Perú

Dina Boluarte saluda al papa León XIV por su cumpleaños y le reitera invitación al Perú

La mandataria envió una carta al pontífice por sus 70 años y lo homenajeó en Lambayeque cantando “Happy Birthday”, mientras en Lima y regiones se desarrollaban protestas contra el retiro de las AFP

Por Olenka Pizarro

Guardar
Dina Boluarte invitó al papa
Dina Boluarte invitó al papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia del Perú)

La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió una carta oficial al papa León XIV para saludarlo por su cumpleaños número 70 y reiterarle la invitación para visitar el Perú. En la misiva, la mandataria destacó el vínculo del país con la fe católica y expresó su esperanza de recibir pronto al pontífice en suelo peruano.

Al mismo tiempo, en un acto público en Lambayeque realizado el sábado 13 de septiembre, Boluarte sorprendió a los asistentes al cantar “Happy Birthday” al sumo pontífice, en medio de un contexto marcado por marchas en Lima y otras regiones contra el retiro de los fondos de pensiones (AFP), que dejaron heridos y enfrentamientos con la Policía Nacional.

La carta oficial

En el documento remitido hoy, Boluarte expresó: “Tengo a honra dirigirme a Vuestra Santidad para hacerle llegar, en nombre del Gobierno y del pueblo peruano, así como en el mío propio, el más afectuoso y sincero saludo con motivo del septuagésimo aniversario de su nacimiento, acompañado de los mejores votos por su salud y bienestar”.

Feligreses de Chiclayo despliegan una
Feligreses de Chiclayo despliegan una enorme banderola en la Plaza de San Pedro con el mensaje 'Feliz cumpleaños, Papa León. (Captura)

La mandataria señaló que el Perú “se une espiritualmente a la Iglesia Católica para celebrar, junto a Vuestra Santidad, el don de su vocación al servicio de la humanidad”. Además, aseguró que la nación lo considera como un verdadero padre y lo reconoce “con orgullo como uno de los suyos”.

Finalmente, reiteró la invitación al Perú: “Con sentimientos de especial consideración y respeto, me es grato reiterar a Vuestra Santidad los testimonios de mi más alta estima, así como expresarle la sincera esperanza de poder recibirlo pronto en nuestro querido Perú”.

Canto en Lambayeque

En paralelo, durante un acto oficial en Lambayeque, la presidenta Boluarte tomó el micrófono para saludar al pontífice y convocó a los asistentes a ponerse de pie para entonar el tradicional “Happy Birthday” en su honor, acompañados por un grupo musical.

Dina Boluarte envía saludo al
Dina Boluarte envía saludo al papa León XIV por su cumpleaños número 70. (Foto: @Vatican Media)

“Mi más sincero y afectuoso saludo a nuestro querido papa León XIV, quien mañana domingo estará de cumpleaños. Si me permiten, nos ponemos de pie para cantarle desde acá su ‘Happy Birthday to you’ a nuestro papa a la voz de 3. (...) Sé que el cielo nos ha regalado un papa peruano y quiero decirle: te esperamos, ojalá sea pronto”, dijo Boluarte durante la ceremonia.

Desde Lambayeque, la presidenta cantó
Desde Lambayeque, la presidenta cantó Happy Birthday al Papa León. (Composición Infobae)

Cumpleaños del pontífice

El papa León XIV, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, cumplió 70 años este domingo. Se trata de su primer cumpleaños como máximo representante de la Iglesia Católica, aunque tradicionalmente se celebra con mayor énfasis el onomástico.

El papa León XIV dirige
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Tras el rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, miles de fieles acudieron para saludarlo. Entre ellos destacó una nutrida representación de la comunidad peruana en Roma, dado que León XIV también posee la nacionalidad peruana por sus muchos años de misión y labor como obispo en el país.

Mientras se realizaba el homenaje al papa en Lambayeque, en Lima y varias regiones del país miles de personas protestaban contra el retiro de las AFP. En las manifestaciones se registraron heridos y enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de la Policía Nacional del Perú.

Temas Relacionados

Dina BoluartePapa León XIVperu-noticias

Más Noticias

Se reanuda el servicio de tren hacia Machu Picchu tras rehabilitación de la vía férrea

Personal técnico restablece el servicio férreo en la ruta hacia la ciudadela inca, después de varias horas de interrupción ocasionadas por manifestaciones y el bloqueo de la vía en el sector de Ccorihuayrachina

Se reanuda el servicio de

Universitario vs Alianza Lima HOY: hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente en el duelo más llamativo de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Se definirá al puntero de la competición. Entérate los detalles del crucial duelo

Universitario vs Alianza Lima HOY:

Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’, con cinco bajas, visitará al ‘rojinegro’ en la altura arequipeña con el objetivo de defender el liderato. Conoce las señales disponibles para el partidazo

Dónde ver Universitario vs Melgar

Comas: Combi pirata atropella a anciano en avenida Túpac Amaru y vecinos exigen semáforos en la zona

El accidente, registrado en la avenida Túpac Amaru, reaviva el debate sobre la inseguridad vial y la falta de control del transporte informal en Lima Norte

Comas: Combi pirata atropella a

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’ realiza una visita complicada al estadio Monumental de la UNSA para medirse contra un ‘rojinegro’ liderado por Juan Reynoso. Revisa los horarios del atractivo choque

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso mochasueldos: inicia proceso de

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

ENTRETENIMIENTO

Andrea San Martín anuncia su

Andrea San Martín anuncia su retiro de las redes sociales tras constantes amenazas: “Por la seguridad de mi familia”

Magaly Medina señala que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen viviendo juntos: “Tampoco nos mientas así”

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

El Edu, Mario Colomina y María Pía Copello, los creadores de contenido que realizaron divertidas campañas por el pan con chicharrón

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima HOY:

Universitario vs Alianza Lima HOY: hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025