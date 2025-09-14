Perú

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Por Omar López

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este lunes, 15 de septiembre es:

Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 34ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 23ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario 2-1 EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentan en Campo Mar por el liderato del Torneo Clausura. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Universitario 2-1

Gustavo Gorriti anuncia acciones legales contra Rafael López Aliaga: “No se trata solamente de la exhortación a un posible asesinato”

El director de IDL-Reporteros denunció un ensañamiento y patrón de hostigamiento originado en las investigaciones periodísticas sobre redes de corrupción

Gustavo Gorriti anuncia acciones legales

Fernando Gaibor pasa la página tras la derrota 4-3 de Alianza Lima ante Garcilaso: “No hay tiempo para lamentos“

El volante ecuatoriano envió un mensaje a sus compañeros y a los seguidores ‘blanquiazules‘ de cara al primer juego ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Fernando Gaibor pasa la página

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Un nuevo video íntimo de Beéle e Isabela Ladera estalló en redes y encendió la televisión peruana. Ricardo Rondón y Micheille Soifer anunciaron en vivo la filtración, que circula fragmentada y promete más entregas

Filtran nuevo video íntimo de

Golazo de Adriana Lúcar con sensacional definición en Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025

La experimentada delantera devolvió la ventaja a las ‘blanquiazules’ en el clásico en Campo Mar con un exquisito derechazo dentro del área

Golazo de Adriana Lúcar con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado confirma que se

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

ENTRETENIMIENTO

Filtran nuevo video íntimo de

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error: “Tómenlo como un adelanto para otro show”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario 2-1

Alianza Lima vs Universitario 2-1 EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

Fernando Gaibor pasa la página tras la derrota 4-3 de Alianza Lima ante Garcilaso: “No hay tiempo para lamentos“

Golazo de Adriana Lúcar con sensacional definición en Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025

Golazo de Jhonny Vidales tras eludir a Sebastián Britos en Universitario vs Melgar por Liga 1 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025