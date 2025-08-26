Renovación Popular dividida: Norma Yarrow critica a Santiváñez pese al respaldo de López Aliaga: “Es un adulón con 12 investigaciones”

La congresista de Renovación Popular cuestionó que el ministro de Justicia siga en funciones pese a sus antecedentes y advirtió que no reúne las condiciones para liderar cambios en el sector | Canal N

La bancada de Renovación Popular atraviesa diferencias internas tras el retorno de Juan José Santiváñez al gabinete ministerial. Mientras el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha mostrado apoyo al titular de Justicia, la legisladora Norma Yarrow cuestionó abiertamente su designación y consideró que no cumple con las condiciones necesarias para liderar reformas. La parlamentaria remarcó que el país no puede normalizar la reincorporación de ministros previamente censurados en otras carteras.

En declaraciones a la prensa, Yarrow insistió en que la censura debe dejar un precedente para evitar que funcionarios retirados por falta de idoneidad regresen al Ejecutivo en nuevos cargos. Para la congresista, el caso de Santiváñez refleja una práctica que daña la institucionalidad y genera desconfianza en la ciudadanía.

Críticas a la permanencia de Santiváñez

La parlamentaria expresó que la situación de Santiváñez no debería repetirse en la política nacional. Afirmó que un ministro censurado por incapacidad o mala conducta no debería volver a ocupar otro despacho. “Es una burla para el país”, dijo al remarcar que este tipo de rotaciones terminan debilitando la credibilidad de los procesos de fiscalización en el Congreso.

El 23 de agosto, Dina Boluarte nombró a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Difusión)

Añadió que, de acuerdo con las normas electorales, Santiváñez tendría que dejar su puesto en octubre si decide postular a los próximos comicios, tal como él mismo anunció públicamente. Según Yarrow, esta posibilidad confirma que su permanencia en el gabinete sería temporal, lo que también cuestiona la sostenibilidad de sus decisiones en el Ministerio de Justicia.

El respaldo de Rafael López Aliaga

La congresista explicó que el apoyo de López Aliaga hacia Santiváñez se debe a la relación que mantuvieron cuando este último fue ministro del Interior. Recordó que en esa gestión se implementaron proyectos de seguridad en Lima y la entrega de motocicletas a la policía del Cercado. Subrayó, sin embargo, que ese respaldo no condiciona su propia opinión.

Según relató Yarrow, el alcalde de Lima ha solicitado a Santiváñez cumplir con diez compromisos específicos. Entre ellos mencionó la reforma del Poder Judicial, la expulsión de internos de alta peligrosidad a sus países de origen, el inicio del proceso de salida del Pacto de San José y la construcción de nuevas cárceles. La congresista aclaró que esas demandas fueron planteadas de manera directa al ministro.

Rafael López Aliaga alaba la gestión del Juan José Santiváñez - MML

“Es un adulón con 12 investigaciones”

Durante la conversación con periodistas, Yarrow lanzó críticas directas al ministro de Justicia. “Con doce investigaciones fiscales, para mí no califica”, manifestó al dejar en claro su rechazo a que dirija procesos tan sensibles como la reforma del sistema judicial. Reiteró que sus cuestionamientos no significan un enfrentamiento con López Aliaga, sino una posición personal frente a la figura de Santiváñez.

La parlamentaria sostuvo que espera resultados concretos en los primeros cien días de gestión. Mencionó como prioridades la habilitación del penal de Ica, la ampliación del establecimiento de Chayapalca y la captura de Vladimir Cerrón, a quien señaló como prófugo. “Es un adulón y un retador. Quiero ver si ahora demuestra de qué es capaz”, expresó.

Cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte

Juan José Santiváñez es el nuevo inistro de Justicia. - Crédito: Presidencia - Crédito: Presidencia

Yarrow también dirigió sus críticas hacia la jefa de Estado, Dina Boluarte, al asegurar que su gobierno se caracteriza por rodearse de funcionarios sin capacidad de gestión. “Tenemos una presidenta que solo se rodea de ministros adulones”, declaró al responsabilizar a la mandataria por mantener a Santiváñez en el gabinete pese a las observaciones en su contra.

La congresista remarcó que el país necesita ministros con resultados concretos y no figuras con antecedentes cuestionados. Recordó que anteriores titulares de Justicia, como Félix Chero y Daniel Maurate, tampoco lograron avances en temas penitenciarios. En esa línea, insistió en que la ciudadanía espera soluciones urgentes y no promesas incumplidas.