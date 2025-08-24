Perú

Universidad Nacional de Trujillo anula examen de Medicina y anuncia una nueva evaluación: ¿qué pasó con los resultados?

La UNT informó que los resultados del examen de ingreso a Medicina en la modalidad Ordinario no superaron las pruebas de control de calidad. Los postulantes deberán rendir una nueva evaluación en 15 días

El Consejo Universitario detectó fallas
El Consejo Universitario detectó fallas en los resultados del examen de Medicina en la modalidad Ordinario y decidió que los postulantes rindan una nueva evaluación en un plazo de 15 días. Composición: UNT/ Infobae Perú

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) comunicó que los resultados del examen de admisión 2026-1, aplicado el sábado 23 de agosto, presentaron observaciones en la carrera de Medicina. La decisión se adoptó tras detectarse inconsistencias en las verificaciones internas que forman parte del control de calidad del proceso.

La medida afecta únicamente a los postulantes de Medicina en la modalidad Ordinario. En sesión extraordinaria, el Consejo Universitario resolvió anular esos resultados y convocar a una nueva evaluación gratuita, que se desarrollará en un plazo máximo de 15 días. El resto de carreras de las Áreas “A” y “C”, tanto en Ordinario como en la modalidad de 5.º de Secundaria, fueron aprobadas sin inconvenientes.

Decisión tomada en sesión extraordinaria

Mensaje Oficial de la UNT.
Mensaje Oficial de la UNT.

La reunión del Consejo Universitario se realizó la noche del sábado, pocas horas después de concluido el examen. En esa sesión, se revisaron los reportes de consistencia y verificación de datos que se aplican de manera rutinaria en los procesos de admisión. En el caso de Medicina, los resultados no lograron superar las pruebas establecidas.

Ante esta situación, los integrantes del Consejo acordaron no validar la lista de ingresantes y aceptaron la propuesta presentada por la Dirección de Admisión. Esta incluía la repetición de la prueba exclusivamente para los postulantes afectados, sin costo adicional y con la finalidad de garantizar igualdad de condiciones.

Carreras validadas en Áreas “A” y “C”

La UNT precisó que las demás escuelas profesionales pertenecientes a las Áreas “A” y “C” no tuvieron observaciones. Tanto en el examen Ordinario como en la modalidad dirigida a estudiantes de quinto de secundaria, las pruebas superaron las verificaciones de calidad y fueron aprobadas oficialmente.

Se exhortó a los estudiantes
Se exhortó a los estudiantes y sus familias a respetar las normas, advirtiendo sobre sanciones legales en casos de fraude. (UNT)

Con este anuncio, la universidad aclaró que los resultados de carreras como Ingeniería, Ciencias Biológicas, Ciencias Económicas y otras áreas incluidas en esta convocatoria mantienen plena validez. Los postulantes a dichos programas ya cuentan con la confirmación de su condición de ingresantes.

Nuevo examen gratuito para postulantes de Medicina

El Consejo Universitario autorizó la realización de una nueva evaluación que deberá organizarse en un plazo de 15 días. La Dirección de Admisión asumirá la responsabilidad de convocar a los postulantes, establecer la fecha precisa y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la prueba.

La Alta Dirección de la UNT señaló que este nuevo examen no implicará gasto alguno para los aspirantes, ya que se trata de una medida adoptada por la institución para salvaguardar la legalidad y la transparencia del proceso. La universidad remarcó que la decisión busca preservar la confianza de la comunidad estudiantil y de la población en general.

Compromiso con la transparencia institucional

Desde su fundación por Simón
Desde su fundación por Simón Bolívar, la Universidad Nacional de Trujillo se ha consolidado como un baluarte educativo en Perú, formando a ilustres como César Vallejo. (Andina)

La Universidad Nacional de Trujillo sostuvo que la aplicación de mecanismos de control de calidad es un procedimiento regular que se realiza en cada examen de admisión. Estas medidas incluyen la verificación de resultados, la revisión de registros y la detección de inconsistencias.

Al concluir el comunicado, la institución reiteró su compromiso con la excelencia académica y la transparencia en la gestión de sus procesos internos, asegurando que todas las decisiones adoptadas buscan fortalecer la credibilidad del sistema de admisión y el prestigio académico de la casa de estudios.

