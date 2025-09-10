Perú

Universidad de España lanza becas para impulsar carreras profesionales en el ámbito sanitario del Perú

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ofrece 10 becas “Bienestar” con descuentos del 60% para profesionales del sector salud en Perú, que deseen cursar maestrías oficiales en modalidad online

Manuel Rojas Berríos

19/08/2025 Perú.- UNIR lanza las becas 'Bienestar' para impulsar las carreras profesionales de empleados en el ámbito sanitario del Perú.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha anunciado el lanzamiento de las becas “Bienestar”, un programa dirigido a profesionales del ámbito sanitario en Perú que buscan ampliar sus competencias mediante estudios de posgrado.

La iniciativa contempla 10 becas parciales del 60% de descuento para cursar maestrías oficiales en el área de Ciencias de la Salud, todas reconocidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Los interesados podrán postular hasta el 13 de octubre de 2025 a través de la web oficial de la universidad.

“Queremos apoyar la capacitación de los profesionales de la salud en Perú, ofreciéndoles herramientas académicas que potencien su desarrollo y les permitan afrontar los retos del sistema sanitario actual”, informó UNIR en la convocatoria.

Entre las 23 titulaciones disponibles figuran programas vinculados a psicología, salud pública, gestión hospitalaria, investigación y terapias clínicas, todos en modalidad 100% online. Esta flexibilidad permite que los estudiantes compaginen sus responsabilidades laborales con la formación universitaria.

Requisitos y proceso de postulación

Las Becas Bienestar están dirigidas exclusivamente a profesionales sanitarios en activo, con énfasis en el área de la psicología. Los postulantes deben cumplir ciertos requisitos:

  • Contar con nacionalidad o residencia legal permanente en Perú.
  • Haber finalizado el proceso de admisión en una maestría de UNIR.
  • No haber recibido previamente becas del grupo Proeduca, al que pertenece la universidad.
  • Demostrar la capacidad de cubrir los costos no subvencionados por la beca.
  • Presentar la solicitud antes del cierre de convocatoria.

El procedimiento inicia con la solicitud de información sobre la maestría elegida. Un asesor académico guía al postulante en el proceso de matriculación y en la recopilación de documentos. Tras ser admitido, el interesado presenta la postulación a la beca.

Los beneficiarios cursarán programas con calidad europea, diseñados para actualizar el perfil profesional de los estudiantes y responder a las demandas del mercado laboral, señaló la institución.

La resolución final será comunicada por UNIR una vez concluido el proceso de evaluación de candidatos. Los seleccionados recibirán una carta oficial con las condiciones de la beca, que deberán aceptar para iniciar sus estudios.

Una apuesta por la excelencia educativa

Con más de 16 años de trayectoria, UNIR se ha consolidado como la universidad online número uno en español, según el ranking Times Higher Education (THE). Su propuesta educativa destaca por la perspectiva internacional, gracias a la diversidad de estudiantes y docentes, así como a la colaboración científica con instituciones de prestigio.

Además de las becas “Bienestar”, la universidad mantiene convenios con organismos nacionales e internacionales, ampliando las posibilidades de acceso a la educación superior en línea.

“Estas becas son una oportunidad para que los profesionales peruanos den un paso adelante en su carrera, accediendo a formación especializada y reconocida en Europa”, puntualizó UNIR en el comunicado.

Con esta convocatoria, la universidad busca impulsar la excelencia académica y contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario peruano mediante la preparación de especialistas capaces de enfrentar los desafíos de la salud pública y privada.

Títulos disponibles para las becas Bienestar

Estos son los títulos que puedes estudiar con esta beca Bienestar:

  • Maestría en Gerontología y Atención Centrada en la Persona y las Relaciones

  • Maestría en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes

  • Maestría en Psicología Forense

  • Maestría en Psicoterapia: Terapias de Tercera Generación

  • Maestría en Trastornos de la Conducta Alimentaria

  • Maestría en Intervención Psicológica en el Ámbito Educativo

  • Maestría en Investigación en Psicología

  • Maestría en Psicología del Deporte

  • Maestría en Oncología y Hematología Pediátrica

  • Maestría en Bioética

  • Maestría en Bioinformática

  • Maestría en Cuidados Paliativos Pediátricos

  • Maestría en Cuidados Paliativos

  • Maestría en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería

  • Maestría en Dirección y Gestión Sanitaria

  • Maestría en Epidemiología y Salud Poblacional

  • Maestría en Estrategias Nutricionales en la Práctica Deportiva 

  • Maestría en Nutrición y Epidemiología Nutricional

  • Maestría en Genómica Humana de Precisión

  • Maestría en Calidad y Seguridad del Paciente

  • Maestría en Gestión y Planificación de la Tecnología Sanitaria

  • Maestría en Investigación en Salud

  • Maestría en Neuropsicología Clínica

