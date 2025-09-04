Perú

Feminicidio en Huancayo: madre de 11 hijos fue hallada muerta y con signos de violencia en una choza rural

Ermelinda Lázaro fue vista por última vez con su pareja de 81 años de edad. La Fiscalía ya inició diligencias y la Policía busca al sospechoso que se encuentra no habido

Analí Espinoza

Feminicidio en Huancayo: madre de 11 hijos fue asesinada y adulto mayor es sospechoso del crimen | Video: InfoRed

Un nuevo caso de presunto feminicidio conmociona a la región Junín. Ermelinda G. L. H. (55), madre de once hijos, fue hallada sin vida en el interior de una choza de madera y calamina en el sector Miluyo, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. La mujer había salido de su casa en Huayucachi la madrugada del domingo 31 de agosto con rumbo a la zona rural, y nunca más volvió.

“Se despidió de nosotros diciendo que volvería por la tarde. Pensamos que quizá fue a un santiago o se quedó pastando ovinos. Nunca imaginamos encontrarla muerta”, relató entre sollozos su hija María Poma a Correo. La víctima era padre y madre para sus hijos, entre los que tenía a cargo tres menores de edad.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el martes 2 de septiembre. Según contó la familia, Ermelinda presentaba graves heridas en la cabeza, aparentemente provocadas con una lampa, y un pasador atado al cuello.

La familia de la víctima no duda en señalar a Fortunato Soto Toralva, actual pareja de Ermelinda, como el principal sospechoso del crimen. Según denunciaron, el hombre de 81 años habría planeado el encuentro con el pretexto de contar ovejas en el campo. Sin embargo, en el lugar donde fue hallado el cuerpo no había animales, lo que refuerza la hipótesis de una trampa.

Fiscalía abre investigación por feminicidio

Un madre de familia en
Un madre de familia en Huancayo fue hallada sin vida y su pareja de 81 años es el principal sospechoso | Foto: PNP

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, a cargo del fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez, abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables. El Ministerio Público ordenó la necropsia de ley, además de pericias criminalísticas, toma de declaraciones a familiares, al propietario del terreno y testigos del entorno.

Los resultados forenses revelaron que Ermelinda Lázaro murió a causa de un traumatismo cráneo encefálico y una asfixia mecánica por estrangulamiento, confirmando que fue víctima de una agresión brutal.

Sospechoso está no habido

Fortunato Soto Toralva fue visto por última vez en el barrio Colpa, en Huayucachi, el lunes 1 de septiembre. Desde entonces, su paradero es desconocido. La Fiscalía ha solicitado a la Policía Nacional (PNP) intensificar las labores de búsqueda para su captura. Su condición actual es de no habido.

El caso ha generado profunda indignación en la comunidad de Chongos Bajo, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y mayor protección para las mujeres en zonas rurales. “No puede quedar impune. Mi mamá era una mujer buena, trabajadora, que no merecía este final”, lamentó su hija.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

