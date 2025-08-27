Perú

Gobierno impulsa normas para mejorar el control de armas y combatir el crimen organizado en Perú

La mandataria destacó que el Ministerio del Interior y otras instituciones trabajarán coordinadamente para fortalecer la investigación, priorizar carpetas fiscales, mejorar la verificación migratoria y enfrentar la minería ilegal que afecta al país

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El Gobierno destinará presupuesto específico
El Gobierno destinará presupuesto específico para combatir la minería ilegal en todas sus modalidades con apoyo de los ministerios de Defensa e Interior. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra anunció una serie de disposiciones orientadas a reforzar la lucha contra la delincuencia y mejorar la investigación criminal en el país, tras la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Las medidas incluyen el impulso de normas en el ámbito del Ministerio del Interior, así como la coordinación con el Congreso, el Poder Judicial y otras entidades clave para optimizar la respuesta frente al crimen organizado.

Impulso normativo y fortalecimiento institucional

Boluarte informó que el Ministerio del Interior trabajará en iniciativas normativas y administrativas que buscan fortalecer tanto la investigación criminal como el control de armas, municiones y explosivos. Asimismo, adelantó que el Ejecutivo y el Legislativo evaluarán un cambio normativo que permita mejorar la ejecución de la declaratoria de estados de emergencia, herramienta que ha sido usada en varias regiones afectadas por la criminalidad, aunque con resultados dispares.

En paralelo, en la próxima sesión del Conasec, el Poder Judicial presentará un informe sobre el estado situacional de las unidades de flagrancia, espacios creados para acelerar los procesos judiciales contra delincuentes capturados en flagrante delito.

Coordinación con la Policía y el Ministerio Público

La mandataria también detalló que la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público la priorización de carpetas fiscales que permitan actuar de manera más rápida contra las bandas organizadas. El objetivo es identificar a los cabecillas de estas agrupaciones y proceder a su detención con base en pruebas suficientes.

La Municipalidad de Lima planteará
La Municipalidad de Lima planteará la construcción de penales con financiamiento privado para enfrentar el hacinamiento penitenciario en Perú. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones reforzará los procesos de verificación migratoria con la finalidad de obtener información más precisa sobre la situación de ciudadanos extranjeros en el país, un punto sensible en el debate público sobre seguridad.

Minería ilegal y seguridad territorial

En su intervención, Boluarte subrayó que el Ejecutivo priorizará el combate contra la minería ilegal, actividad que no solo genera pérdidas económicas al Estado, sino que también está vinculada a delitos como la trata de personas, el narcotráfico y la contaminación ambiental. Para esta tarea, anunció que se asignará un presupuesto específico, mientras los ministerios de Defensa e Interior continuarán con las operaciones de interdicción en todo el territorio nacional.

Infraestructura penitenciaria

Otro de los anuncios destacados fue que la Municipalidad Metropolitana de Lima propondrá la firma de un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la construcción de nuevos penales con financiamiento privado. Este proyecto responde a la urgente necesidad de aliviar el problema del hacinamiento carcelario, uno de los principales retos del sistema penitenciario peruano.

Llamado a la unidad frente a la delincuencia

Durante la inauguración de la sesión del Conasec, la presidenta Boluarte aseguró que el Gobierno no cesará en la tarea de construir un país en el que prime el derecho a vivir en paz. Reiteró que la delincuencia debe estar en los centros penitenciarios y no en las calles, y convocó a la unidad de todas las instituciones del Estado, dejando atrás las divisiones políticas.

En la segunda sesión ordinaria
En la segunda sesión ordinaria del Conasec participaron representantes del Congreso, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No hay margen para la pasividad, el pueblo nos exige trabajar unidos”, afirmó la mandataria, al remarcar que la seguridad ciudadana es una prioridad nacional.

Cumplimiento de acuerdos previos

Boluarte recordó que, de los 13 acuerdos adoptados en la primera sesión ordinaria del Conasec, siete ya se han cumplido. Entre ellos destacó la gestión que asegura presupuesto para implementar las unidades de flagrancia, así como la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional, medida destinada a reducir su brecha logística y a fortalecer la inteligencia policial.

Participación de autoridades

La sesión del Conasec contó con la presencia de altas autoridades del país, entre ellas los titulares de los poderes Legislativo y Judicial; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. También asistieron el ministro del Interior, Carlos Malaver; el secretario técnico del Conasec, Luis Zamudio; el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria; el superintendente nacional de Migraciones, Armando García; y el jefe del INPE, Emilio Paredes, entre otros funcionarios.

El desafío de la seguridad ciudadana en Perú

La inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los peruanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80 % de la población considera que vive en un entorno inseguro. En los últimos años, el país ha experimentado un incremento de delitos vinculados a extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas, lo que ha obligado al Gobierno a declarar estados de emergencia en diversas provincias.

Expertos señalan que, además de medidas represivas, es fundamental reforzar la prevención, a través de la mejora en la educación, la generación de empleo y el fortalecimiento de las comunidades locales. La cooperación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales y municipales resulta clave para garantizar que las iniciativas se traduzcan en resultados tangibles.

Temas Relacionados

investigación criminalseguridad ciudadanacontrol de armas y municionesperu-noticiasminería ilegal

Últimas Noticias

Perú fortalece el emprendimiento femenino con la nueva edición de Emprendedora Lab

En el país andino, las mujeres concentran más de la mitad de las microempresas y enfrentan retos vinculados al financiamiento, la formalidad y la tecnología, lo que ha motivado programas innovadores que buscan cerrar estas brechas

Perú fortalece el emprendimiento femenino

Kábala martes 26 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala martes 26 de agosto

Fusión Cono Sur: Perú y Argentina se encuentran a través de la gastronomía

Una cena especial en Lima mostró cómo la unión de ingredientes tradicionales de dos países vecinos puede transformarse en un lenguaje común, donde la innovación gastronómica se convierte en reflejo de identidad cultural compartida

Fusión Cono Sur: Perú y

Billie Joe Armstrong sorprende en Lima con un paseo turístico, encuentro con fans y zampoña antes del concierto de Green Day

El líder de la popular banca se robó el show en pleno Centro de Lima al animarse a tocar una zampoña frente a sus seguidores, mostrando su lado más curioso y conectando con la cultura peruana

Billie Joe Armstrong sorprende en

Videos de Gisela Valcárcel ingresando a América TV y al set de América Hoy: Esto es lo que realmente pasó dentro del canal

La conductora de Magaly TV: La Firme reveló imágenes exclusivas de la ‘Señito’ entrando al canal y luego saliendo para transmitir en vivo desde la calle

Videos de Gisela Valcárcel ingresando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se negó a declarar el

Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su padre y esconder el cuerpo en la heladera de su casa en Chaco

La FURP celebró 55 años de historia: “Estamos cada vez con más programas e iniciativas para promover la formación de jóvenes líderes”

Comienza el juicio contra Marcelo Corazza, el ex productor de GH acusado por trata y corrupción de menores

Denunciaron a un agente penitenciario en Santiago del Estero por sextorsión contra su ex pareja

Crece la preocupación por la salud de Pablo Grillo tras su última operación: “No está teniendo la evolución que se espera”

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Kim Jong-un

El régimen de Kim Jong-un arremetió contra el presidente surcoreano tras su discurso sobre desnuclearización en Washington

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una normativa que regula y fiscaliza a las organizaciones sin fines de lucro

La Policía de Australia identificó al sospechoso que mató a dos oficiales en un pueblo del sureste del país

Entraron en vigor los aranceles del 50% que Estados Unidos impuso a India por la compra de petróleo ruso

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

TELESHOW
Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal