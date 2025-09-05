Perú

Minsa apela fallo judicial sobre Serums: advierten que CMP genera crisis en programa y afectaría a “miles de profesionales”

El ministro César Vásquez rechazó la decisión judicial y calificó el fallo como una aberración, mientras que el vocero del programa, Yener López, alertó que las resoluciones de término de servicio podrían quedar sin efecto

Por Luis Paucar

Guardar
Minsa apela fallo judicial sobre Serums, anuncia ministro César Vásquez | Canal N

El Poder Judicial, en una decisión de primera instancia, anuló el Decreto Supremo N.° 013-2024-SA, que eliminaba la obligatoriedad del Examen Nacional de Medicina (ENAM) como requisito para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), reemplazándolo por una evaluación a cargo del Ministerio de Salud (Minsa).

El fallo judicial, celebrado por el Colegio Médico del Perú (CMP), dispone que la anulación tenga efecto retroactivo, como si dichas normas nunca hubieran existido, y deja sin efecto todos los actos sustentados en ellas antes de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Además, establece que el Estado deberá asumir los costos del proceso conforme al artículo 96° del Nuevo Código Procesal Constitucional.

El vocero del Serums y presidente de la Asociación Odonto Perú, Yener López, alertó este viernes los profesionales de la salud que participan en el programa, tanto en la modalidad remunerada como en la equivalente, sobre el riesgo de que sus resoluciones de término de servicio, refrendadas por el Minsa, puedan quedar sin efecto.

Indicó que, pese a esta decisión judicial, el CMP ha manifestado su intención de mantenerse firme en la segunda instancia ante la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objetivo de dejar sin efecto todas las disposiciones de la cartera sobre el Serums desde que asumió la evaluación de los postulantes.

El ministro César Vásquez rechazó
El ministro César Vásquez rechazó la decisión judicial, anunció apelación y aseguró que el proceso continuará con normalidad hasta el fallo en segunda instancia

“Estos intereses no parecen beneficiar a la población peruana, ni a los profesionales de la salud. Más bien, parecería que buscan favorecer a empresas privadas interesadas en mantener la exclusividad del cobro por el examen a los aspirantes, sin fiscalización de entidades públicas. Es más vergonzoso que una empresa privada reclame esa exclusividad, a que el decano nacional del CMP se escude en argumentos de calidad y meritocracia”, declaró López.

Agregó que, si prospera el fallo, los efectos no solo alcanzarían a los médicos, sino también a cirujanos dentistas, enfermeros, obstetras, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, nutricionistas, psicólogos, entre otros profesionales que integran el programa.

La eventual anulación de las resoluciones del Minsa podría extender la paralización del proceso Serums 2024-II hasta el 2025-II, afectando la continuidad del servicio en beneficio de miles de comunidades vulnerables, e impidiendo el acceso a plazas remuneradas y equivalentes. También generaría retrasos para quienes buscan iniciar una segunda especialidad o acceder a otros beneficios del programa.

“La decisión del CMP, lejos de ofrecer una solución técnica y consensuada, pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud peruano, afectando a los profesionales en formación y, sobre todo, a la población que necesita atención primaria en las zonas más alejadas”, finalizó.

Presidente de la Asociación Odonto
Presidente de la Asociación Odonto Perú, Yener López, y decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega López, en foto de archivo

Apelación

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, expresó su rechazo a la decisión judicial. “Estamos apelando. Si en segunda instancia se aplicara, tenemos el derecho de emitir otro decreto supremo y corregir la situación, porque estamos en defensa de los serumistas”, dijo en diálogo con la prensa.

Señaló que el proceso del Serums continuará con normalidad hasta que se emita el pronunciamiento en segunda instancia y calificó el fallo como una aberración. “Creo que el juez no se ha tomado ni siquiera el tiempo de leer el decreto supremo que ha eliminado, porque el argumento fundamental ha sido que dicho decreto no tenía análisis de impacto regulatorio”, afirmó, al tiempo que pidió calma a los postulantes al programa. “Vamos a buscar una salida”, añadió.

Temas Relacionados

MinsaSerumsColegio Médico del Perúperu-noticiasPoder JudicialCésar Vásquez

Más Noticias

Juan José Santiváñez fue denunciado por estafar con más de S/12 mil al padre de una policía, revela H13

Según un informe del semanario, el caso contra el actual ministro de Justicia data de 2014 y fue presentado ante la policía por el empresario huancaíno Juan Arrieta

Juan José Santiváñez fue denunciado

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

El último clásico tuvo más polémicas que fútbol y se abrió un proceso de investigación para ambos clubes. La Comisión Disciplinaria decidió castigar con varias jornadas a los implicados. Carlos Zambrano también recibió sanción

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol cambió de parecer luego de la caída de la ‘bicolor’ en Montevideo y la eliminación del Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

¿Perú se queda sin DT?

Pan con chicharrón gratis en el Castillo de Chancay por la fiebre del Mundial de Desayunos

El histórico recinto turístico ofrecerá 100 porciones gratuitas de este clásico peruano a los primeros visitantes que gestionen su cupón digital durante el fin de semana, en medio del furor por el certamen de Ibai Llanos

Pan con chicharrón gratis en

Congreso: Proponen agilizar proceso de adopción de niños y adolescentes en el Perú

La iniciativa legislativa fue propuesta por Edgar Reymundo, del Bloque Democrático Popular, y cuenta como coautor a Diego Bazán, de Renovación Popular

Congreso: Proponen agilizar proceso de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez fue denunciado

Juan José Santiváñez fue denunciado por estafar con más de S/12 mil al padre de una policía, revela H13

Congreso: Proponen agilizar proceso de adopción de niños y adolescentes en el Perú

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga exige nuevamente destituir al ministro César Sandoval por “incapaz” y operador de Acuña

Destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato a pedido de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Leyla Chihuán y la inesperada

Leyla Chihuán y la inesperada sorpresa de cumpleaños que le hizo su pareja

Alejandra Baigorria sufre accidente en plena charla en Talara y sorprende con su reacción

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

Milenka Nolasco niega responsabilidad por grabación en vivo en Cementerio Presbítero Maestro: “No tengo nada que ver”

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad

DEPORTES

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026