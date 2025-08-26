Perú

Senamhi pronostica que Lima tendrá brillo solar a mitad de semana

El debilitamiento de las corrientes del sur permitirá condiciones para mayor luminosidad alrededor del mediodía, especialmente visible el martes 26 de agosto, según el metereólogo David Garay

Por Alejandro Aguilar

Las temperaturas diurnas podrán alcanzar
Las temperaturas diurnas podrán alcanzar entre 21 y 22 °C, mientras que durante la noche descenderán a rangos de 12 a 15 °C en la capital - Créditos: Andina.

Durante los próximos días, Lima Metropolitana experimentará una modificación en sus condiciones atmosféricas. Se prevé una interrupción de la secuencia de mañanas y tardes cubiertas debido a la entrada de vientos con características diferentes en comparación a semanas anteriores, lo que provocará la presencia de rayos solares en parte de la ciudad, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El meteorólogo de la entidad, David Garay, declaró a Andina que la variación obedece al debilitamiento de las corrientes provenientes del sur. “Dentro de dos a tres días tendríamos estas condiciones que favorecen mayor probabilidad de brillo solar”, precisó, quien resaltó que este alivio coincidirá con el mediodía y será más notorio el martes 26 de agosto, aunque disminuirá su fuerza al día siguiente.

El experto advirtió que este episodio será transitorio. “Desde el jueves 28 se espera nuevamente el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur, lo que ocasionará el regreso de cielo cubierto, neblina y lloviznas matutinas en la zona central de la costa”, explicó. Esta dinámica prolongará el ambiente habitual de la temporada, aunque habrá una breve ventana de claridad.

Lima Metropolitana tendrá un breve
Lima Metropolitana tendrá un breve periodo de sol motivado por un cambio en los vientos, interrumpiendo temporalmente la cadena de mañanas y tardes nubladas - Créditos: Andina.

En el pronóstico para la capital, indicó que se esperan valores máximos de 21 a 22 °C para sectores ubicados tanto al norte como hacia el este. Durante las noches, los termómetros podrían marcar entre 12 y 15 °C, rangos que mantienen la percepción de frescura típica, a pesar de fugaces mejoras.

Fuera del ámbito urbano, el experto Garay mencionó que la estación invernal está mostrando señales de mayor rigor. En la región amazónica, ya se han contabilizado veinte episodios de temperaturas bajas, dejando atrás el histórico promedio de dieciocho anuales. Garay considera que este comportamiento podría intensificarse durante los meses próximos, manteniendo el entorno fresco por encima de lo acostumbrado.

Según las estimaciones, septiembre marcará el punto de inflexión para la llegada de un clima más benigno. Con el inicio de la primavera previsto para el 22, las condiciones comenzarán a favorecer días despejados y un paulatino ascenso térmico. Lima afrontará, hasta entonces, una secuencia de jornadas variables, con una ventana breve de sol antes del regreso de cielos nublados y humedad sobre la franja costera.

Lima Metropolitana tendrá un breve
Lima Metropolitana tendrá un breve periodo de sol motivado por un cambio en los vientos, interrumpiendo temporalmente la cadena de mañanas y tardes nubladas - Créditos: Andina.

Anticiclón del Pacífico Sur

El Senamhi describe este fenómeno como un sistema atmosférico que se sitúa sobre el océano Pacífico y que favorece la presencia de aire frío y seco en la franja costera peruana.

La acción de los vientos alisios, que se desplazan de este a oeste, facilita el arribo de la corriente de Humboldt, conocida por sus aguas frías. Así, regula las condiciones meteorológicas de la zona. Este proceso es fundamental para explicar la extrema sequedad que caracteriza al desierto del Pacífico, extendido desde el litoral peruano hasta el norte de Chile.

Además, este sistema de alta presión intensifica los vientos provenientes del sudeste. Se integra en el esquema de la Circulación de Hadley y tiende a mantenerse estable por la influencia de una dorsal cálida dominante en la región.

