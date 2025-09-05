Tus ahorros ahora están protegidos por un menor monto: SBS actualiza Fondo de Seguro de Depósito

Hasta S/118 mil 300 podrás recuperar de tu dinero si la entidad financiera donde lo tienes quierab. - Crédito Andina

El Fondo de Seguro de Depósito se ha actualizado nuevamente, para el periodo de septiembre a noviembre de 2025. Este sirve para proteger los montos que guardan los clientes en los bancos y entidades financieras, en caso de que estas quiebren, por ejemplo.

Como se sabe, para el período junio– agosto 2025 el monto bajó a S/120 mil 500. Esta vez ha vuelto a bajar, y ahora cubrirá S/118 mil 300 para el periodo de septiembre a noviembre de 2025. Es decir, que cada usuario podrá tener asegurado su dinero hasta por este monto en todas las cuentas que tengan en un solo banco o entidad.

Es decir, si uno tiene un monto de S/118.300 en un banco y otro similar en otra entidad, ambos estarán cubiertos hasta ese monto. El monto es cubierto por usuario y por entidad.

El Fondo de Seguro de Depósito se actualizó para septiembre a noviembre. - Crédito Composición Infobae/Andina

Fondo de Seguro de Depósito

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, y el artículo 18 de la Ley General) ha dispuesto la actualización trimestral del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).

Este monto fue de S/120 mil 500 para el periodo anterior, de junio a agosto, y ahora para septiembre a noviembre será de S/118 mil 300, una caída mayor que la del monto anterior.

Así, este será el monto máximo de cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos, por el que el dinero de los clientes que guardan en el sistema financiero, como dinero en cuentas, ahorros, depósitos a plazo fijo, estará cubierto.

El Fondo Seguro de Depósitos cubre a las entidades del sistema financiero, pero no a las cooperativas, que ya tienen su propio seguro. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

Monto baja en S/1.700

Como se sabe, así se detallaron este monto en los últimos cambios desde este año:

FSD de diciembre 2024 a febrero 2025 era de S/121 mil 600

FSD de marzo a mayo 2025 era de S/121 mil (bajó en S/600)

FSD de junio a agosto 2025 era de S/120 mil (bajó en S/1.000)

FSD de septiembre a noviembre es de S/118 mil 300 (bajó S/1.700)

Así, esta es la mayor reducción al fondo este año, que ahora cubre un monto menor en S/1.700, con respecto al anterior. En lo que va del año, desde febrero, el monto total ya ha bajado en S/3.300, y la tendencia haría parecer a que podría seguir bajando más y en mayor cantidad. Sin embargo, esto no está asegurado.

En caso de quiebra de la entidad, tus ahorros están asegurados. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

Entidades cubiertas

A la fecha, hay un total de 40 entidades financieras que están protegidas con el Fondo de Seguro de Depósitos de S/118 mil 300 para cada usuario. Estas son las siguientes:

Los 17 bancos: BCP, BBVA, Scotibank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, Comparatmos, GNB, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China.

Las 7 financieras: Crediscotia, Confianza, Oh!, Efectiva, Credinka, Proempresa y Qapaq

Las 11 cajas municipales: Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita

Las 5 cajas rurales: Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, Del Centro e Incasur

Asimismo, si una nueva entidad financiera ingresara al país, esta no contará con esta cobertura de seguro, sino hasta que cumpla 24 meses de aporte al fondo.