Cómo funciona Spotify Messages para enviar recomendaciones de forma segura y rápida

Spotify Messages estará disponible para usuarios Free y Premium de 16 años en adelante en mercados seleccionados.

Cada vez más usuarios de plataformas digitales buscan espacios para interactuar en torno a la música, los podcasts y los audiolibros. Escuchar un episodio inspirador, descubrir una nueva canción o iniciar un club de lectura son experiencias que muchas personas desean compartir con otros de manera más directa. En respuesta a esta tendencia, Spotify lanzó una nueva función llamada Messages, que permite conversar de forma privada dentro de la aplicación.

Una nueva forma de compartir contenido

Hasta ahora, quienes deseaban recomendar un tema musical o un programa de audio en Spotify solían recurrir a redes sociales externas o aplicaciones de mensajería. Con Spotify Messages, esto cambia, ya que el intercambio ocurre directamente dentro de la misma app.

La función permite enviar mensajes privados uno a uno, añadir reacciones con emojis, compartir recomendaciones musicales o de contenido en audio y mantener un historial de las conversaciones. Esto significa que no solo se facilita la interacción, sino que también se crea un registro accesible de canciones, episodios o audiolibros recomendados por amigos y familiares.

Ejemplos de uso cotidiano

La compañía destacó algunos escenarios en los que esta herramienta puede resultar especialmente útil. Por ejemplo, los usuarios pueden enviar un audiolibro a un club de lectura, compartir con un familiar un episodio de un podcast sobre bienestar o recomendar una canción recién descubierta a un amigo cercano.

La función de mensajería permite enviar recomendaciones a contactos con quienes se han creado listas colaborativas o planes familiares.

Además, el sistema sugiere contactos con los que ya se ha interactuado antes, como personas con quienes se han creado listas de reproducción colaborativas o aquellos que forman parte de un mismo plan familiar de Spotify. De esta manera, las recomendaciones no se pierden entre chats masivos, sino que se concentran en un espacio específico para quienes realmente valoran el contenido compartido.

Disponibilidad de Spotify Messages

La implementación de la herramienta comenzó esta semana y está dirigida tanto a usuarios Free como Premium. Solo podrán utilizarla las personas mayores de 16 años y, en principio, estará disponible en mercados selectos a nivel global mediante la aplicación móvil.

Spotify busca que esta experiencia se expanda progresivamente, evaluando el comportamiento de los usuarios y adaptando la función a diferentes regiones según la demanda y la retroalimentación recibida.

Cómo usar Spotify Messages

Activar o utilizar esta herramienta es sencillo. El usuario solo debe ingresar a su perfil, seleccionar el contenido que escucha —ya sea una canción, un podcast o un audiolibro— y tocar el ícono de compartir. Allí podrá elegir el contacto con quien desea conversar y enviar un mensaje junto con la recomendación.

Posteriormente, las interacciones pueden complementarse con emojis o texto, lo que agrega un toque personal a cada intercambio. La facilidad de uso es uno de los puntos clave en los que la plataforma insiste, pues busca que la experiencia sea lo más intuitiva posible.

Privacidad y seguridad en la comunicación

Un aspecto importante que ha resaltado Spotify es la seguridad de las conversaciones. La plataforma informó que los mensajes estarán protegidos con cifrado y que los usuarios podrán aceptar o rechazar solicitudes, bloquear contactos o reportar mensajes inadecuados.

Estas medidas buscan garantizar que el espacio sea seguro, especialmente para adolescentes y jóvenes adultos que utilizan la aplicación como su principal medio de consumo de música y podcasts. Con ello, la compañía refuerza su compromiso de proteger a sus usuarios frente a interacciones no deseadas.

Una apuesta por la interacción social

Aunque Spotify se ha consolidado principalmente como un servicio de streaming, su estrategia reciente apunta a fortalecer la interacción social. El lanzamiento de Spotify Messages puede entenderse como un paso para competir con otras plataformas que integran funciones sociales, como Apple Music o incluso TikTok, donde el descubrimiento musical también se produce de forma comunitaria.

De esta manera, Spotify busca retener a los usuarios dentro de su ecosistema, reduciendo la necesidad de migrar a otras aplicaciones para comentar o recomendar contenido.

Consejos para aprovechar la nueva función

Para quienes deseen sacar el máximo provecho de esta herramienta, expertos en tecnología recomiendan algunas prácticas simples:

Usar las conversaciones para organizar clubes de escucha o debates sobre podcasts.

Aprovechar la opción de emojis para personalizar las reacciones y hacer más ameno el intercambio.

Revisar el historial de mensajes como un espacio de recomendaciones acumuladas, útil cuando se busca nueva música o lecturas.

Configurar los ajustes de privacidad para asegurarse de interactuar únicamente con contactos de confianza.

Un paso más hacia la comunidad digital

El lanzamiento de Spotify Messages no solo se limita a una herramienta de mensajería; representa un paso hacia la construcción de una comunidad digital más unida alrededor del audio. En un contexto donde la música, los podcasts y los audiolibros forman parte del día a día de millones de personas, la posibilidad de compartir y comentar de manera privada fortalece los vínculos entre usuarios y amplía las formas de disfrutar el contenido.