poder recibirlo pronto en nuestro querido Perú”.

Canto en Lambayeque

En paralelo, durante un acto oficial en Lambayeque, la presidenta Boluarte tomó el micrófono para saludar al pontífice y convocó a los asistentes a ponerse de pie para entonar el tradicional “Happy Birthday” en su honor, acompañados por un grupo musical.

Dina Boluarte envía saludo al papa León XIV por su cumpleaños número 70. (Foto: @Vatican Media)

“Mi más sincero y afectuoso saludo a nuestro querido papa León XIV, quien mañana domingo estará de cumpleaños. Si me permiten, nos ponemos de pie para cantarle desde acá su ‘Happy Birthday to you’ a nuestro papa a la voz de 3. (...) Sé que el cielo nos ha regalado un papa peruano y quiero decirle: te esperamos, ojalá sea pronto”, dijo Boluarte durante la ceremonia.

Desde Lambayeque, la presidenta cantó Happy Birthday al Papa León. (Composición Infobae)

Cumpleaños del pontífice

El papa León XIV, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, cumplió 70 años este domingo. Se trata de su primer cumpleaños como máximo representante de la Iglesia Católica, aunque tradicionalmente se celebra con mayor énfasis el onomástico.

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Tras el rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, miles de fieles acudieron para saludarlo. Entre ellos destacó una nutrida representación de la comunidad peruana en Roma, dado que León XIV también posee la nacionalidad peruana por sus muchos años de misión y labor como obispo en el país.

Mientras se realizaba el homenaje al papa en Lambayeque, en Lima y varias regiones del país miles de personas protestaban contra el retiro de las AFP. En las manifestaciones se registraron heridos y enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de la Policía Nacional del Perú.